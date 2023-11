Damar Hamlin de Bills rend hommage à 10 professionnels de la santé qui lui ont sauvé la vie avec des bourses à leur nom

Comment remercier correctement les personnes responsables de leur avoir sauvé la vie ? C’est une question sur laquelle Damar Hamlin réfléchit depuis que les médecins de Cincinnati ont sauvé le sien le 2 janvier.

La sécurité des Buffalo Bills est de retour en ville pour le match des Bills contre les Bengals de Cincinnati dimanche soir. C’est la première fois que Hamlin revient au Paycor Stadium depuis qu’il a été réanimé sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque.

Même si Hamlin sera inactif pour le concours, il a profité de son temps en ville pour rencontrer les 10 professionnels de la santé qui l’ont aidé à reprendre conscience. Hamlin a emmené les membres du personnel médical de l’UC dîner et a surpris chacun d’entre eux avec une bourse à leur nom.

Hier soir, j’ai dîné avec mes héros. 10 membres du personnel médical de l’UC qui m’ont aidé à sauver la vie. Je leur ai fait la surprise de leur offrir une bourse qui porte leur nom à chacun d’eux et qui aidera les jeunes de Cincy à poursuivre leurs rêves. Je ne serais pas là sans eux !🫶🏾 pic.twitter.com/sEOCDkwYvk — 𝐃𝐚𝐦𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧 (@HamlinIsland) 5 novembre 2023

Au cours des trois prochaines années, Chasing M’s, la fondation caritative de Hamlin, attribuera 1 000 $ en bourses pour « aider les jeunes de Cincy à poursuivre leurs rêves ». Dix personnes seront sélectionnées pour correspondre avec les dix professionnels de la santé – infirmières, médecins et premiers intervenants – qui ont aidé Hamlin.

“Je suis honoré d’avoir l’opportunité de mettre en place un programme de bourses pour honorer cette équipe de professionnels – mes héros de Cincinnati – qui ont aidé à me sauver la vie”, a déclaré Hamlin, 25 ans, dans un communiqué. “Aujourd’hui, alors que je cherche à honorer ces héros de Cincinnati et à aider les jeunes qui tentent de trouver leur voie, je me souviens de l’énorme bénédiction que j’ai reçue grâce à ma charité et à la générosité des gens du monde entier.”

Hamlin a fondé son organisation caritative alors qu’il était encore joueur à Pittsburgh, et il a été inspiré pour le faire en se basant sur ses propres expériences de vie en tant que jeune boursier. Cette bourse lui a permis de fréquenter la Central Catholic High School, ce qui l’a mis sur la bonne voie pour éventuellement jouer dans la NFL.

Lors de son premier voyage à Cincinnati pour un match depuis son arrêt cardiaque, le gardien des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a emmené dîner les médecins qui lui ont sauvé la vie. (Photo AP/Matt Durisko) (PRESSE ASSOCIÉE)

Même si Hamlin n’a disputé qu’un seul match cette saison, il a été occupé en dehors du terrain avec Chasing M’s. À la suite de son problème médical, l’organisation a reçu plus de 9 millions de dollars de contributions et Hamlin a réparti la richesse de diverses manières. Plus particulièrement, il a été un ardent défenseur et partisan de la formation en RCR chez les jeunes et il a fourni des défibrillateurs externes automatisés à des ligues sportives à travers le pays.

Les Bills et les Bengals s’affronteront dimanche soir.