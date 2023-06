Dalvin Cook: les Vikings du Minnesota seraient sur le point de libérer quatre fois le porteur de ballon du Pro Bowl | Nouvelles de la NFL

Le salaire du porteur de ballon des Vikings du Minnesota Dalvin Cook pour 2023 aurait été le troisième plus élevé pour un porteur de ballon dans la ligue

Les Vikings du Minnesota ont informé le porteur de ballon vedette Dalvin Cook qu’ils prévoyaient de le libérer, selon plusieurs informations aux États-Unis jeudi.

Cook, un choix de deuxième ronde en 2017, a été nommé pour quatre Pro Bowls consécutifs après quatre saisons de 1 000 verges avec l’équipe.

Le joueur de 27 ans a enregistré 1173 verges, une moyenne de 4,4 par course et 10 touchés au total en 2022, mais le Minnesota cherche à passer à autre chose dans le cadre d’un exercice de réduction des coûts.

Dalvin Cook des Vikings du Minnesota produit un touché incroyable de 64 verges pour aider son équipe à effectuer un retour miraculeux contre les Colts d'Indianapolis!

Cook a atteint un plafond salarial de 14,1 millions de dollars cette saison, 15,6 millions de dollars en 2024 et 13,5 millions de dollars la dernière année de son contrat en 2025. Au lieu de cela, en le libérant, les Vikings subiront un plafond de 5,1 millions de dollars.

Le salaire de Cook pour 2023 aurait été le troisième plus élevé pour un porteur de ballon dans la ligue, derrière Derrick Henry des Titans du Tennessee et Nick Chubb des Browns de Cleveland.

La décision de réduire les salaires était largement anticipée depuis avant le repêchage de la NFL en avril, avec Initié au réseau NFL Tom Pelissero a annoncé la nouvelle jeudi.

Selon les rumeurs, les points d’atterrissage de Cook incluent les Dolphins de Miami, les Eagles de Philadelphie, les Bills de Buffalo – où son frère James Cook a été repêché en 2022 – et les Broncos de Denver.

Les Vikings, quant à eux, semblent prêts à entrer dans la saison 2023 avec l’ancien remplaçant Alexander Mattison comme porteur de ballon principal.

Le choix de troisième tour de 2019 s’est précipité pour 283 verges et cinq scores en 17 matchs la saison dernière. Ty Chandler et la recrue DeWayne McBride figurent également sur le tableau des profondeurs.

Cook n’a pas été présent pour les entraînements volontaires de l’équipe hors saison. Il se remet actuellement d’une intervention chirurgicale pendant l’intersaison pour réparer une blessure à l’épaule subie à l’origine en 2019. Son agence a déclaré en février qu’il devrait être en bonne santé pour le début de la saison.

Cook s’est précipité pour 5 993 verges – le plaçant au troisième rang des meneurs de course de tous les temps des Vikings – et a enregistré 47 touchés en 73 matchs en carrière (72 départs) au Minnesota. Il a également 221 réceptions pour 1 794 verges et cinq scores.