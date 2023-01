Damar Hamlin dans leur cœur, la NFL rend hommage au n°3

L’ancien coéquipier de Damar Hamlin au lycée a saisi le ballon qu’il venait d’intercepter, a couru jusqu’à la ligne des 30 mètres, a délicatement placé la peau de porc en haut du “3” aux contours rouges, a levé les mains au-dessus de sa tête et les a formées en forme d’un coeur.

“Je suis juste content d’avoir eu la chance d’aller là-bas et de faire un jeu et de l’honorer comme je l’ai fait”, a déclaré le copain de Hamlin, la sécurité des Colts Rodney Thomas II.

La sécurité des Colts et le coéquipier du lycée de Damar Hamlin, Rodney Thomas II, rendent hommage à Damar après son interception > @HamlinIsland @Rodney_Thomas26 pic.twitter.com/Zu2gyQ2tKg —@NFL

Le geste de Thomas a peut-être été le moment le plus poignant, mais c’était loin d’être le seul cri à la sécurité des Bills lors d’un dimanche de la NFL rempli d’amour pour un joueur en détresse dont l’impact se fait sentir à travers le pays.

Le numéro de Hamlin – le numéro “3” – était affiché partout dans la ligue, tracé sur des lignes de 30 mètres sur les terrains, porté sur des patchs spéciaux sur les uniformes des Bills et présenté sur des vestes et des pulls molletonnés et même sur des cœurs rouges suspendus aux tentes du hayon à l’extérieur le stade des Bills.

Un enfant tient une pancarte en faveur de la sécurité des Bills, Damar Hamlin, avant le match à domicile de dimanche contre les Patriots. Hamlin reste hospitalisé après avoir subi un effondrement catastrophique sur le terrain lors du match précédent de l’équipe contre les Bengals lundi dernier. (Adrian Kraus/Associated Press)

Le plus grand nombre d’hommages a afflué, naturellement, depuis ce parking d’Orchard Park, New York, où la victoire 35-23 de Buffalo sur la Nouvelle-Angleterre a été ponctuée par un retour de coup d’envoi de 96 verges pour un touché de Nyheim Hines lors du jeu d’ouverture du match. .

“OM*G!!!!!!!!!!!!!”, a tweeté Hamlin après le score rapide.

La sécurité, dont le rétablissement après son effondrement sur le terrain lundi soir à Cincinnati a dépassé toutes les histoires de la NFL, a également partagé une photo de lui faisant un cœur avec ses mains depuis son lit d’hôpital peu avant le coup d’envoi avec le texte “GAMETIME !!! @ BuffaloBills.”

Avant cela, dans le parking à l’extérieur du stade Highmark, Ryan Magnuson se tenait devant une carte de vœux en toile de 4 x 10 pieds qu’il a placée au pied de l’entrée du stade Bills pour que les fans la signent. Le message sur la carte : “Si vous avez la chance de montrer un peu d’amour aujourd’hui, faites-le. Cela ne vous coûtera rien” — une reprise d’un tweet que Hamlin a envoyé en 2021.

“C’est très positif. J’ai vu des fans des Bills, des fans des Patriots et des gens portant d’autres maillots de la NFL arriver. Je pense que c’est plus important qu’une affaire d’équipe à ce stade”, a déclaré Magnuson.

À 1500 miles de là, et trois heures plus tard à Denver, les Chargers et les Broncos ont chacun marché vers les numéros et les bras liés près de leurs lignes de touche respectives avant le premier claquement du match tandis que les n ° 3 des deux équipes – Russell Wilson et Derwin James Jr. – se sont rencontrés à la ligne des 50 mètres, se sont serré la main et se sont agenouillés en prière.

Le porteur de ballon de Philadelphie, Miles Sanders, a tweeté une photo de lui-même, portant un sweat-shirt “Love For Damar” et affichant le chiffre “3” tout en FaceTiming avec Hamlin de son hôpital.

REGARDER | Les joueurs de la NFL et les fans montrent leur soutien à Hamlin : Les joueurs de la NFL et les fans montrent leur soutien à Damar Hamlin Moins d’une semaine après que le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin ait subi un arrêt cardiaque lors d’un match, les fans et les joueurs lui ont montré leur soutien et son rétablissement dans les stades de la NFL à travers les États-Unis.

Tout n’était pas chaud et flou.

À Cincinnati, le porteur de ballon des Bengals Joe Mixon a célébré un touché en imitant un tirage au sort – ce qui aurait pu se produire, selon un plan d’urgence tardif de la NFL – pour décider de l’avantage du terrain dans un match éliminatoire potentiel entre les Bengals et les Ravens.

La victoire 27-16 de Cincinnati contre les Ravens dimanche a écarté cette possibilité. Les Ravens se rendront à Cincy la semaine prochaine dans le cadre de la ronde des jokers. Mais dire que tout est revenu à la normale dans la NFL cette semaine, ou pour les prochaines séries éliminatoires, semble toujours un peu exagéré.

L’après-saison sera forcément équipée de sweat-shirts “Love For Damar” et d’autres brodés de “Hamlin Strong”, comme le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, portait lors de la victoire de samedi contre les Raiders.

Hamlin vend des chemises au profit des premiers intervenants

Certains pourraient même porter des chemises vendues par Hamlin lui-même, les bénéfices étant reversés aux premiers intervenants et au centre médical de l’Université de Cincinnati, où il se trouve depuis qu’il s’est effondré sur le terrain et a dû faire rétablir son rythme cardiaque par le personnel médical lundi dernier.

“Nous avons tous gagné”, a tweeté Hamlin dimanche après la victoire des Bills. “Je veux redonner une once de l’amour que vous m’avez montré. Le produit de cette chemise ira aux premiers intervenants et au centre de traumatologie de l’UC. Allez chercher le vôtre !”

Son tweet comprenait une image de trois chemises, chacune avec les mains de Hamlin formant un cœur – une étiquette d’identification d’hôpital sur son poignet droit – et “Avons-nous gagné?” en gros caractères. La première question de Hamlin après son réveil jeudi était de savoir si les Bills avaient battu les Bengals de Cincinnati dans le match lorsqu’il s’est effondré sur le terrain.

Nous avons tous gagné 🫶🏾. Je veux rendre une once de l’amour que vous m’avez montré. Le produit de cette chemise ira aux premiers intervenants et au centre de traumatologie de l’UC. Allez chercher le vôtre !https://t.co/ YoDbBo6bzs pic.twitter.com/BQ6HHv5woF —@HamlinIsland

L’après-saison sera également remplie de rappels que les enjeux élevés de ces jeux sont bien plus qu’un trophée à décerner à la fin du Super Bowl.

Il est lié à se sentir un peu décalé. Si Kansas City et Buffalo se qualifient pour le match pour le titre de l’AFC, par exemple, ce match se jouera sur un terrain neutre, dans une ville qui reste à déterminer.

Le cœur de cette ligue battait le plus fort à Buffalo dimanche.

Les fans de Bills à Orchard Park, NY, tiennent dimanche des pancartes affichant le numéro 3 de Hamlin. Inscrit dans un état critique, la fonction neurologique du joueur a été jugée excellente après avoir subi un arrêt cardiaque la semaine dernière. (Jeffrey T. Barnes/Associated Press)

Dans les vastes parkings entourant le stade, les fans portaient des chemises et des maillots faits maison en l’honneur de Hamlin.

Sue Sonner portait le maillot n ° 3 de l’ancien quart-arrière des Bills EJ Manuel; son mari a couvert de manière créative le nom de Manuel et l’a remplacé par celui de Hamlin.

“Ça va être très émouvant. J’emporte avec moi des mouchoirs”, a déclaré Sonner, originaire de Corning, New York, et qui était également au stade de Cincinnati lundi dernier.

“Nous pouvions voir la précipitation et le traumatisme et la panique et tout cela. Donc, environnement très sombre, très sombre”, a-t-elle déclaré. “Maintenant qu’il progresse et que nous pensons qu’il ira bien, maintenant nous sommes ravis de rejouer au football. Et j’espère qu’il est sur la voie de la guérison.”