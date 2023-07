Damar Hamlin envoie l’amour à Bronny James après l’arrêt cardiaque d’un adolescent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock/Méga

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle Bronny Jamesle fils de 18 ans de James Lebrona subi un arrêt cardiaque lundi lors d’un entraînement à l’USC, Damar Hamlin était l’un des nombreux à apporter son soutien à Bronny, LeBron, 38 ans, Savane James, et le reste de la famille pendant cette période difficile. « Prières à Bronny et à la famille James également », a tweeté Damar, 25 ans, la sécurité des Buffalo Bills qui a eu son propre arrêt cardiaque en janvier. Avec un emoji « mains de prière », Damar a écrit: « Ici pour vous les gars, tout comme vous l’avez été pour moi [throughout] tout mon processus.

Prières également pour Bronny et la famille James. 🙏🏽 ici pour vous les gars, tout comme vous avez été pour moi tout mon processus. — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 25 juillet 2023

La famille James a publié une déclaration mardi (25 juillet), disant que Bronny « a subi un arrêt cardiaque » la veille lors d’un entraînement de basket-ball au Galen Center de l’Université de Californie du Sud. Le personnel médical a pu soigner Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect et l’intimité de la famille James, et nous informerons les médias lorsqu’il y aura plus d’informations », a déclaré la famille dans son communiqué.

« LeBron et Savannah souhaitent adresser publiquement leurs plus profonds remerciements et leur gratitude au personnel médical et sportif de l’USC pour leur travail incroyable et leur dévouement à la sécurité de leurs athlètes », conclut le communiqué. TMZ, qui a rapporté l’histoire pour la première fois, a déclaré qu’un appel au 911 avait été passé vers 9 h 26 et que Bronny aurait été inconscient lorsqu’il a été transporté en ambulance à l’hôpital.

De même, Damar s’est effondré sur le terrain du stade Paycor le 2 janvier, lors d’un match de la semaine 17 entre ses Buffalo Bills et les Bengals de Cincinnati. Au cours du premier quart-temps, Damar a taclé le receveur large des Bengals T-shirt Higgins. Cela ressemblait à un tacle de routine – avec l’épaule droite de Higgins entrant en collision avec la poitrine de Hamlin – mais quand Damar s’est relevé, il est retombé. Le personnel médical s’est rapidement précipité aux côtés de Darmar, les premiers intervenants utilisant la RCR et d’autres traitements pour le maintenir en vie. Il a été transféré au centre médical de l’Université de Cincinnati, où il a été répertorié dans un état critique. Il a rapidement récupéré là où il a été autorisé à jouer à nouveau dans la NFL.

Damar a confirmé plus tard qu’il avait subi une commotio cordis, un « arrêt cardiaque rare immédiatement après un coup à la poitrine », selon l’American Heart Association. L’organisation a déclaré qu’une étude de 2023 a révélé que « 94% des victimes étaient des hommes, et leur âge moyen était de 19 ans. Un peu moins des deux tiers des cas concernaient des sports, et la plupart d’entre eux impliquaient un projectile tel qu’une balle de baseball ou de softball ».

