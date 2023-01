Damar Hamlin de Bills ferait face à une longue convalescence

Aussi remarquable que soit le rétablissement de Damar Hamlin, la sécurité des Buffalo Bills fait toujours face à une longue rééducation environ trois semaines après avoir fait un arrêt cardiaque et avoir dû être réanimée sur le terrain lors d’un match à Cincinnati, a déclaré son représentant marketing à l’Associated Press jeudi soir.

“Damar a toujours besoin d’oxygène et son cœur est surveillé régulièrement pour s’assurer qu’il n’y a pas de revers ou de séquelles”, a déclaré Jordon Rooney. “Bien qu’il puisse visiter les installations de l’équipe, Damar n’est pas en mesure de voyager souvent et a besoin de repos supplémentaire pour aider son corps à guérir.”

Rooney a fourni la mise à jour pour souligner que Hamlin fait toujours face à des obstacles depuis sa sortie du Buffalo General Medical Center le 11 janvier. La libération de Hamlin est intervenue cinq jours après que ses médecins ont déclaré que le joueur respirait par lui-même, marchait, parlait et ne montrait aucun signe de dommage neurologique. .

La mise à jour de Rooney a également mis en perspective les commentaires de l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, qui a déclaré mercredi que Hamlin avait commencé à se rendre régulièrement dans les installations de l’équipe. McDermott, cependant, a souligné que le joueur de 24 ans faisait “un petit pas à la fois”, tout en ajoutant que Hamlin “replonge son orteil ici et se met en route pour revenir à lui-même”.

Hamlin n’a pas encore fait d’apparition publique à l’exception d’une photographie que le secondeur Matt Milano a publiée sur son compte Instagram de son coéquipier à l’installation des Bills samedi. Et il n’a pas encore parlé publiquement, sauf pour publier des messages sur ses comptes de médias sociaux.

Rooney a déclaré que Hamlin est surveillé par ses parents et “reste très optimiste et reconnaissant du soutien qu’il a reçu de ses coéquipiers et entraîneurs, de Bills Mafia et de personnes du monde entier”. Cette vague de soutien a conduit la fondation caritative de Hamlin, Chasing M’s, à recueillir près de 9 millions de dollars de dons.

Sans dire d’où, a-t-il ajouté, Hamlin encouragera les Bills dimanche, lorsque Buffalo accueillera les Bengals de Cincinnati dans un match éliminatoire de la division AFC.

Hamlin a tweeté en direct tout en regardant la victoire de fin de saison 35-23 de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis son lit d’hôpital au centre médical de l’Université de Cincinnati le 8 janvier. Le week-end dernier, il a tweeté en direct tout en regardant de chez lui les 34 -31 victoire contre les Dolphins de Miami dans un match éliminatoire avec joker.

Le match contre Cincinnati a une signification supplémentaire. Il s’agit de la première rencontre entre les deux équipes depuis l’annulation de leur match le 2 janvier, lorsque Hamlin s’est effondré après avoir été frappé carrément à la poitrine alors qu’il effectuait ce qui semblait être un tacle de routine du receveur des Bengals Tee Higgins.

La famille de Hamlin et le quart-arrière des Bills Josh Allen ont défendu Higgins en disant qu’il ne devrait pas être blâmé pour ce qui s’est passé.

Jeudi, Higgins a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus reconnaissant du soutien de la famille, tout en exprimant l’espoir que Hamlin puisse assister au match afin que les deux puissent se rencontrer.

“Soyez simplement heureux de le voir”, a déclaré Higgins. “Je ne lui ai pas vraiment parlé. Laissant juste sa famille faire ce qu’il doit faire avec tous ses proches.”

Jeudi également, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a apporté son soutien à Hamlin lors d’un appel téléphonique avec le joueur. Dans un message publié sur son compte Twitter, Hochul a qualifié Hamlin “d’inspiration” et lui a fait savoir que “les espoirs et les prières de 20 millions de New-Yorkais l’ont accompagné tout au long de son rétablissement”.

Hamlin, qui est de la région de Pittsburgh, a répondu en écrivant que c’était une bonne rencontre avec Hochul et qu’il était “excité de voir comment nos collaborations à l’avenir aideront et affecteront tant de gens”.

Reportage de l’Associated Press.

