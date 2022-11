Daly de la Fed voit les taux augmenter d’au moins un autre point de pourcentage car “la pause n’est pas envisageable”

La présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mercredi qu’elle s’attend à ce que la banque centrale augmente ses taux d’intérêt d’au moins un autre point de pourcentage, voire plus, avant de pouvoir s’arrêter pour évaluer l’évolution de la lutte contre l’inflation.

Daly a déclaré à CNBC dans une interview en direct que sa dernière estimation dans la Fed résumé des projections économiques place le taux de prêt au jour le jour de référence autour de 5 %. Elle a ajouté que la bonne fourchette est probablement de 4,75 % à 5,25 % par rapport à sa fourchette cible actuelle de 3,75 % à 4 %.

“Je pense toujours que c’est un lieu d’atterrissage raisonnable pour nous avant de tenir, et la partie de maintien est vraiment importante”, a-t-elle déclaré à Steve Liesman lors de l’interview “Squawk on the Street”. “C’est une stratégie de relance pour conserver.”

Jusqu’à présent, la Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux, qui se répercute sur une multitude d’autres produits de dette à la consommation, à six reprises, dont quatre mouvements consécutifs de 0,75 point de pourcentage.

Pour l’avenir, les prix du marché sont largement conformes à ce que Daly a suggéré. Les traders voient la banque centrale ajouter 0,5 point de pourcentage supplémentaire lorsqu’elle se réunira à nouveau à la mi-décembre, puis remonter un peu avant de s’arrêter autour de la fourchette de 4,75 % à 5 %.

Daly a déclaré qu’elle voyait un point où la Fed serait en mesure d’évaluer l’impact de ses hausses avant de monter, mais ce n’est pas maintenant.

“La pause n’est pas sur la table en ce moment. Cela ne fait même pas partie de la discussion”, a-t-elle déclaré. “En ce moment, la discussion porte à juste titre sur le ralentissement du rythme et … en concentrant vraiment notre attention sur le niveau des taux d’intérêt qui finira par être suffisamment restrictif.”

La Fed utilise son principal outil d’augmentation des taux d’intérêt pour redresser l’inflation qui se situe toujours autour de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans.

Au cours de la semaine dernière, les nouvelles se sont au moins progressivement améliorées : l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % moins que prévu en octobre, tandis que l’indice des prix à la production n’a augmenté que de 0,2 %. Les deux mesures de prix sont loin de leurs sommets, fonctionnant à des taux annuels respectifs de 7,7 % et 8 %, mais toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Daly a déclaré qu’elle considérait un ralentissement de l’inflation des biens de base comme une “nouvelle positive” et qu’elle était encouragée par le ralentissement général de l’économie.

“Les consommateurs prennent du recul, ils changent la façon dont ils répartissent leurs dépenses. Ils font face à une inflation élevée, bien sûr. Ils doivent faire des compromis, remettre des choses qu’ils auraient autrement. Mais ils se préparent également à une économie plus lente », a-t-elle dit. “C’est un très bon début.”

Pourtant, les données de mercredi ont montré que les dépenses suivaient l’inflation, les ventes au détail ayant augmenté de 1,3 % légèrement mieux que prévu en octobre. Les premières données montrent que le PIB s’accélère à un rythme de 4 % au quatrième trimestre, selon la Fed d’Atlanta.

Daly a déclaré qu’elle s’attend à ce que des taux plus élevés continuent d’avoir un impact sur l’économie et ramènent l’inflation au niveau.

“Lorsque nous l’augmentons et que nous la maintenons, au fil du temps, alors que nous maintenons la politique monétaire, elle devient plus stricte à mesure que l’inflation diminue, c’est donc un autre facteur que nous devrons prendre en compte”, a-t-elle déclaré.

Daly a ajouté que son objectif était de faire baisser l’inflation “aussi efficacement et aussi doucement que possible”.