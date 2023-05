Damar Hamlin explique pourquoi il a décidé de rejouer au football dans la NFL

L’arrêt cardiaque sur le terrain de Damar Hamlin lors d’un match de « Monday Night Football » en janvier a été un moment de traumatisme national qui s’est produit à la télévision en direct. Son rétablissement de l’expérience de mort imminente et son équilibre en tant qu’individu ont finalement inspiré la nation. Pourtant, sa décision de jouer à nouveau dans la Ligue nationale de football après le traumatisme médical personnel qu’il a subi a laissé beaucoup de gens se demander comment il a pu trouver le courage de revenir.

Dans une récente interview au CNBC CEO Council Summit, Hamlin – qui participé à des pratiques récentes avec les Bills après avoir été entièrement autorisé à revenir jouer en avril – a clairement indiqué que sa décision de retourner dans la NFL n’a jamais vraiment été mise en doute sur la base de l’approche qu’il a toujours adoptée dans la vie et sur la base de ce que le football a toujours signifié pour lui.

« Le football a toujours été ma paix. Cela a toujours été mon évasion du monde. Et c’est un peu comme là où j’ai le plus surmonté mes peurs dans ma vie », a déclaré Hamlin lors de l’événement du PDG de CNBC.

Hamlin a noté qu’il avait également examiné les statistiques pour prendre sa décision.

Hamlin expérimenté commotio cordis, une maladie cardiaque rare qui survient lorsqu’il y a un impact brutal sur la poitrine au moment même où le cœur se prépare à se contracter. Si le coup physique frappe pendant une fenêtre étroite du rythme cardiaque – une période de temps aussi brève que 20 à 40 millisecondes – il peut perturber le rythme cardiaque et provoquer un arrêt cardiaque soudain. Selon l’American Heart Association, il y a moins de 10 cas de commotio cordis par an, et la plupart des cas surviennent chez de jeunes athlètes masculins, souvent dans des sports pour jeunes comme le baseball.

Au cours de la semaine de son retour aux entraînements de Bills, joueurs ont suivi une formation RCR. Hamlin est devenu un porte-parole de premier plan pour la santé cardiaque grâce à un partenariat avec l’American Heart Association, et un important soutien des efforts visant à fournir plus d’équipements médicaux vitaux et de formation dans les écoles. Avec une RCR et une défibrillation rapides, les taux de survie et de récupération après un épisode de commotio cordis sont supérieurs à 50 %, selon l’AHA. Hamlin a récemment parlé de la question à Capitol Hill.