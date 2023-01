Damar Hamlin et la crise existentielle d’ESPN ‘Monday Night Football’

Les pauses publicitaires ont été une bénédiction mitigée – un répit pour les radiodiffuseurs, dont les propres émotions n’arrêtaient pas de dégringoler, mais un moment moche pour colporter de la bière légère, et un rappel gênant qu’en l’absence de nouvelles sur l’état de Hamlin (qui ne seraient pas à venir de sitôt), et en l’absence d’un véritable match de football (qu’aucune personne décente n’était d’humeur à reprendre), cet argent publicitaire était la seule raison pour laquelle les caméras tournaient encore. En d’autres termes, nous regardions la mort imminente d’un jeune homme devenir une marchandise en temps réel. La deuxième fois, Buck a répété une variation sur la phrase “il n’y a plus rien à dire à ce stade”, cela ressemblait moins à une directive au camion de production – laisser quelqu’un d’autre s’agiter pendant un moment – et plus comme une réprimande au public. Pourquoi regardes-tu encore ? Pourquoi n’avez-vous pas changé de chaîne ? Quel genre de personne se soucie encore d’un match de football aujourd’hui ?

C’était un territoire inexploré, le type à la télévision nous disant plus ou moins d’éteindre la télévision. Le programme lui-même traversait une crise existentielle. Il n’y avait pas de jeu à montrer, pas de mise à jour sur l’état de Hamlin à partager, pas de coupe au noir. Le moment où Joe Buck a dit «CPR», «Monday Night Football» était terminé. Seulement ça ne pouvait pas finir.

Seulement 250 milles à travers l’Ohio, dans un univers sportif différent séparé seulement par quelques chaînes de télévision, Donovan Mitchell des Cleveland Cavaliers de la NBA affluait 71 points face aux Chicago Bulls. C’était le total le plus élevé en un seul match en 17 ans, et cela fait de Mitchell l’un des sept seuls joueurs de l’histoire de la NBA à se classer parmi les 70 premiers. Mitchell est puissant et ballant, avec une envergure de 6 pieds 10 pouces qui lui a valu le surnom de Spida; les Cavaliers, en grande partie grâce à lui, atteindront très probablement les séries éliminatoires pour la première fois depuis 1998 sans LeBron James sur la liste. Sur le spectre émotionnel du fandom sportif, la nuit de Mitchell était à l’opposé polaire du tableau de Cincinnati: jubilation dans les gradins, coéquipiers ébahis sur le banc, délire croissant dans la voix des annonceurs. Lorsque les Cavaliers ont gagné, en prolongation, les coéquipiers de Mitchell n’ont cessé de l’arroser de bouteilles d’eau, comme pour éteindre les flammes, puis ils ont tous posé ensemble pour une photo avec le héros de la soirée.

C’était toutes les raisons pour lesquelles nous regardions le sport. Mais cela ne s’est pas simplement produit le même soir que la blessure de Hamlin; les deux événements se sont déroulés en parallèle, sur la même heure de temps réel. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont vécu les deux drames à la fois. Alors que j’échangeais des SMS avec des amis sur le total de points de gonflement de Mitchell – 58 ! 66 ! 69 ! 70 ! – J’ai continué à basculer entre les applications et à faire défiler Twitter, où les statistiques sur le match de basket côtoyaient des spéculations non informées sur les arythmies cardiaques à impact brutal et les goules accusant les vaccinations Covid de l’effondrement de Hamlin. Ce n’était pas non plus n’importe quel match de saison régulière de la NFL: les Buffalo Bills et les Cincinnati Bengals sont des prétendants au Super Bowl, et leur match a eu des implications majeures en séries éliminatoires, et c’était “Football du lundi soir», une institution américaine de plusieurs milliards de dollars. Puis, soudain, par consensus rapide, le jeu n’avait plus du tout d’importance. C’était presque généreux de Skip Bayless, l’Elon Musk des trolls sportifs, d’intervenir et tweeter une prise de ne pas reporter le jeu assez abominablement pour donner à toute la plate-forme quelqu’un contre qui s’unir avec dégoût. (Il a même réussi à offenser Shannon Sharpe, l’ancien bout serré de la NFL avec qui Bayless héberge “Undisputed” de Fox Sports 1, assez pour que Sharpe le lève pour leur émission le lendemain matin.)

Mais les médias sociaux ont également créé des voies de catharsis. Hamlin était un choix de sixième ronde non annoncé sortant de l’Université de Pittsburgh, près de sa ville natale, McKees Rocks, Pennsylvanie. quitter le stade en ambulance. En 2020, Hamlin a créé un GoFundMe pour soutenir une collecte de jouets à McKees Rocks, et à partir de ce lundi après-midi, juste avant le match, il avait collecté environ 2 500 $. Vendredi, l’impuissance que nous semblions tous ressentir au nom de Hamlin avait versé plus de 8 millions de dollars dans sa collecte de jouets.