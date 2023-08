Damar Hamlin fait partie de la liste des 53 joueurs des Bills au milieu d’une tentative de retour

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a été retenue.

Environ huit mois après avoir frôlé la mort lors d’un match à Cincinnati, la tentative intrépide de Hamlin de reprendre sa carrière de footballeur s’est achevée mardi lorsqu’il a rejoint l’équipe après que les Bills ont réduit leur effectif à 53 joueurs.

Bien que le directeur général Brandon Beane ait souligné que des changements pourraient encore être apportés à l’alignement avant que les Bills n’ouvrent leur saison contre les Jets de New York le 11 septembre, ce qui est indéniable, c’est le courage dont Hamlin a fait preuve en franchissant cette étape de son retour en récupérant un remplaçant. rôle derrière les partants Micah Hyde et Jordan Poyer.

Dans d’autres nouvelles notables des Bills, le rusher Von Miller ratera au moins les quatre premiers matchs, continuant à se remettre d’une déchirure du ligament du genou droit après avoir été placé sur la liste de réserve/physiquement incapable de performer.

Ce qui a commencé comme un thème national de « Prières pour Hamlin » s’est transformé en éloge pour Hamlin, qui a mis de côté les allusions à l’inquiétude à chaque étape de son rétablissement. C’est un parcours qui a conduit le joueur de 25 ans, depuis qu’il a été placé dans un coma médicalement provoqué après un arrêt cardiaque et a dû être réanimé sur le terrain, jusqu’à son retour sur le terrain pour encaisser et délivrer des coups à pleine vitesse pendant l’entraînement et trois apparitions lors de matchs préparatoires dans l’un des sports professionnels les plus violents d’Amérique du Nord.

« J’ai fait le choix que je voulais jouer, vous savez, ce n’était le choix de personne d’autre que le mien », a déclaré Hamlin à propos de son approche après une sortie de trois plaqués lors de la victoire d’ouverture de la pré-saison de Buffalo contre Indianapolis il y a trois semaines. « Donc, quand vous verrez mes crampons lacés, mon casque et mes épaulettes, il n’y aura aucune hésitation. »

Une semaine plus tard, dans sa ville natale de Pittsburgh, Hamlin a été sélectionné pour entrer sur le terrain en tant que capitaine pour le tirage au sort avant le match des Bills contre les Steelers.

« C’était vraiment spécial, comme un moment de hasard, comme si la boucle de la vie était bouclée pour moi », a-t-il déclaré après le match qui s’est terminé avec trois autres plaqués. « C’est juste quelque chose d’indescriptible. »

Dans l’ensemble, Hamlin a terminé la pré-saison avec neuf plaqués en solo et une passe décisive tout en jouant 80 clichés défensifs et 19 autres sur les équipes spéciales.

Damar Hamlin et le personnel médical des Bills reçoivent une standing ovation avant le Super Bowl LVII

L’entraîneur Sean McDermott a pratiquement assuré que la place de Hamlin sur la liste était assurée il y a deux semaines en affirmant que le joueur n’avait plus grand-chose à prouver.

« De mon point de vue non médical, je pense qu’il a coché toutes les cases en ce sens », a déclaré McDermott. « Il y a juste eu suffisamment d’échantillons où vous dites qu’il a bien exécuté et qu’il en est ressorti en bonne santé. »

Maintenant, la question est de savoir combien de temps de jeu supplémentaire il obtiendra en revenant à un rôle de remplaçant. La vaste expérience de jeu de Hamlin lors de sa deuxième saison dans la NFL l’année dernière – il a eu 13 départs – était le résultat de son remplacement après que Hyde ait subi une blessure au cou mettant fin à la saison.

Quel que soit le peu ou la quantité de temps de jeu qu’il voit contre les Jets, la récupération de Hamlin aura bouclé la boucle aux heures de grande écoute. Il a été blessé lors d’une émission du lundi soir, et les Bills s’ouvrent un lundi soir dans ce qui devrait être un cadre chargé d’émotion honorant le 22e anniversaire du 11 septembre.

Hamlin a abordé chaque étape de son rétablissement – ​​depuis sa sortie de l’hôpital le 11 janvier jusqu’à l’annonce des médecins l’autorisant à reprendre sa pratique fin avril jusqu’à son premier cabinet rembourré le 31 juillet – en se concentrant sur un moment à la fois.

Regarder trop loin, dit-il, serait émotionnellement accablant. Dans le même temps, Hamlin n’est pas non plus du genre à regarder en arrière, tout en faisant face à l’attention nationale qu’il a attirée.

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception..

« Honnêtement, j’adorerais faire tout ce processus sous un rocher, me ressaisir, puis revenir quand je me sentirai mieux », a déclaré un jour Hamlin. « Mais je pense qu’il y a de la force à traverser un processus sous les yeux de tout le monde. Cela montre de la vulnérabilité et de la force, montre de la persévérance, et c’est des choses que j’aimerais défendre. »

Le quart-arrière suppléant Matt Barkley a été placé sur la réserve des blessés après s’être blessé au coude droit lors d’un match préparatoire à Pittsburgh, laissant Kyle Allen comme seul remplaçant du partant Josh Allen. Les Bills ont supprimé le secondeur AJ Klein, qui était en compétition pour le poste de secondeur intermédiaire partant, et le vétéran Reid Ferguson. Klein et Ferguson sont candidats à une nouvelle signature par Buffalo.

Les Bills ont également libéré un blocage du côté défensif en échangeant Boogie Basham et un choix de septième ronde en 2025 aux Giants de New York contre un choix de sixième ronde en 2025.

Reportage de l’Associated Press

