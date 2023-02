Damar Hamlin défie Tom Brady, LeBron James et Michelle Obama pour la sensibilisation à la RCR

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, s’est associée à l’American Heart Association pour sensibiliser à la RCR et a défié Tom Brady, LeBron James et Michelle Obama.

Au cours de la semaine 17 de la saison 2022 de la NFL, la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a subi un arrêt cardiaque au cours du premier quart du match de l’équipe contre les Bengals de Cincinnati. Il a été soigné sur le terrain pendant environ 10 minutes, où il a reçu une RCR et a été transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati dans un état critique. L’état de Hamlin s’est amélioré au fil des jours, où il a pu respirer par lui-même, bouger ses mains et ses pieds, et a finalement pu rentrer chez lui pour poursuivre son rétablissement.

Récemment, Hamlin a publié une vidéo sur le compte Twitter officiel des Bills, en envoyant ses remerciements à l’équipe, à son personnel d’entraînement, aux fans et à tous ceux qui lui ont envoyé leurs meilleurs vœux pendant qu’il recevait un traitement et se remettait. Maintenant, il cherche à sensibiliser le public à la RCR.

Mardi, Hamlin a annoncé qu’il s’associait à l’American Heart Association (AHA) pour créer le défi Three for Heart CPR de Damar Hamlin. C’est un défi en trois étapes dans lequel l’individu va coeur.org/3 pour regarder une courte vidéo sur la façon d’effectuer la RCR à mains seules, faire un don à l’AHA et défier trois amis à faire de même. Hamlin a défié le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, la star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, et l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama.

Après avoir terminé ces trois étapes, Hamlin demande à chacun de partager sa vidéo sur les réseaux sociaux, de le taguer et de s’assurer de faire un geste du cœur avec ses mains. Bien sûr, le symbole du cœur est ce que Hamlin avait l’habitude de célébrer après avoir fait une pièce de théâtre à l’université et dans la NFL.

Lorsque l’état de Hamlin progressait, il a annoncé la vente d’un nouveau t-shirt avec son geste de la main du cœur et la phrase “avons-nous gagné”, en référence à la première chose qu’il a demandée aux médecins lorsqu’il était capable de communiquer. Tous les bénéfices de ces ventes de t-shirts sont allés aux premiers intervenants du UC Medical Center.

Après avoir été libéré de l’UC Medical Center, Hamlin a reçu des évaluations médicales et des tests cardiaques, vasculaires et neurologiques à l’hôpital général de Buffalo, où il a été autorisé.

Hamlin a fait une apparition au match de la ronde divisionnaire des Bills contre les Bengals.

Quelques jours après avoir envoyé ses remerciements à ceux qui l’ont soutenu dans son rétablissement, Hamlin travaille maintenant à sensibiliser le public à la RCR et a envoyé ses défis à Brady, James et Obama. Vous pouvez participer au défi RCR Three for Heart dans le lien ci-dessus, ou vous pouvez Cliquez ici.