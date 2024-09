Damar Hamlin entre dans le rôle de titulaire des Buffalo Bills avec une seconde chance dans la vie

ORCHARD PARK, NY — Les images de cette nuit à Cincinnati sont restées gravées dans nos mémoires. Le monde entier, fasciné, a regardé la scène à la télévision et a suivi l’événement pendant plusieurs jours.

Pour nous tous, cela semblait être une éternité. Mais pour Damar Hamlin, c’était sa vie. D’une certaine manière, c’est devenu une autre vie. Il est mort à la télévision nationale et a été ramené à la vie.

« J’y pense tout le temps », a déclaré Hamlin. « Tout comme le monde l’a vécu, cela m’est arrivé. »

À un moment donné, nous sommes passés à d’autres événements, jeux et histoires. Les fans des Buffalo Bills pourraient cesser de s’inquiéter de la santé de Hamlin et se concentrer sur le fait de posséder les Miami Dolphins, de détester les Kansas City Chiefs, de se battre en ligne pour savoir si Josh Allen méritait le titre de MVP ou s’il était surestimé, de s’extasier sur Dalton Kincaid et Keon Coleman – n’importe quel nombre de sujets du jour.

Bien sûr, nous allions voir Hamlin pour célébrer les différents moments marquants de son retour après un arrêt cardiaque bizarre alors qu’il effectuait un plaquage de routine contre les Bengals de Cincinnati dans « Monday Night Football ». Il retournait à l’entraînement. Il remettait ses protections. Il prenait ce premier coup. Il jouait un match de pré-saison. Il effectuait son premier plaquage en direct. Nous prenions note de la façon dont Hamlin gérait la situation, puis nous passions à autre chose. Il allait bien.

Pendant ce temps, Hamlin vit une nouvelle vie.

« J’ai de la chance pour de nombreuses raisons », a-t-il déclaré, « et j’ai une seconde chance de faire les choses correctement dans tous les domaines de ma vie. »

Mais une grande partie du voyage d’Hamlin consistait à redevenir l’homme et le joueur de football qu’il était autrefois.

Pour la première fois depuis cette nuit atroce il y a 20 mois, Hamlin sera un safety titulaire dimanche, lorsque les Bills ouvriront leur saison contre les Cardinals de l’Arizona au Highmark Stadium.

« Quel exploit », a déclaré l’entraîneur des Bills Sean McDermott lors d’un moment de réflexion mercredi matin. « Tout aussi important que sa décision de revenir au football, mais aussi au football de contact, dans la NFL. C’est un jeu physique pour tout le monde, et encore plus pour un jeune homme qui a vécu ce qu’il a vécu.

« Je ne peux même pas imaginer, et je ne pense pas que beaucoup le puissent, ce qu’il a traversé pour arriver là où il est. »

Ce qui s’est passé à Cincinnati était si choquant et dérangeant que, alors que les dirigeants et les officiels de la NFL débattaient de la reprise du duel tant attendu entre les Bills et les Bengals, McDermott avait déjà décidé de ne plus entraîner. Il ne retournerait pas sur le banc de touche. Il a confié le poste au coordinateur défensif et entraîneur-chef adjoint Leslie Frazier et a informé l’entraîneur des Bengals Zac Taylor.

McDermott allait à l’hôpital pour être avec Hamlin, match ou pas.

« Je n’ai pas vraiment posé de questions », a déclaré McDermott. « Je me suis répété pour que Leslie et Zac sachent que ce qu’ils pensaient entendre correspondait vraiment à ce que je disais, car ce n’est pas normal. »

Les Bills ont soutenu Hamlin tout au long de son retour. Il n’était pas assez bon pour obtenir un uniforme la plupart des semaines, mais il est resté sur la liste des 53 joueurs.

Sur le papier, il était un joueur marginal en 2023. Il a été laissé de côté pour tous les matchs sauf cinq. Il n’a été titulaire à aucun moment. Hamlin n’a joué que 17 snaps défensifs, réalisant deux plaquages ​​toute la saison. Ce sont les statistiques d’un joueur qui est généralement libéré ou relégué dans l’équipe d’entraînement une ou deux fois.



Damar Hamlin est resté une présence positive dans le vestiaire même lorsqu’il ne jouait pas. (Shawn Dowd / USA Today)

McDermott est devenu ému lorsqu’on lui a demandé quelle était la puissance de l’exemple de Hamlin, même en tenue de ville, sur la ligne de touche le jour du match.

« Quand vous parlez d’une année astérisque, mettez deux astérisques à côté de celle-ci, car où trouvez-vous cela dans le manuel du joueur, de l’entraîneur-chef ou de l’organisation ? », a déclaré McDermott.

« Je comprends tout à fait les décisions prises à la dernière minute, lorsque vous réduisez l’effectif, oui, cela aurait été impopulaire (de libérer Hamlin). Cela dit, il faut toujours faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe. Je peux vous dire qu’il l’a mérité. Qu’il ait été le premier ou le dernier à monter dans le bateau n’a vraiment pas d’importance. En regardant sa trajectoire depuis ce moment jusqu’à maintenant, c’est très impressionnant. »

L’année 2023 a donc été essentiellement un investissement dans Hamlin et l’organisation, une année de développement pour ce que nous voyons aujourd’hui. Hamlin aurait pu quitter le football, probablement avec un rôle d’ambassadeur à vie au sein de la direction des Bills, mais il est resté patient tout en se testant. Les Bills lui ont laissé l’espace et le temps.

Le spécialiste des longues remises Reid Ferguson a vu l’évolution de Hamlin au quotidien. Ils ont des vestiaires contigus et discutent souvent.

« Il était une lumière dans la salle, il apportait toujours une bonne énergie », a déclaré Ferguson, le joueur le plus ancien des Bills. « C’est ce que nous recherchions de lui. »

« Peut-être que durant la deuxième moitié de l’année dernière, nous voyions Damar comme Damar – du moins, c’était mon cas. Il avançait dans ces étapes au quotidien, revenait vers lui avant le match de Cincinnati. Je ne crois pas que ce soir-là soit ce qu’il voulait comme identité. Il a travaillé dur, les premiers entraînements avec les protections, sa sélection dans l’équipe, toutes ces étapes et ces obstacles qu’il a dû franchir. »

Les Bills étaient incertains, à juste titre, quant à savoir si Hamlin allait combler le vide laissé par le départ de Jordan Poyer et Micah Hyde, deux vétérans de la sécurité. Même avec une année de développement, Hamlin était comme un astronaute en herbe. Qui sait ce qui lui arrivera ou ce que son corps et son esprit pourront supporter ?

Ils ont signé l’agent libre Mike Edwards, qui a remporté le Super Bowl avec les Buccaneers et les Chiefs de Tampa Bay, ont repêché le safety de l’Utah Cole Bishop au deuxième tour, ont ajouté le vétéran de 15 ans Kareem Jackson au camp d’entraînement et ont gardé la porte ouverte pour que Hyde revienne au lieu de prendre sa retraite.

Edwards a souffert d’une blessure aux ischio-jambiers et Bishop s’est blessé au bras. Jackson, à 36 ans, n’a pas apporté de stabilité significative sur le terrain, mais a été recruté dans l’équipe d’entraînement.

Cet été, Hamlin ressemblait davantage au joueur auquel on aurait pu s’attendre l’année dernière s’il n’avait pas été victime d’un arrêt cardiaque et que son monde n’avait pas basculé. Il a joué comme un jeune arrière défensif, s’appuyant sur une saison compétente de 13 départs. C’est le travail qu’il a accompli en 2022.

« Je remercie tout le monde dans ce bâtiment, du haut en bas, de m’avoir soutenu et de m’avoir donné l’espace pour me permettre de guérir et de suivre mon processus exactement comme je le souhaitais », a déclaré Hamlin.

« Cela m’a vraiment poussé à m’autoriser à être libre cette saison. La saison dernière, j’ai surtout eu pour objectif de guérir et de me forcer à faire des choses difficiles, à me lancer dans des choses qui me mettaient mal à l’aise, qui me faisaient peur ou me donnaient de l’anxiété. Mais j’ai fait des choses difficiles l’année dernière pour me faciliter la tâche cette année. »

L’année dernière, alors que le reste du monde s’éloignait de Hamlin, mis à part quelques visites occasionnelles, il gardait l’esprit concentré sur le processus quotidien, le travail quotidien. Hamlin ne pouvait pas simplement oublier l’arrêt cardiaque et le coma qui a suivi et revenir sur le terrain pour assumer la même position professionnelle qu’il occupait lors des échauffements d’avant-match à Cincinnati.

Hamlin aime coller des post-its dans sa salle de bain, des rappels de motivation sur ce qui est important pour qu’au début de sa journée, il puisse réfléchir à une ou deux choses. L’un de ses dictons préférés qu’il a mentionné mercredi lors d’une conversation avec des journalistes était : « La cohérence est la véritable marque de la grandeur. »

« Je repense à tout ce processus et au fait de ne pas savoir si je serais capable de rejouer, j’étais dans l’incertitude », a déclaré Hamlin. « Cela me rongeait vraiment, car le football est vraiment ma passion. C’est quelque chose qui m’a toujours obsédé toute ma vie.

« Tout dépend de la capacité à être orienté processus, à prendre les choses un jour à la fois et à accepter où l’on se trouve à chaque étape du processus. Cela vous permet vraiment de surmonter tout ce à quoi vous êtes confronté. »

Sur la poitrine de son sweat à capuche noir, il y avait deux autres mots : « N’abandonnez pas. »

(Photo : Joe Sargent / Getty Images)