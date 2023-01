Damar Hamlin de bonne humeur, en cours de test: médecins

BUFFALO, NY –

Un Damar Hamlin optimiste a déclaré mardi qu’il n’était “pas encore tout à fait à la maison”, alors que la sécurité des Bills a passé sa deuxième journée dans un hôpital de Buffalo à subir une série de tests pour déterminer pourquoi il a fait un arrêt cardiaque sur le terrain la semaine dernière et quand il peut être déchargé.

“Un merci spécial à Buffalo General, ça n’a été que de l’amour depuis son arrivée !” Hamlin a ajouté dans son message Twitter, tout en demandant à ses abonnés de le garder dans leurs prières.

Le Buffalo General Medical Center a publié un communiqué de presse disant que Hamlin était de bonne humeur et a été rejoint par ses parents, Mario et Nina Hamlin, ainsi que son jeune frère, Damir.

L’hôpital a déclaré que son équipe de médecins était “chargée d’identifier toutes les causes possibles de l’événement, de traiter potentiellement toute pathologie qui pourrait être trouvée, ainsi que de planifier son rétablissement, sa sortie et sa rééducation”.

Hamlin a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé après avoir été frappé à la poitrine par le receveur des Bengals Tee Higgins alors qu’il effectuait ce qui semblait être un tacle de routine au cours du premier quart du match annulé de Buffalo à Cincinnati le 2 janvier. Un an de McKees Rocks, en Pennsylvanie, une banlieue de Pittsburgh, a passé une semaine au centre médical de l’Université de Cincinnati, où il a connu ce que les médecins appellent “un rétablissement remarquable”.

Capable de respirer par lui-même ainsi que de marcher et de parler, Hamlin a été transféré à Buffalo lundi pour la prochaine étape de son traitement et de son rétablissement, tout en étant plus proche de chez lui et de ses coéquipiers. Il est répertorié dans un état stable.

L’entraîneur des Bills Sean McDermott et le directeur général Brandon Beane ont été parmi les premiers à rendre visite à Hamlin à son retour à Buffalo.

Les Bills (13-3) retournent à l’entraînement mercredi pour se préparer à accueillir leur rival de division les Dolphins de Miami (9-8) dans un match éliminatoire avec joker dimanche.