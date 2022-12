Dalvin Gadson poursuit la police de Colorado Springs pour coups violents

**ATTENTION CE POST CONTIENT DES IMAGES GRAPHIQUES**

Un autre jour, un autre abus de pouvoir flagrant de la part de la police.

Dalvin Gadson est un vétéran des forces armées américaines. Il était mécanicien d’hélicoptères pour la Garde nationale de l’armée. Au moment de cet incident, il était sans abri et vivait de sa voiture comme un triste nombre d’anciens combattants qui ont quitté le service et n’avaient pratiquement rien en termes de ressources pour offrir une qualité de vie fondamentale.

En octobre, Gadson a été arrêté pour avoir omis d’afficher son étiquette lorsqu’un officier a déclaré qu’il sentait de la marijuana (ce qui est légal dans le Colorado, mais vous pouvez toujours recevoir un DUI pour fumer et conduire). Selon NewsOne, plusieurs officiers en ont profité pour le battre à mort et s’en vanter. On peut voir l’un des flics sourire pour une photo avec des jointures ensanglantées à la suite de la violation flagrante des droits civils.

Les images de la caméra corporelle de l’officier qui a établi le premier contact avec Gadson ont été rendues publiques. Là encore, les images sont dérangeantes.

Gadson a maintenant déposé une plainte fédérale contre Colby Hickman, Matthew Anderson et Christopher Hummel pour leur usage excessif de la force. Pour ajouter l’insulte à l’injure, bien qu’il ait été battu à un pouce de sa vie, Gadson a été accusé de deux chefs d’agression au deuxième degré contre un policier, de résistance à l’arrestation, d’entrave à un agent de la paix, de conduite sous l’influence et de conduite sans plaques d’immatriculation.

Les accusations d’agression ont finalement été abandonnées et le DUI a été rejeté au motif de “cause probable insuffisante pour exiger un test sanguin”.

Donc, essentiellement, ils ont fait tout cela juste pour les conneries et les rires qui accompagnent l’abus des corps noirs. Baise la police.