Dalton Kincaid Fantasy Week 8 : Projections contre Seahawks, points et statistiques, commencer ou s’asseoir

Dalton Kincaid et les Buffalo Bills rencontreront les Seahawks de Seattle et leur 14e défense contre la passe (200 verges autorisées par match) au cours de la semaine 8, dimanche à 16 h 05 HE.

Kincaid devrait-il être un joueur que vous intégrerez à votre alignement de football Fantasy cette semaine pour son match contre les Seahawks ? Avant de prendre cette décision, voici un aperçu des chiffres et des tendances que vous devez connaître.

Devriez-vous intégrer Kincaid dans votre équipe fantastique ?

Dalton Kincaid, semaine 8, informations sur le jeu

Soulignons quelques-unes des informations clés du jeu à venir, ainsi que les points fantastiques projetés pour Kincaid :

Match : Bills de Buffalo contre Seahawks de Seattle

Temps: 16 h 05 HE

Date: 27 octobre 2024

Points fantastiques projetés : 6.3



Dalton Kincaid Statistiques fantastiques

Voici un aperçu des numéros fantastiques de Kincaid cette saison :

Kincaid est 11e à sa position et 182e au classement général de la NFL, avec 32,9 points fantastiques (4,7 par match).

Kincaid a récolté en moyenne 4,6 points fantastiques (13,7 au total) au cours de ses trois derniers matchs. Il totalise 137 verges sur réception, sur 11 attrapés (19 cibles) et aucun touché.

Kincaid a récolté 225 verges sur réception, sur 19 attrapés (31 cibles), avec un touché et une moyenne de 5,7 points fantastiques (28,5 au total) au cours de ses cinq derniers matchs.

Dalton Kincaid a récolté 10,1 points fantastiques – trois réceptions, 41 verges et un touché – lors de son meilleur match de la saison. C’était lors de la troisième semaine contre les Jaguars de Jacksonville.

Au cours de la semaine 1 contre les Cardinals de l’Arizona, Kincaid a inscrit un point fantastique de 1,1, le plus bas de la saison, avec cette ligne de statistiques : une réception, 11 yards, sur deux cibles.

Journal de jeu fantastique de Dalton Kincaid

Semaine Adversaire Points fantastiques Cibles Réceptions Verges TD Semaine 1 @Cardinaux 1.1 2 1 11 0 Semaine 2 @Dauphins 3.3 4 4 33 0 Semaine 3 @Jaguars 10.1 5 3 41 1 Semaine 4 @Corbeaux 4.7 7 5 47 0 Semaine 5 @Texans 3.4 6 2 34 0 Semaine 6 @Jets 5.1 7 6 51 0 Semaine 7 @Titans 5.2 6 3 52 0

Dalton Kincaid contre Seahawks

Voici quelques statistiques clés sur l’équipe des Seahawks à laquelle Kincaid sera confronté :

Trois joueurs ont accumulé plus de 100 verges sur réception lors d’un match contre Seattle cette saison.

Les Seahawks ont permis à neuf joueurs d’attraper une passe de touché contre eux cette saison.

Un joueur a réussi plus d’une passe de touché contre Seattle cette saison.