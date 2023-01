Damar Hamlin communique, s’améliore après un arrêt cardiaque

ORCHARD PARK, NY –

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a commencé à communiquer par écrit avec sa famille et d’autres personnes qui sont à son chevet depuis qu’il a fait un arrêt cardiaque lundi – et sa première question était “Avons-nous gagné?” ses médecins ont déclaré jeudi.

“La réponse est oui, Demar, vous avez gagné. Vous avez gagné le jeu de la vie”, a déclaré le Dr Timothy Pritts lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes du centre médical de l’Université de Cincinnati, où Hamlin a été transporté d’urgence après s’être effondré et avoir été réanimé. sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir.

Hamlin reste gravement malade et dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital, mais il a commencé à se réveiller mercredi soir, et il semble que sa fonction neurologique soit intacte, ce qui signifie qu’il peut suivre les commandes et bouger, a déclaré Pritts.

“Il a encore des progrès significatifs à faire, mais cela marque un très bon tournant dans ses soins continus”, a déclaré le médecin.

“Sa première question qu’il a écrite quand il a commencé à se réveiller était:” Avons-nous gagné? “”, A déclaré Pritts. “Nous savons donc que ce n’est pas seulement que les lumières sont allumées. Nous savons qu’il est chez lui. Et il semble que tous les cylindres s’allument dans son cerveau, ce qui est très gratifiant pour nous tous.”

Le Dr William Knight IV a déclaré que les médecins n’avaient pas encore déterminé la cause de l’arrêt cardiaque de Hamlin et que les tests étaient en cours.

Il est également trop tôt pour dire si Hamlin pourrait retourner au football après avoir subi une rééducation, a déclaré Knight.

Les développements sont survenus alors que les Bills sont retournés à l’entraînement jeudi pour la première fois depuis que Hamlin s’est effondré lorsque son cœur s’est arrêté après avoir fait un tacle au cours du premier quart du match.

Le match a été suspendu et ne reprendra pas, ont déclaré jeudi à l’Associated Press deux personnes proches de la décision. Les deux personnes ont parlé à l’AP sous couvert d’anonymat, car la ligue cherche toujours à déterminer les classements et le calendrier des séries éliminatoires. L’Association des joueurs de la NFL doit approuver les changements.

Hamlin, un joueur de deuxième année de la région de Pittsburgh, a passé les deux derniers jours sous sédation et répertorié dans un état critique.

Pritts a déclaré lors de la conférence téléphonique que les signes neurologiques d’amélioration ont commencé mercredi soir alors que Hamlin se réveillait progressivement, le reste de son corps guérissant. Hamlin ne peut toujours pas parler à cause d’un tube respiratoire dans sa gorge.

Knight a attribué à la réponse médicale rapide le mérite d’avoir sauvé la vie de Hamlin.

Il a dit qu’un médecin était à côté de Hamlin dans la minute qui a suivi son effondrement et a reconnu que le demi défensif n’avait pas de pouls. Knight a déclaré que Hamlin avait besoin de RCR et de réanimation sur le terrain.

“La route a été longue et difficile au cours des trois derniers jours … il a fait une amélioration assez remarquable”, a déclaré Knight.

“Excellente nouvelle”, a déclaré le président Joe Biden dans un tweet. “Damar, comme je l’ai dit à ta mère et à ton père hier, Jill et moi, ainsi que toute l’Amérique, prions pour toi et ta famille.”

En plus de pouvoir écrire, ses médecins ont déclaré que Hamlin était capable de tenir les mains de la famille et des membres des équipes administratives et médicales des Bills à son chevet.

Bien que Hamlin suive les ordres, les médecins n’ont pas encore complètement évalué sa parole et ses autres fonctions, en partie parce qu’il est sous sédation pour s’adapter au tube respiratoire.

“Lorsque nous parlons de neurologiquement intact, c’est un terme très grossier de grands mouvements moteurs et de commandes suivantes. Lorsque nous parlons des choses les plus fines qui font de nous des humains – la cognition, l’émotion, la parole, le langage, etc., nous attendons avec impatience pour en savoir plus à ce sujet », a déclaré Knight.

Au cours des derniers jours, de nombreux joueurs de la ligue – d’anciens coéquipiers et ceux qui ne connaissaient Hamlin que lundi – ont exprimé leur soutien, tout en disant qu’ils étaient ébranlés par ce qui s’est déroulé devant un public de télévision nord-américain.

La sécurité des Colts, Rodney Thomas, a fait le trajet de deux heures d’Indianapolis à Cincinnati mardi juste pour être aux côtés de son ancien coéquipier de lycée.

“C’est un combattant. Je sais que c’est un combattant et il n’y a pas d’autre pensée dans mon esprit que le fait qu’il sorte par ses propres moyens”, a déclaré Thomas mercredi.

Le plaqueur défensif des Vikings du Minnesota Harrison Phillips, qui a passé les quatre saisons précédentes à jouer pour Buffalo, a fait livrer un dîner à l’hôpital pour la famille et le personnel médical de Hamlin.

Hamlin a été sélectionné par Buffalo au sixième tour du repêchage de 2021 de Pitt. Il a passé sa saison recrue limitée à des rôles d’équipes spéciales et a repris le poste de sécurité de départ lors de la semaine 3 à la place du vétéran Micah Hyde, qui reste à l’écart d’une blessure au cou.

Les fans, les propriétaires d’équipes et les joueurs – dont Tom Brady et Russell Wilson – ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui avait recueilli plus de 7,4 millions de dollars américains jeudi après-midi.



AP Pro Football Writer Teresa M. Walker à Nashville a contribué à ce rapport. Thompson a rapporté de Buffalo