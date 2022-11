Dalton Smith: L’équipe père et fils affrontant Kaisee Benjamin pour le titre britannique espère aller encore plus loin | Nouvelles de boxe

Assis dans un fauteuil, parlant tranquillement, Dalton Smith ne ressemble pas à un combattant qui attend son heure avant son dernier entraînement avant une défense cruciale de son titre britannique. Il est parfaitement calme.

“Chaque combattant est différent dans sa façon d’aborder un combat. Pour moi, je suis juste facile à vivre”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “Vous vous allumez et c’est ainsi que vous exécutez vos plans de match.

“Certains combattants se préparent à un combat avec des émotions”, a poursuivi Smith.

“Je vais amener les adversaires sur la ligne où ils vont essayer d’enfoncer un peu l’aiguille, essayer de déclencher quelques émotions, il s’agit juste de rester calme. C’est comme ça qu’il faut être dans le ring et c’est comme ça que je me bats et c’est comme ça que j’aime le garder.

Bien que Benjamin (à droite) ait perdu du poids, Smith semble avoir l’avantage en taille





“Il s’agit de garder vos émotions intactes, de rester calme et c’est ce qui fait ressortir le meilleur de vous.

“Je me connais, je mets la pression sur moi et je peux rester calme et serein. C’est tout, c’est juste un autre combat. Je dois y aller et faire ce que fait Dalton Smith et je sortirai victorieux .”

Samedi à l’AO Arena de Manchester, il affronte Kaisee Benjamin, un opérateur déterminé de Birmingham, en direct sur Sports du ciel.

Benjamin n’a perdu qu’une seule fois et c’était dans un tournoi en trois rounds très tôt dans sa carrière. Il est passé de 147 livres à défier Smith pour son championnat britannique des super-légers.

“Il va être partant, c’est une grande soirée pour Kaisee”, a déclaré Smith. “Je m’attendais à ce que Kaisee soit beaucoup plus gros, évidemment en baisse de poids, mais je me sentais beaucoup plus gros que lui. Je m’attends à un bon combat.”

Smith, cependant, est certain qu’il peut relever le défi physique. “J’ai toujours pensé qu’il s’était battu à un poids plus élevé qu’il ne devrait l’être. Ils disent que les gens ont du pouvoir quand ils descendent, mais parfois, quand vous enlevez un peu plus, ce petit peu vous enlève. Ce n’est pas toujours le cas où vous portez le pouvoir lorsque vous descendez », a-t-il déclaré.

“J’y suis déjà allé, c’est en fait lorsque vous montez en puissance que vous passez au niveau supérieur. Nous le saurons samedi et nous verrons de quoi il parle.

Gary Logan et Andy Scott donnent un aperçu du combat de Smith contre Benjamin, Smith admettant que ce sera un combat “dangereux”



“En fin de compte, c’est après ce premier round que vous voyez comment l’autre aborde le combat et après quelques rounds, vous vous êtes découvert, vous savez ce que l’autre a l’intention de faire et nous partons de là .

“Mais vous ne pouvez rien prédire avant le premier coup de cloche.”

Si le champion est glacial au début de ce combat, son entraîneur et père, Grant Smith, ne sera pas aussi calme.

“C’est un peu différent pour mon père, c’est mon entraîneur et aussi mon père, mais à la fin de la journée, son fils se bat. Évidemment, il y a des nerfs là-bas, mais la preuve est dans le pudding. Ça marche pour nous”, a déclaré le boxeur.

“C’est mon père, il ne va pas me mettre sur le ring s’il sait que je ne suis pas complètement préparé. Je dis toujours que j’ai l’une des meilleures éthiques de travail. Je suis toujours dans le gymnase. J’ai une confiance totale en mon père et il est difficile d’obtenir cela d’un entraîneur. C’est mon père et il a mes meilleurs intérêts à cœur et il me prépare mieux que quiconque ne pourrait jamais m’avoir.”

Nuit de combat en direct



Samedi 12 novembre 19h00





Alors que Grant Smith est bien connu pour avoir entraîné son fils, il a déjà entraîné des champions du monde. En effet, il a quitté la pesée à Manchester pour se rendre à Sheffield pour coincer Sunny Edwards pour sa défense du titre mondial IBF des poids mouches contre Felix Alvarado.

Beaucoup voient Dalton Smith comme un champion du monde en devenir. Le joueur de 25 ans veut faire deux autres défenses du titre britannique et remporter la ceinture de Lonsdale. Mais ses ambitions ne s’arrêteront pas là.

“Je le fais depuis l’âge de cinq, six ans et nous avançons lentement jusqu’à l’endroit où nous avons eu des rêves. Ce sont les moments cruciaux maintenant que je dois aller droit pour atteindre le sommet et atteindre ces grands soirées de célébrités », a-t-il déclaré. “Ce sont les étapes du chemin.

“Mon père est en voyage avec moi”, a-t-il poursuivi. “Moi et mon père, nous allons conquérir le monde ensemble.”

