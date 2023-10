Damar Hamlin des Bills sera actif aujourd’hui. Son parcours de retour est plus grand que le football

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Damar Hamlin est de retour depuis un moment maintenant. Il a participé au camp d’entraînement, aux matchs préparatoires et aux entraînements de saison. Il est revenu d’un arrêt cardiaque à un contact total sur un terrain de football, où il y a quelques semaines à peine, il a réussi quelques plaqués lors d’une action de pré-saison.

Hamlin a déjà fait un retour contre toute attente.

Je dis tout cela pour être sûr que nous ne tenons pas pour acquis tout ce qu’il a déjà accompli – et pour mettre en lumière l’énorme adversité mentale et physique qu’il a endurée pour en arriver jusqu’à ce jour.

Que se passe-t-il ce jour-là ? Eh bien, vous le savez déjà, n’est-ce pas ? Les Buffalo Bills affrontent les Miami Dolphins. Mais il ne s’agit pas seulement de football.

La sécurité des Bills franchira la prochaine grande étape dans son histoire de retour. Il reviendra sur le terrain pour un match de saison régulière. Il fait partie de la liste de 53 joueurs des Bills, mais il est resté inactif les jours de match au cours des trois premières semaines. Au cours de la semaine 4, il est censé s’habiller.

Hamlin a disputé pour la dernière fois un match de saison régulière contre les Bengals de Cincinnati le 2 janvier lorsqu’il s’est effondré sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque. Le personnel médical du stade Paycor a restauré le rythme cardiaque de Hamlin sur le terrain et une ambulance a emmené Hamlin dans un hôpital local, le centre médical de l’Université de Cincinnati, pour se rétablir. Il est sorti d’un coma médical de trois jours le 5 janvier et a commencé à communiquer avec le personnel, sa famille et les fans de la NFL.

Cela témoigne de son amour pour le jeu et de sa volonté inébranlable de revenir sur le terrain. Il n’a pas été facile d’obtenir une autorisation médicale. Les Bills, pour le bien de la santé de Hamlin, ont suivi un processus rigoureux pour l’obtenir auprès de plusieurs médecins afin de s’assurer qu’il puisse rejoindre l’équipe en toute sécurité sur le terrain de football.

« Honnêtement, j’adorerais faire tout ce processus sous un rocher, me ressaisir, puis revenir quand je me sentirai mieux », a déclaré Hamlin aux journalistes pendant le camp d’entraînement. « Mais je pense qu’il y a de la force à traverser un processus sous les yeux de tout le monde. Cela montre de la vulnérabilité et de la force, montre de la persévérance, et c’est des choses que j’aimerais défendre. »

Il ne fait aucun doute qu’il est une source d’inspiration pour ce qu’il a accompli sur le terrain de football.

Mais il a aussi fait beaucoup de choses en dehors du terrain.

Ce que Hamlin a fait sous les projecteurs a été tout simplement remarquable. Grâce aux dons sur sa page GoFundMe, il a bâti une organisation caritative solide « dédiée au développement, à la santé et à la sécurité des jeunes à travers le sport, les activités d’engagement, la formation et la programmation ». par le site officiel . Grâce à cette association caritative, Hamlin a mené des collectes de jouets, défendu l’accès aux DAE en présentant un projet de loi à la Chambre des représentants et a parcouru le pays pour offrir une formation en RCR aux communautés locales et aux ligues sportives de jeunes.

Pendant tout ce temps, il a travaillé pour reprendre contact – un processus sûrement difficile étant donné que c’est son tacle contre un joueur des Bengals qui a provoqué l’arrêt cardiaque. Les médecins ont déterminé que Hamlin souffrait d’une maladie rare appelée comottio cordis où un coup porté à la poitrine au mauvais moment avec une force précise entraîne l’arrêt du cœur.

« J’ai fait le choix que je voulais jouer, vous savez, ce n’était le choix de personne d’autre que le mien », a déclaré Hamlin après avoir réussi trois plaqués lors du premier match de pré-saison des Bills, une victoire contre les Colts. « Donc, quand vous verrez mes crampons lacés, mon casque et mes épaulettes, il n’y aura aucune hésitation. »

Lorsqu’il a répondu aux questions à ce moment-là cet été, il n’avait aucune certitude qu’il figurerait sur la liste.

C’était joli Il était clair que Hamlin ferait partie de l’équipe – mais il était dans la bulle, en particulier après que les Bills ont signé la sécurité des agents libres Taylor Rapp cette intersaison. Hamlin a traversé le groupe profond de jeunes sécurités et s’est retrouvé sur la liste de 53 hommes lorsque l’équipe a effectué les sélections finales le 29 août.

« Ouais, c’est génial ? Quelle histoire de courage et de foi », a déclaré McDermott à « Good Morning Football » le 30 août. « C’est juste une quantité incroyable de volonté dont il a fait preuve, non seulement envers nous mais envers le pays, pour C’est tout simplement surréaliste à bien des égards et maintenant nous pouvons l’avoir avec nous ici pour commencer la saison, et quelle inspiration il a été pour nous et pour beaucoup d’autres dans la façon dont il a abordé cela. Nous ne pouvons pas attendez de le voir jouer cette année et voyez comment il va aider notre équipe de football à gagner des matchs. »

Hamlin a soutenu Micah Hyde, Jordan Poyer et Rapp. Alors que les Bills excluent Poyer (genou) vendredi et que Hyde souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, Hamlin devrait voir le terrain se briser. En grande partie à cause des blessures de Hyde et de Poyer l’année dernière, Hamlin a vu 80 % des snaps de l’équipe en défense et 18 % sur les équipes spéciales. On ne sait pas quelle sera l’ampleur de son rôle dimanche.

Mais avec Hamlin, il ne s’agit guère du nombre de snaps qu’il joue ou de tacles qu’il enregistre. Il s’agit de célébrer sa présence. Il s’agit de célébrer la façon dont il change les communautés à travers le pays. Il s’agit de le surveiller et de s’assurer que nous apprécions chaque jour, tout comme il semble le faire.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC Est, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .