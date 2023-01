Damar Hamlin dans un état critique ; Le match Bills-Bengals officiellement suspendu

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est dans un état critique après s’être effondré lors du match de lundi soir entre les Bills et les Bengals de Cincinnati, a indiqué la NFL dans un communiqué. La ligue a officiellement reporté le match après un arrêt de jeu d’une heure.

Des professionnels de la santé ont administré la RCR à Hamlin pendant plusieurs minutes avant qu’il ne soit placé sur une planche et déplacé vers l’ambulance. Il a été emmené au centre médical voisin de l’Université de Cincinnati. Des joueurs des deux côtés se sont blottis autour de Hamlin pendant qu’il était soigné, beaucoup d’entre eux étant visiblement bouleversés.

Hamlin a semblé prendre un coup à la poitrine en s’attaquant au receveur large des Bengals Tee Higgins lors d’un achèvement de 13 verges au milieu du premier quart.

Le jeu a été arrêté pendant plus de 20 minutes avant que les officiels n’annoncent que le match avait été temporairement suspendu, et les deux équipes sont entrées dans les vestiaires.

Hamlin, 24 ans, est une sécurité de deuxième année à Pittsburgh et originaire de Pennsylvanie. Il a été sélectionné par les Bills au sixième tour du repêchage de 2021.

Cette histoire sera mise à jour avec de plus amples informations.

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore