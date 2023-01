Damar Hamlin en tête, les Bills reviennent à l’action avec un 1er jeu TD

Les Buffalo Bills et leurs fans ont prévu plusieurs hommages à la sécurité Damar Hamlin pour le match de l’équipe dimanche – maillots n ° 3, t-shirts faits maison et même une carte de rétablissement de 10 pieds de large.

Il n’y avait pas de script sur ce qui s’est passé une fois que les Bills sont revenus à l’action.

Lors de leur premier jeu depuis une scène terrifiante lundi, lorsque Hamlin a fait un arrêt cardiaque lors d’un match à Cincinnati, le joueur de retour des Bills, Nyheim Hines, a couru le coup d’envoi d’ouverture de 96 verges pour un touché contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le score émotionnel et édifiant a été l’un des premiers moments forts d’une journée cathartique à Buffalo. Une vague de soutien d’une semaine s’est poursuivie alors que les Bills sont revenus sur le terrain pour la première fois depuis que Hamlin a dû être réanimé après avoir fait un tacle au cours du premier quart à Cincinnati. Hamlin a depuis fait ce que les médecins appellent un rétablissement remarquable.

Bien qu’il soit toujours répertorié dans un état critique au centre médical de l’Université de Cincinnati samedi, la fonction neurologique de Hamlin a été jugée excellente et il respire pleinement par lui-même tout en étant capable de parler.

“OMFG !!!!!!!!!!!!!”, a tweeté Hamlin après le touché de Hines. Il a également partagé une photo de lui faisant un cœur avec ses mains depuis son lit d’hôpital peu avant le coup d’envoi avec le texte “GAMETIME !!! @BuffaloBills”.

Les fans sont venus au match de Buffalo prêts à célébrer le rétablissement de Hamlin. Cela comprenait le propriétaire de la boutique d’enseignes Ryan Magnuson, qui a conçu une carte en toile de quatre pieds sur 10 pieds, qu’il a érigée au pied de l’entrée du stade Bills pour que tout le monde puisse la voir et la signer.

“C’est très positif. J’ai vu des fans des Bills, des fans des Patriots et des gens portant d’autres maillots de la NFL arriver. Je pense que c’est plus important qu’une affaire d’équipe à ce stade”, a déclaré Magnuson. “C’est pour Damar.”

REGARDER | Hamlin respire tout seul, parle à ses coéquipiers :

Damar Hamlin respire tout seul, parle à ses coéquipiers Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, respire à nouveau par lui-même et est même capable d’avoir des conversations avec ses coéquipiers, suite à un arrêt cardiaque plus tôt cette semaine lors d’un match contre l’équipe de football des Bengals de Cincinnati.

L’objectif de Magnuson est de faire en sorte que sa carte surdimensionnée soit envoyée à Hamlin.

Les fans ont rempli le devant de la pancarte de bons vœux environ trois heures avant le coup d’envoi, offrant des messages tels que “Stay Strong” et “Love”. Certains portaient des maillots n ° 3, qui est le numéro de Hamlin.

“Le regarder en direct, c’était triste à voir”, a déclaré Kyle Blaney, portant un maillot des Patriots. “Mais c’est bien de voir tout le monde se rassembler pour le soutenir, pas seulement les fans des Bills.”

Une cérémonie d’avant-match prolongée a commencé avec le personnel d’entraînement médical et sportif des Bills présenté sur le terrain sous une ovation rugissante. Les Bills sont entrés dans le stade avec de nombreux joueurs portant des drapeaux sur lesquels on pouvait lire “Priez pour Damar 3”. Les fans tenaient des découpes en carton du n ° 3 et des cœurs rouges.

L’ancien porteur de ballon des Bills LeSean McCoy a mené la charge d’avant-match en demandant aux fans de lever trois doigts tout en scandant “Let’s Go Buffalo!”

Les fans de Bills à Orchard Park, NY, tiennent dimanche des pancartes affichant le numéro 3 de Hamlin. Inscrit dans un état critique, la fonction neurologique du joueur a été jugée excellente après avoir subi un arrêt cardiaque la semaine dernière. (Jeffrey T. Barnes/Associated Press)

Hines a ajouté un autre TD de retour au troisième quart, celui-ci une rafale de 101 verges pour une avance de 21-17. Il n’y avait eu que quatre coups d’envoi retournés pour des touchés dans la NFL toute la saison avant la paire de Hines. C’est la 11e fois qu’un joueur renvoie deux coups d’envoi pour des touchés dans le même match, et le premier depuis que Leon Washington de Seattle l’a fait contre San Diego en 2010.

Partout dans le monde, les fans de la NFL se sont joints au soutien de Hamlin cette semaine, dont beaucoup ont contribué plus de 8 millions de dollars américains à la fondation Chasing M’s de Hamlin. Dimanche a été l’occasion de rendre hommage ensemble au cours de la dernière semaine de la saison de la NFL.

Les panneaux électroniques qui sonnaient sur les parkings du stade Highmark portaient tous le message “Love For Damar 3”. Certains fans ont décoré leurs maisons dans les couleurs bleu et rouge des Bills avec divers hommages à Hamlin.

Les joueurs des deux équipes sont sortis sur le terrain pour les échauffements portant des chemises honorant Hamlin. De nombreux joueurs des Patriots portaient des sweat-shirts noirs avec les mots “Love for Damar” imprimés sur le devant. Plusieurs joueurs des Bills portaient des T-shirts avec la ressemblance de Hamlin sur le devant et le dos.

La NFL rend hommage au joueur lors de tous les matchs de la semaine 18, qui ont commencé samedi, y compris un moment de soutien d’avant-match et la peinture du n ° 3 de Hamlin sur la ligne des 30 mètres. Les Bills porteront également des patchs de maillot “3”.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, devait assister au match des Bills. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, était également présente. Elle portait le numéro de Hamlin sur une veste des Bills et a tweeté une photo du stade dans laquelle elle et plusieurs fans ont levé trois doigts. Le message disait .LoveForDamar.

“Ça va être très émouvant. Je prends des mouchoirs avec moi, c’est sûr”, a déclaré la fan Sue Sonner, qui a assisté au match des Bills dimanche à Orchard Park, NY (Timothy T Ludwig/Getty Images)

Hamlin était célébré par les fans à Cincinnati, où les Bengals ont accueilli Baltimore.

“Ça a été tellement génial que Damar aille bien”, a déclaré David Coning, devant le stade Paycor des Bengals. “Nous avons vu des photos de lui. Il a le sourire. Il a envoyé des textos. Donc, je pense que c’est un grand soulagement pour tout le monde. J’espère donc que nous pourrons revenir à la normale.”

Dans les vastes parkings entourant le stade des Bills, de nombreux fans portaient des chemises et des maillots faits maison en l’honneur de Hamlin.

Sue Sonner portait le maillot n ° 3 de l’ancien quart-arrière des Bills EJ Manuel, dans lequel son mari a couvert le nom du joueur avec Hamlin.

REGARDER l La vue de l’effondrement de Hamlin renouvelle les questions sur la sécurité du jeu :

L’entraîneur des Buffalo Bills décrit l’équipe voyant Damar Hamlin en vidéo L’entraîneur-chef des Buffalo Bills, Sean McDermott, a déclaré que les joueurs ont commencé à applaudir lorsqu’ils ont vu Damar Hamlin rejoindre la réunion d’équipe du vendredi matin par vidéo. Hamlin se remet à Cincinnati après avoir fait un arrêt cardiaque lors d’un match contre les Bengals.

“Ça va être très émouvant. Je prends des mouchoirs avec moi, c’est sûr”, a déclaré Sonner, qui vient de Corning, NY, et a assisté au match à Cincinnati.

“Nous pouvions voir la précipitation, le traumatisme, la panique et tout cela. Un environnement très sombre, très sombre”, a-t-elle déclaré. “Maintenant qu’il progresse et que nous pensons qu’il ira bien, maintenant nous sommes ravis de rejouer au football. Et j’espère qu’il est sur la voie de la guérison.”

Ken Johnson, qui est surnommé “Pinto Ron” et parmi les talonneurs les plus célèbres des Bills, n’avait rien de spécial prévu pour dimanche, tout en disant qu’il s’attendait à ce que beaucoup de personnes présentes soient spontanées pour honorer Hamlin.

“Vous ne savez jamais si un groupe de personnes va monter sur le van et commencer à faire un discours émouvant ou quelque chose comme ça”, a déclaré Johnson, qui n’a pas manqué un match des Bills à domicile ou sur la route depuis le début de la saison 1994. saison, à l’exception des fans de jeux n’étaient pas autorisés à y assister en raison des restrictions COVID-19.

“Cela ne fait que cimenter l’héritage de Bills Mafia”, a déclaré Johnson à propos de la démonstration de soutien des fans.