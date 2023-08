Dalvin Cook signe un contrat d’un an avec les Jets

Dalvin Cook a signé un contrat d’un an avec les Jets de New York, par NFL Network. L’accord vaut jusqu’à 8,6 millions de dollars.

Le triple Pro Bowler s’est précipité au nord de 1 000 verges au cours de chacune des trois dernières saisons, totalisant 1 173 la saison dernière avec le Minnesota la saison dernière. Il a également eu huit touchés au sol et 39 réceptions pour 295 verges, mais a été libéré par les Vikings en juin.

Cook rejoint une salle RB chargée, qui comprend Breece Hall (qui revient d’une blessure au LCA) et Michael Carter. Les Jets ont également repêché la recrue Israel Abanikada au quatrième tour du repêchage de cette année, et ont le joueur de deuxième année Zonovan « Bam » Knight. New York a signé l’ancien Oregon RB Travis Dye en tant qu’agent libre non repêché en mai.

La signature intervient juste un jour après que Carter eut ceci à dire après la victoire 27-0 de New York en pré-saison contre la Caroline :

« Dalvin est un grand joueur. Dalvin est probablement l’un des meilleurs porteurs de ballon de football universitaire de tous les temps [at Florida State], à mon avis, j’ai grandi dans le nord de la Floride. C’est un très bon joueur. En même temps, nous avons aussi l’impression d’être de grands joueurs. Nous sommes juste jeunes dans nos carrières. Nous recherchons tous la grandeur en termes d’objectifs d’équipe et personnels. Rien que du respect pour [Cook], mais nous ne nous concentrons pas vraiment là-dessus. Nous essayons juste de nous améliorer et de moudre. »

Cook a été gêné par une blessure au cours de la dernière année et n’a disputé que 15 matchs au cours de ses deux premières saisons dans la ligue. Mais il était en bonne santé toute la saison dernière, disputant sa première campagne complète en tant que professionnel et commençant par la défaite en séries éliminatoires du Minnesota. Il a atteint un creux en carrière en verges par course la saison dernière (4,4), mais on ne s’attendra probablement pas à ce qu’il porte toute la charge compte tenu de la profondeur des Jets au poste de porteur de ballon.

