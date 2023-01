Damar Hamlin apparaît «neurologiquement intact» dans une nouvelle mise à jour sur la santé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Duane Burleson/AP/Shutterstock

Damar Hamlin “fait des progrès constants” dans la récupération de son effondrement terrifiant sur le terrain lors d’un match plus tôt dans la semaine, son médecin Dr Timothy Pritts, MARYLAND partagé via les Buffalo Bills sur Instagram le jeudi 5 janvier. Son médecin a confirmé que Hamlin pouvait communiquer par écrit et que les médecins lui avaient dit qu’il avait “gagné au jeu de la vie” après que Damar lui ait demandé qui avait gagné le match lundi. soir où il jouait.

Le médecin a également félicité le personnel qui s’est précipité au secours de Damar lors du match. “Nous ne pouvons pas en dire assez sur les actions rapides du personnel de formation de Bills et des médecins qui étaient sur le terrain”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas seulement que les lumières sont allumées. Nous savons que Damar est chez lui », a-t-il également déclaré. Dr William Knight IV, MD a déclaré que Damar avait «bougé les mains et les pieds» et que c’était «le meilleur résultat pour lui de redevenir celui qu’il était avant que cela ne se produise.

Journaliste ESPN Coley Harvey partagé des mises à jour de médecins concernant les progrès de Damar dans une série de tweets le jeudi après-midi. Il a dit que les médecins lui avaient dit que la nuit dernière, la sécurité s’était réveillée et avait répondu aux questions avec un stylo et du papier et avait demandé qui avait gagné le match, où il s’était effondré. « Oui, vous avez gagné. Vous avez gagné au jeu de la vie », ont-ils répondu.

Les médecins précisent qu’il ne parlait pas, mais communiquait avec un stylo par écrit. Et ils répondirent à Damar : “Oui, tu as gagné. Tu as gagné au jeu de la vie” – Coley Harvey (@ColeyHarvey) 5 janvier 2023

Coley aussi tweeté que le joueur tenait la main de nombreuses personnes dans la salle, et il a écrit que son avenir dans la NFL n’était toujours pas clair. “Les médecins disent qu’il est vraiment trop tôt pour avoir une conversation sur l’avenir de Damar Hamlin dans le football. Ils disent que la prochaine grande étape pour laquelle ils poussent est de faire en sorte que Damar respire par lui-même », a-t-il déclaré. a écrit.

Plus tôt jeudi, les Bills de Buffalo ont fait le point sur l’état de la sécurité, affirmant que ses médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati avaient déclaré qu’il avait apporté de nombreuses améliorations dans une déclaration sur Twitter le 5 janvier.

L’équipe a révélé que les médecins ont déclaré que le joueur, 24 ans, avait montré des signes positifs de rétablissement pendant son séjour à l’hôpital. “Damar a montré une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures. Bien qu’il soit encore gravement malade, il a démontré qu’il semble être neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants », ont-ils déclaré.

L’organisation de la NFL a conclu par un mot de remerciement pour les fans qui gardent le joueur dans leurs pensées et leurs prières. “Nous sommes reconnaissants de l’amour et du soutien que nous avons reçus”, ont-ils écrit.

Damar a été hospitalisé quelques minutes après le début du match des Bills contre les Bengals de Cincinnati le lundi 2 janvier. Il s’est effondré sur le terrain après avoir été plaqué. Les ambulanciers paramédicaux lui ont pratiqué la RCR pendant 10 minutes et il a été transporté à l’hôpital en ambulance. Après le match, l’équipe a révélé qu’il avait fait un arrêt cardiaque et qu’il était dans un état critique et sous sédation après l’hospitalisation.

Le lendemain du match, l’oncle de Damar a donné une autre mise à jour sur sa santé et a déclaré que son neveu avait été “réanimé deux fois” et avait “une tendance à la hausse” dans une interview avec CNN. Ami de Damar et représentant de la famille Jordan Rooney a également parlé de son état lors d’un entretien avec Bonjour Amérique. « Ce que je peux dire, c’est qu’il se bat. C’est un combattant », a-t-il déclaré. « Il était éveillé [earlier], et maintenant il est sous sédation. Donc, la famille est de bonne humeur. Honnêtement, nous prenons les choses minute par minute, heure par heure. »

Après que Damar se soit effondré sur le terrain, il a reçu une vague de soutien de la part de ses coéquipiers et d’autres joueurs du monde du sport. Factures QB Josh Allen a demandé aux fans de soutenir le joueur dans un tweeter. “S’il vous plaît, priez pour notre frère”, a-t-il écrit. Tampa Bay Buccaneers QB Tom Brady a également partagé ses meilleurs vœux pour Damar sur Twitter. « Nous prions pour Damar et sa famille ce matin à Tampa. Des moments comme celui-ci mettent en perspective ce que signifie jouer à ce jeu que nous aimons », a-t-il écrit.

