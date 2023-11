Damar Hamlin fait un retour émouvant à Cincinnati : NPR

basculer la légende Zach Bolinger/AP

Zach Bolinger/AP

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a profité du road trip de son équipe à Cincinnati ce week-end pour remercier encore une fois les 10 membres du personnel médical qui ont travaillé pour lui sauver la vie en janvier dernier.

“Hier soir, j’ai dîné avec mes héros”, Hamlin dit le Xanciennement Twitter.

Le joueur de la NFL a accueilli le personnel médical pour un dîner à Jeff Ruby’s Steakhouse à Cincinnati, mais il en avait aussi plus en réserve.

“Je les ai surpris en leur offrant une bourse portant le nom de chacun d’eux, qui aidera les jeunes de Cincy à poursuivre leurs rêves”, a déclaré dimanche Hamlin.

“Je ne serais pas là sans eux !” il ajouta.

Les bourses sont la dernière récompense de Hamlin

Hamlin, 25 ans, a eu besoin de soins d’urgence le 2 janvier, lorsqu’il s’est effondré sur le terrain suite à un arrêt cardiaque lors d’un match au stade Paycor des Bengals. Les 10 hommes et femmes ont aidé Hamlin sur le terrain, dans la salle d’opération et lors de sa convalescence au centre médical de l’Université de Cincinnati.

En leur honneur, Hamlin et sa fondation Chasing M’s attribuera des bourses de 1 000 $ à 10 jeunes mal desservis de la région de Cincinnati, dans le but d’aider les jeunes qui aspirent à fréquenter des lycées privés ou des écoles de métiers et universités locales. Le programme devrait se dérouler sur les trois prochaines années.

Hamlin lui-même a bénéficié d’une bourse en Pennsylvanie qui lui a permis de fréquenter une école privée à Pittsburgh et d’utiliser ses talents de footballeur pour lancer une carrière réussie à l’université et dans la NFL.

“Damar continue de nous surprendre et de nous inspirer” UC Health a déclaré en réponse à l’annonce de la bourse. “Nous avons eu l’honneur de passer la nuit dernière avec lui !”

Hamlin a fait un retour émouvant à Cincinnati

Le match de dimanche était le premier match des Bills dans la NFL à Cincinnati depuis que l’épreuve de Hamlin a forcé les officiels à interrompre le match après son effondrement. Lorsqu’il a couru sur le terrain pour s’échauffer, il a salué Tee Higgins des Bengals et d’autres joueurs.

Le 2 janvier, Hamlin était en train de s’attaquer à Higgins lorsqu’il a reçu un coup dur à la poitrine. Lorsque Hamlin a tenté de marcher, il s’est effondré sur le gazon. Les secouristes ont pu rétablir son rythme cardiaque sur le terrain.

Après le match de dimanche soir, Hamlin est revenu seul sur le terrain, accroupi près du logo des Bengals au milieu de terrain.

“Ce soir, c’était tout pour moi” il a dit“vous n’en savez pas la moitié. Faites-moi confiance.”

Hamlin n’a participé qu’à un seul match jusqu’à présent cette saison, mais il est resté occupé : sa fondation a pris de l’ampleur. Visite de RCR avec l’American Heart Association cet été, en visite à Buffalo, Pittsburgh et Cincinnati pour offrir une formation gratuite en RCR à des centaines de personnes et distribuer des défibrillateurs externes automatisés, ou DEA, à des groupes sportifs de jeunes.

Les décès par arrêt cardiaque soudain sont beaucoup moins fréquents chez les jeunes athlètes que dans le grand public, mais c’est le cas le plus fréquent. principale cause de décès pour le groupe, selon la clinique Mayo. Les causes peuvent aller de maladies génétiques à la commotio cordis – un impact contondant sur la poitrine entraînant un arrêt cardiaque.

L’effondrement effrayant de Hamlin a touché des gens bien au-delà des principaux fans de la NFL, et des millions de personnes ont applaudi son rétablissement. Cela a également suscité l’intérêt pour son travail caritatif : même à l’université, Hamlin avait lancé une campagne GoFundMe pour collecter de l’argent pour une collecte de jouets pour les enfants de sa communauté d’origine, à l’extérieur de Pittsburgh.

Plus de 9 millions de dollars en dons au fonds sont venus de plus de 22 000 sources.