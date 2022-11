Dalton Smith dit que lui et Adam Azim seront les futures stars pour faire avancer la scène de la boxe britannique | Nouvelles de boxe

Dalton Smith entend s’imposer comme l’un des combattants phares de la scène britannique.

Alors que Kell Brook arrive à la fin de sa carrière, Smith, le champion britannique des super-légers, espère prendre le relais de la boxe dans sa ville natale de Sheffield.

“Mon temps viendra où je devrai passer le flambeau, nous ne faisons que maintenir le cycle. Évidemment, j’ai admiré Kell et ce qu’il a accompli. C’est ce que je veux faire, je veux amener ces grandes nuits à Sheffield “, a déclaré Smith Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Logan et Andy Scott donnent un aperçu du prochain combat de Dalton Smith contre Kaisee Benjamin, Smith admettant que ce sera un combat “dangereux”.



“Vendre 5 000 dans la Sheffield Arena [in his last fight]je veux juste continuer à construire là-dessus.

“Plus de combats, obtenir des titres majeurs et je veux ce grand au stade Hillsborough pour le titre mondial. Nous continuerons à travailler dur et nous verrons où cela nous mènera.”

Ensuite, Smith fera sa première défense du titre britannique contre Kaisee Benjamin de Birmingham à l’AO Arena de Manchester samedi, en direct sur Sports du ciel.

Smith s’attend à se battre pour les titres mondiaux à terme. Mais s’il réussit le combat avec Benjamin, il n’aurait besoin que de deux autres combats pour le titre britannique réussis pour remporter la ceinture de Lonsdale.

“J’ai toujours dit que je voulais arriver à la fin de ma carrière et avoir le titre britannique pour toujours. Si cela a un sens commercial, je veux mettre les défenses sous ma ceinture et l’obtenir pour toujours”, a expliqué Smith.

“Tout change tout le temps. Des combats se produisent, les classements changent, évidemment je suis au niveau britannique à la minute. Je peux emprunter des routes internationales, je peux emprunter des routes traditionnelles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le concurrent super-léger Dalton Smith décrit le moment où il a affronté David Avanesyan avant son combat avec Josh Kelly



“Nous avons toujours dit que je voulais suivre la voie traditionnelle parce que c’est ce que j’ai vu des combattants faire quand j’étais jeune et passer.”

Smith pense que Sam Maxwell de Liverpool ferait un combat pour le titre britannique attrayant, qui permettrait au vainqueur de poursuivre de plus grands honneurs.

“C’était un combat que nous recherchions. Cela ne s’est pas produit. Je fais le travail le 12 et ce sont des combats possibles. Ce sont de bons combats nationaux britanniques”, a déclaré Smith.

“Kaisee Benjamin est la prochaine cible en ligne. Je dis toujours un combat à la fois, puis celui qui se trouve sur mon chemin où je veux aller, c’est celui que je veux défier.”

Adam Azim est un autre combattant britannique passionnant qui illuminera la scène des super-légers. Smith et Azim ne se sont pas affrontés, mais ils ont passé du temps ensemble au camp lors de la préparation de Luke Campbell pour son combat avec Ryan Garcia.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dalton Smith partage ses réflexions sur Adam Azim et révèle comment lui et Azim ont combattu Luke Campbell avant son combat contre Ryan Garcia en 2021



“Nous ne sommes pas des rivaux, nous avons juste le même poids”, a déclaré Azim à propos de Smith. “C’est un gars adorable. Lui et moi nous entendons très bien.”

Azim conseille à Smith de gagner son combat contre Benjamin samedi. “Il va certainement gagner, certainement par KO ce week-end. Je pense qu’il va le sortir”, a déclaré Azim. Il est aussi jeune et ambitieux et sera bientôt lui-même en action lorsqu’il boxera Rylan Charlton le 27 novembre.

Si les deux continuent de progresser, la boxe pourrait éventuellement devenir inévitable. “Les gens parlent d’un combat sur toute la ligne”, a déclaré Azim. “Je dois me concentrer sur mon combat.

“Si ce combat se termine, c’est un bon combat. Mais je combats Rylan Charlton et c’est le principal.”

Smith s’attend certainement à ce qu’Azim poursuive son ascension. “Adam commence à avoir ses petits pas en avant et évidemment, il est bien promu avec Sky et les gens le remarquent”, a déclaré Smith.

Nuit de combat en direct



Samedi 12 novembre 19h00





“Je suis un fan et j’ai hâte de voir comment il progresse à mesure qu’il commence à progresser dans les niveaux.

“J’espère qu’il continuera à bien faire. Ce sont des partenaires de danse potentiels pour des combats super britanniques. Il n’y a pas de mauvais sang entre moi et Adam. Je veux qu’il continue à bien faire. Je vais continuer à bien faire. C’est ce que tu veux ,” il a continué. “Vous les construisez des combats.

“Nous sommes la prochaine récolte à venir”, a conclu Smith. “Nous sommes l’avenir de la boxe britannique.”

Regardez Dalton Smith contre Kaisee Benjamin en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19 heures ce samedi.