Damar Hamlin de Bills reprend sa convalescence à l’hôpital de Buffalo

ORCHARD PARK, NY –

Les médecins qui ont soigné Damar Hamlin ont déclaré que la sécurité des Bills était de retour à Buffalo lundi, un signe édifiant des progrès remarquables qu’il a réalisés une semaine après avoir fait un arrêt cardiaque et avoir dû être réanimé sur le terrain lors d’un match à Cincinnati.

Hamlin a été libéré du centre médical de l’Université de Cincinnati dans la matinée et transporté par avion à Buffalo, où le Dr William Knight a déclaré qu’il “allait bien”. Il poursuivra sa convalescence dans un hôpital de Buffalo.

Les médecins ont déclaré que Hamlin marchait depuis vendredi, mangeait régulièrement et suivait une thérapie. Ils ont dit qu’il était sur une trajectoire normale ou même accélérée dans sa récupération après un arrêt cardiaque, qui est considéré comme un événement potentiellement mortel. La récupération normale de quelque chose comme ça peut être mesurée de semaines à mois, ont-ils déclaré.

“Nous continuons d’être ravis de son rétablissement”, a déclaré le Dr Timothy Pritts.

Le retour de Hamlin intervient un jour après avoir encouragé les Bills depuis son lit d’hôpital lors de leur victoire 35-23 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le match s’est avéré être une effusion cathartique de soutien pour les Bills et Hamlin.

Les Bills portaient des écussons Hamlin n ° 3 sur leurs maillots et ont honoré leur coéquipier en levant trois doigts dans les dernières minutes, tandis que l’ailier rapproché Dawson Knox a célébré son touché en formant ses mains en forme de cœur.

Hamlin a répondu sur son compte Twitter avec un message cardiaque adressé à Knox.

Les fans se sont joints à eux, beaucoup brandissant un cœur rouge et des pancartes n ° 3.

Hamlin, 24 ans, a fait des progrès significatifs dans son rétablissement depuis qu’il a passé ses deux premiers jours au centre médical de l’Université de Cincinnati sous sédation et respire à travers un ventilateur.

Il a été réveillé mercredi soir et a finalement pu saisir les mains des gens. Vendredi, Hamlin a pu respirer par lui-même et s’est même adressé à l’équipe par vidéoconférence, au cours de laquelle il a dit aux Bills: “Je vous aime les garçons.”

La dernière mise à jour des médecins est intervenue samedi, lorsqu’ils ont décrit la fonction neurologique de Hamlin comme “excellente”, bien qu’il soit resté dans un état critique.

Plus tard dans la journée, Hamlin a tweeté: «Mettre de l’amour dans le monde revient 3 fois plus… reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié. Cela me rendra plus fort sur le chemin de la guérison, continuez à prier pour moi ! »

La NFL montrera son soutien à Hamlin pendant tous les matchs de la semaine 18 en incluant un moment de soutien d’avant-match, en peignant le n ° 3 de Hamlin sur la ligne des 30 verges et des maillots d’avant-match avec “Love for Damar 3”.

Le cœur de Hamlin s’est arrêté lundi soir après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au premier quart contre les Bengals. Le jeu a d’abord été suspendu avant d’être officiellement annulé plus tard dans la semaine.