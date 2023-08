Dalvin Cook rejoint les Jets de New York pour un contrat d’un an | Ezekiel Elliott signe avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Nouvelles de la NFL

L’ancien porteur de ballon des Vikings du Minnesota Dalvin Cook a signé un contrat d’un an avec les Jets de New York

Deux grands porteurs de ballon de la NFL ont de nouvelles maisons, l’ancienne star des Vikings du Minnesota Dalvin Cook signant avec les Jets de New York et l’ancien Cowboy de Dallas Ezekiel Elliott rejoignant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Jets et Cook ont ​​convenu des conditions d’un contrat d’un an d’une valeur maximale de 8,6 millions de dollars, ont rapporté lundi les initiés du réseau NFL Ian Rapoport et Tom Pelissero. Cook a confirmé l’accord en republiant des publications sur les réseaux sociaux à propos de l’actualité.

Après avoir été libéré par les Vikings le 9 juin après sa quatrième saison consécutive de 1 000 verges, le quadruple Pro Bowler fera équipe avec un ancien rival de NFC North, Aaron Rodgers, à New York. Le champ arrière des Jets est actuellement dirigé par Breece Hall, qui a récolté en moyenne 5,8 verges par tentative en sept matchs en tant que recrue la saison dernière avant de déchirer son ACL.

Cook devait gagner 11 millions de dollars en 2023 avec le Minnesota, où il s’est précipité pour 5 024 verges et 43 touchés au cours des quatre dernières saisons.

Le joueur de 28 ans entre dans cette saison à la suite d’une intervention chirurgicale en février, le dernier d’une série de problèmes majeurs à l’épaule, notamment une épaule disloquée et un labrum déchiré.

L’ancien porteur de ballon des Dallas Cowboys Ezekiel Elliott porte le numéro 15 avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le contrat d’un an d’Elliott avec les Patriots vaut jusqu’à 6 millions de dollars, selon des sources. Il a confirmé des informations antérieures sur l’accord lorsqu’il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il porterait le numéro 15 pour les Patriots, qui avait été son numéro à l’université de l’Ohio State.

Le joueur de 28 ans a été libéré par les Cowboys dans le cadre d’une décision de réduction de salaire en mars. Il fournira une profondeur importante en Nouvelle-Angleterre derrière le porteur de ballon partant Rhamondre Stevenson.

Elliott, qui a mené la NFL au sol en 2016 et 2018 et a affiché quatre saisons de 1000 verges à Dallas, a été ralenti dans la seconde moitié de la saison dernière en raison d’une blessure au genou et a affiché un creux en carrière de 876 verges à 3,9 verges par course.

Il se classe au troisième rang de l’histoire des Cowboys pour les verges au sol (8 262) et les touchés au sol (68) derrière les Hall of Famers Emmitt Smith et Tony Dorsett.