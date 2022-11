Dalton Smith repousse le défi déterminé de Kasee ​​Benjamin | Frazer Clarke passe le premier test clé de sa carrière professionnelle | Nouvelles de boxe

Dalton Smith a conservé le titre britannique des super-légers avec une victoire par décision unanime sur Kaisee Benjamin à l’AO Arena de Manchester samedi.

Mais cela n’a jamais été facile pour lui. de Birmingham Kaisee Benjamin s’est avéré être un défi déterminé.

Comme Dalton-Smith a commencé avec calme sa boxe, son challenger n’avait pas non plus envie de se tromper. Il a triplé son jab, s’est lancé mais s’est assuré de reculer rapidement lorsque Smith a lancé sa droite.

Avec raison, Smith l’a rattrapé avec un crochet droit et soudain du gauche dans la seconde. La foule pouvait sentir qu’il s’agissait de coups de poing blessants.

Ils ont boxé dans le respect l’un de l’autre mais ont commencé à s’ouvrir davantage au quatrième tour, avec Benjamin épinglant Smith sur les cordes alors que le champion se défendait les coudes serrés.

Benjamin viendrait après l’homme de Sheffield alors que Smith s’éloignait sur le pied arrière. Mais le champion a commencé à le couper avec des combinaisons soignées à deux coups. Son crochet du gauche a mis en place un droit ferme, un jab a déclenché un long uppercut.

Benjamin s’est précipité avec une longue droite coupant Smith haut sur la tête. Smith a rapidement retrouvé son sang-froid, même si Benjamin a continué à lui donner matière à réflexion.

Image:

Dalton Smith (Photo : Bradley Collyer/PA Wire/PA Images)





Au fur et à mesure que le combat progressait, Benjamin de Birmingham a continué à lancer des croix droites dangereuses, une particulièrement bonne a attrapé Smith au ras du menton au huitième tour.

Au 10e, Smith a commencé à marquer son autorité, plantant une droite sur Benjamin et balayant les crochets gauches.

Il s’est assuré d’une fin de combat solide, même s’il n’a pas tout à fait trouvé la percée décisive qu’il recherchait.

Smith a remporté une décision unanime, 115-114, 116-113 et 117-112, et a révélé par la suite qu’il avait dû se débarrasser des effets d’une infection pulmonaire avant ce combat.

Kamil Sokolowski est un vétéran grisonnant des poids lourds. Il a combattu certains des puncheurs les plus durs de la division et est toujours prêt à bouleverser une perspective imprudente.

Mais Frazer Clarke savait bien qu’il faisait face à la première épreuve de sa carrière professionnelle. Au premier tour, alors que Sokolowski s’affairait vers l’avant, Clark, médaillé de bronze olympique, a glissé des crochets soignés dans son corps.

Clarke a apprivoisé le Polonais venant en sens inverse avec des coups et a apporté des coups plus lourds avec son revers droit.

Sokolowski a encore trouvé des moments pour attraper Clarke avec des tirs droits au milieu, des avertissements occasionnels auxquels le grand homme de Burton devait être attentif.

Clarke a terminé les combinaisons avec son crochet gauche et a commencé à poser des questions sur le menton de Sokolowski.

Image:

Clarke contrôle finalement Sokolowski





Ce fut un affrontement accidentel de têtes qui coupa Sokolowski aux joues, mais à la fin de leur six rounds, il ressentait le poids des attaques de Clarke alors que l’homme de Burton travaillait dans sa droite lourde et s’assurait d’une victoire 60-54.

Sokolowski est connu pour sa ténacité et terminer six tours complets, après une séquence de trois victoires rapides, est exactement ce dont Clarke avait besoin.

Très populaire auprès de ses fans locaux dans l’arène, Bradley Réa a répondu à leurs acclamations en attendant de défier Tyler Denny pour le titre anglais des poids moyens. Si Rea s’attendait à une guerre, Denny a livré tout cela et plus encore dans un combat formidable.

Beaucoup plus court, Denny a fait la lumière sur l’avantage de Rea en portée et l’a fermé. Il a claqué sa gauche gauche sur la garde du Mancunien et l’a fortement secoué. À l’intérieur, Denny a déchaîné des crochets dans le corps, volant autour des défenses de Rea avec ces coups.

Mais au neuvième round, un énorme uppercut gauche s’est fendu dans le corps de Denny et tout d’un coup il s’est à moitié accroupi de douleur. Rea a chargé après lui et l’arbitre a retiré un point au Midlander pour avoir tenu.

Image:

Rea et Denny (à droite) se battent sur le ring





“Je pensais que je gagnais à chaque tour, puis il m’a rattrapé avec ça”, a admis Denny par la suite. “Ça a changé la donne.”

Au 10e tour, Denny devait encore s’accrocher. Mais il s’est éloigné, piquant de temps en temps, mais finalement il a réussi à se concentrer uniquement sur la survie. Il a atteint la cloche finale et a défendu son titre anglais sur une décision unanime, 95-94 deux fois et 97-92.

Tyler Denny a senti qu’il avait gagné presque tous les rounds contre Brad Rea et a pu montrer ses talents de boxeur tout en conservant son titre anglais.



Viddal Riley expédié Ross McGuigan avec un KO impitoyable au troisième tour, matraquant une lourde droite sur le côté de la tête de l’homme de Peckham pour le laisser tomber sur le siège de son short.

Riley avait géré McGuigan depuis le début. Il était trop vif pour lui, contrant avec des droits de revers sévères et le punissant pour ses mains basses et tout mouvement maladroit. Au troisième, il cherchait le Londonien avec de gros uppercuts, pour porter le coup final à 2-37 de la manche.

Viddal Riley arrête Ross McGuigan au troisième tour avec un coup droit renversé



Dylan Cheema, le vainqueur de la série BOXXER, avait des batteurs de chaque côté de lui pour son entrée sur le ring signature. Une fois que l’action a commencé, il a commencé à percer Jordan Elison défenses avec grappes de coups de poing.

Mais le combat est sorti du scénario. Ellison, un compagnon, a donné à Cheema de Coventry un appel au réveil avec un crochet gauche tremblant au troisième tour et a attaqué avec enthousiasme. Alors qu’il semblait que Cheema s’était rallié au quatrième et dernier tour, l’arbitre Steve Gray a accordé à Ellison une victoire bouleversée 39-38 après une série de 11 défaites consécutives.

Gaucher pointu Clark Smithpartenaire d’entraînement de Natasha Jonas de l’événement principal, a distribué des coups de poing nets contre Dale Arrowsmithenvoyant des coups blessants dans le corps de l’homme de Stockport alors qu’il remportait une victoire 40-36 dans sa ville natale après quatre rounds.

Oldham’s Jack Kilgannon a commencé la soirée avec une bagarre mineure contre Meshack Mwankemwase battant pour prendre une décision 58-56 après six rounds.

