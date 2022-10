Dalton Smith cible Josh Taylor, Jack Catterall et une place « dans les livres d’histoire » | Taylor rend son verdict sur le potentiel de Smith | Nouvelles de boxe

Le champion britannique Dalton Smith a l’intention de rejoindre Josh Taylor et Jack Catterall au sommet de la division des super-légers.

Ses ambitions dépendent toutes de la défense de son titre contre Kaisee Benjamin à la Manchester Arena le 12 novembre, en direct sur Sports du ciel.

“Je suis probablement dans l’une des divisions les plus difficiles et il y a beaucoup de combats là-bas pour moi. Je vais toujours être dans de bons combats. Je ne manquerai jamais de partenaires de danse. L’avenir s’annonce radieux. Il y a quelques gros combats là-bas », a déclaré Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le concurrent super-léger Dalton Smith décrit le moment où il a affronté David Avanesyan avant son combat avec Josh Kelly



Il s’attend à ce que Benjamin soit agressif et cherche à le mettre sous pression lors de l’affrontement pour le titre le mois prochain.

“Cela jouera entre mes mains. Les combattants de la pression que j’ai combattus et qui se présentent – c’est là que vous me voyez à mon meilleur”, a déclaré Smith. Sports du ciel.

“C’est un bon combattant, il a de l’expérience en tant que professionnel maintenant. Mais il n’y a rien que je n’ai jamais vu auparavant. Évidemment, je le respecte, je dois être à 100% là-dedans, mais j’ai envie de tout ce que Kaisee essaie de faire Je vais avoir une réponse pour cela.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dalton Smith partage ses réflexions sur Adam Azim et révèle comment lui et Azim ont combattu Luke Campbell avant son combat contre Ryan Garcia en 2021



“Nous verrons. L’essentiel est ce qui se passe au premier tour et comment ils sortent. Je suis toujours prêt à tout. Je peux m’adapter. Je ne suis pas vraiment sûr que Kaisee puisse s’adapter autant. Alors nous verrons .

“Je suis adaptable, je peux aller sur le pied avant, je peux me battre à l’intérieur, je boxe très bien sur le pied arrière, donc tout combattant qui approche avec un style différent, je peux m’en occuper. Je suis toujours confiant. Je suis là-dedans, je peux m’adapter.”

S’il peut dépasser Benjamin et maintenir sa trajectoire actuelle, Smith est sur la bonne voie, éventuellement, pour affronter les meilleurs combattants de la passionnante catégorie de poids de 140 livres.

Josh Taylor, qui est devenu le champion incontesté des super-légers en 2021 et conserve la ceinture WBO, a choisi Smith comme une étoile montante de la division.

“C’est un combattant très talentueux. Je l’ai également vu dans l’équipe GB il y a plusieurs années et je l’ai également observé. C’est un très bon combattant, il a tous les mouvements. Il bouge vraiment très bien , donc je suis assez excité de voir comment il progresse”, a déclaré Taylor Sports du ciel.

“Il fait tout ce qu’il faut, sa carrière s’est parfaitement déroulée jusqu’à présent et il progresse bien et au bon rythme. Je suis ravi de voir comment il va, comment il se développe et comment il passe les niveaux.

“Il a définitivement le talent et les mouvements. C’est difficile à dire à ce stade précoce de sa carrière, mais je pense qu’il le peut et qu’il a la capacité de devenir champion du monde, à 100%.”

L’admiration est réciproque. “Même s’il a le même poids, ils étaient des idoles pour moi. J’ai toujours dit que Josh livre pour livre était l’un des meilleurs combattants du monde. Je suis fan de Catterall et de Josh. Ils sont le haut du jeu, ils sont là où je veux arriver, ce sont les combattants que j’admire », a déclaré Smith.

“Ils disent de continuer à travailler dur jusqu’à ce que vos idoles deviennent vos rivaux. C’est ce que c’est. Josh, livre pour livre, l’un des meilleurs combattants du monde et pour obtenir des commentaires comme ça, cela montre qu’ils gardent un œil sur moi et j’impressionne.”

Smith espère voir Taylor et Catterall s’affronter, pour régler la querelle qui a commencé avec la victoire controversée du champion par décision partagée en février.

Mais malgré son respect pour les deux, ce sont finalement les combattants qu’il vise. Ayant également combattu Catterall, Smith est convaincu qu’il peut se mélanger dans cette classe.

“Je progresse vers ces niveaux, mais le combat est toujours différent. Personne ne s’entraîne aussi bien qu’il ne se bat le soir du combat”, a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas trop tirer parti du sparring car les combats sont complètement différents.

“C’est intéressant mais je suis très confiant d’après les combats que j’ai eus, je suis définitivement à ce niveau.”

Ses ambitions s’étendent non seulement à l’éventuelle victoire d’un titre mondial, mais aussi à hériter du rôle de Taylor en tant que champion unifié.

“C’est le rêve de tout boxeur. Vous voulez gagner des titres mondiaux. Pour devenir incontesté, peu de combattants le font. Seule une poignée de combattants le font réellement. Pouvoir faire cela, cela vous place dans les livres d’histoire”, a-t-il déclaré. .

“Vous êtes dans les livres d’histoire pour toujours comme l’un des plus grands combattants de tous les temps.”

