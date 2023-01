Damar Hamlin hospitalisé pour un arrêt cardiaque après s’être effondré

Damar Hamlin est un nom que des millions de personnes dans le monde n’oublieront jamais, jamais. Beaucoup de ces millions espèrent et prient actuellement pour son rétablissement complet.

Hier soir, lors du Monday Night Football, Hamlin a été emmené hors du terrain dans une ambulance, et non dans une voiturette de golf, après s’être effondré lors d’un match où les Buffalo Bills ont affronté les Bengals de Cincinnati. Dans les premières minutes du premier quart, Hamlin s’est attaqué aux Bengals Tee Higgins, s’est immédiatement levé et est immédiatement tombé sans vie au sol. ‘

Les fans et les joueurs sont habitués à voir des hommes blessés qui ont besoin d’une assistance médicale, mais les regards sur les visages des joueurs ont montré très clairement qu’il ne s’agissait pas d’une déchirure du LCA ou même d’une commotion cérébrale, mais de quelque chose de beaucoup plus grave.

Après avoir annoncé que les équipes auraient 5 minutes pour se réinitialiser et se préparer à jouer à nouveau, les joueurs et les entraîneurs ont essentiellement ignoré cette directive irrespectueuse et ont continué à prier et à parler entre eux pour essayer de traiter ce dont ils venaient d’être témoins.

Tôt ce matin, le compte Twitter officiel des Buffalo Bills a informé le public de l’état de santé de Damar, car de nombreuses personnes, fans des Bills et des Bengals, s’étaient rassemblées devant l’hôpital et avaient organisé une veillée aux chandelles.

Nos pensées et nos prières continueront d’accompagner Damar, sa famille, ses amis et ses coéquipiers aujourd’hui et tous les jours qui suivront cette horrible tragédie. Nous continuerons également à vous informer de l’état de santé de Damar Hamlin.