Damar Hamlin autorisé à reprendre ses activités de football après un arrêt cardiaque en janvier

CNN

—



La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, qui a été autorisé à reprendre ses activités de football, a déclaré mardi que son arrêt cardiaque lors d’un match de la NFL en janvier avait été causé par une commotio cordis.

Hamlin a eu un arrêt cardiaque après avoir effectué un plaquage et semblé avoir été frappé avec un casque dans la poitrine lors du premier quart du match des Bills contre les Bengals de Cincinnati le 2 janvier.

Une commotio cordis peut survenir lorsqu’un traumatisme grave à la poitrine perturbe la charge électrique du cœur et provoque des fibrillations dangereuses.

« Je suis mort à la télévision nationale devant le monde entier », a déclaré Hamlin lors de sa première séance avec les journalistes depuis sa blessure. «J’ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Je connais beaucoup de gens qui ont perdu des personnes au cours de leur vie. Je connais ce sentiment. C’est là la plus grande bénédiction de tout cela : pour moi d’avoir toujours mon peuple et pour que mon peuple m’ait toujours.

Le joueur de 25 ans s’est rendu au centre d’entraînement des Bills à Orchard Park, New York, participant à des entraînements volontaires hors saison cette semaine, selon l’équipe.

« Il est totalement innocenté », a déclaré le directeur général des Bills, Brandon Beane, aux journalistes. « Il est là. »

Hamlin a déclaré qu’il avait la chance d’avoir un personnel médical formidable qui « me soigne avec les soins de leurs enfants ».

La sécurité a déclaré que son cœur était toujours dans le jeu et qu’il annonçait son retour dans la NFL.

« Je veux juste montrer aux gens que la peur est un choix. Vous pouvez continuer sur quelque chose sans avoir les réponses et sans savoir ce qu’il y a au bout du tunnel », a-t-il déclaré. « Vous pourriez vous sentir anxieux – vous pourriez ressentir n’importe quel type de ressenti – mais vous continuez simplement à mettre ce pied droit devant le gauche et vous continuez. Je veux défendre cela.

Beane a déclaré que Hamlin avait vu trois spécialistes distincts au cours de l’intersaison, qui étaient tous d’accord sur le fait que le joueur « est prêt à reprendre toutes ses activités, comme n’importe qui d’autre qui revenait d’une blessure ».

« (Hamlin) est dans un grand espace libre pour revenir et faire son retour », a ajouté Beane.

L’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, a déclaré que l’équipe était heureuse que Hamlin soit de retour.

« Nous sommes super excités pour Damar. Ici, il avance pas à pas. Il a été blanchi d’un point de vue physique », a déclaré McDermott.

« Nous fournirons toute l’aide mentale possible du point de vue de l’esprit, du corps et de l’esprit, donc je suis juste heureux pour lui qu’il ait pu cocher certaines de ces cases jusqu’à présent et nous allons de l’avant en prenant cela un jour à un temps. »

Selon l’American Heart Association et l’American College of Cardiology, si aucune anomalie cardiaque sous-jacente n’est découverte lors des tests, les athlètes qui ont été réanimés après une commotio cordis peuvent reprendre le jeu.

Hamlin a probablement subi de nombreux tests, notamment des électrocardiogrammes et des échocardiogrammes, avant que les médecins ne l’autorisent à reprendre l’entraînement.

« Ce que cela signifie fondamentalement, c’est quelques choses. La première est que sa fonction cardiaque est revenue à la normale. Il n’a aucun problème sous-jacent avec l’anatomie du cœur lui-même, ni aucun problème électrique sous-jacent, c’est donc la chose la plus importante – et la façon dont ils ont compris cela au cours des trois derniers mois et demi a été de faire un beaucoup de tests », a déclaré le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, sur « CNN News Central ».