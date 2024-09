Dalljiet Kaur s’effondre en révélant qu’elle n’a pas de maison et partage « Mera Ghar Tha Jaha Mai 9 Saal… »

Dalljiet Kaur a rassemblé beaucoup de force lorsqu’elle a décidé de recommencer sa vie avec Nikhil Patel dans un pays étranger. Dans l’espoir d’avoir une vie de famille et de donner à son fils, Jaydon, l’amour de son père, elle a traversé les océans. Mais huit mois après son mariage, ses rêves ont été brisés et ont quitté la maison de Nikhil Patel. Elle était de retour en Inde sans sécurité financière ni logement. Oui, dans son dernier Vlog de voyage, Dalljiet a expliqué qu’elle n’avait pas de maison en Inde et a vendu sa maison, où elle vivait depuis neuf ans.

Dalljiet Kaur a révélé pour la première fois qu’elle n’avait pas de maison en Inde

En amour, les gens négligent souvent leur propre sécurité financière, et c’est ce qui s’est passé avec Dalljiet. Elle a vendu sa maison de neuf ans, qu’elle avait bâtie avec son propre argent durement gagné. Dans son dernier Vlog, Dalljiet s’est effondrée en se rappelant comment elle vivait dans une valise, mais elle est prête à recommencer sa vie pour elle-même et pour son enfant, Jaydon. Dalljiet a dit :

« Mera ghar tha jaha mai 9 saalo se rahe rahi thi. Aur choti-choti cheeje banayi thi us ghar ki. Toh pauvre ghar ab nahi hai, abhi koi bhi ghar nahi hai. Lekin koi nahi fir shuru krege. Est-ce que la valise baar kyunki se shuru ho rahi hai toh mai ne kaha kyo nahi valise uthate hai ou pori duniya ghumte hai. »

Dalljiet a ajouté que toute sa famille la soutient dans cette démarche. Cependant, elle ne va pas se précipiter pour trouver un logement à Mumbai, car elle peut facilement louer un appartement. Elle ne le fera pas à ce moment de sa vie, car elle va en profiter pour réécrire son histoire.

Dalljiet Kaur l’a appelée « Take 2 », non pas sa perte mais sa force

En parlant de cela, Dalljiet a ajouté qu’elle ne pensait pas que « Take 2 » soit sa perte. Elle l’appelait sa force, car elle avait le courage de recommencer sa vie par amour. L’actrice a ajouté qu’elle devait guérir son fils et qu’ils allaient de l’avant avec ce qui s’était passé dans le passé. Elle aurait déclaré :

« Prenez 2 ko mai ek haar nahi maanti, prenez 2 ko mai apni force maanti hoon, et ab mai aage badhugi, mujhe apne bacho ko heal karna, apne apko bheal krna hai. »

Dalljiet Kaur a modifié le tatouage identique « Take 2 » qu’elle avait eu avec son ex-mari, Nikhil Patel, et a ajouté le portrait de son fils

Dans la vie, vous n’êtes jamais perdu et il n’y a aucune erreur qui ne puisse être corrigée. Le tatouage identique « Take 2 » de Dalljiet, qu’elle a obtenu avec son ex-mari, Nikhil Patel, en est une preuve. Il lui fallut neuf heures pour le transformer alors qu’elle entreprenait son nouveau voyage. L’actrice a modifié son tatouage « Clap Board » et y a ajouté un appareil photo Polaroid avec une image mièvre d’elle avec son fils, qui tenait un ballon.

Quand Dalljiet Kaur a partagé pour la première fois des détails choquants sur sa vilaine séparation d’avec Nikhil Patel

Dalljiet Kaur, qui s’est mariée avec Nikhil Patel en mars 2023 et a déménagé au Kenya pour vivre avec lui, est retournée en Inde avec son fils en janvier 2024. Bientôt, des murmures de séparation ont fait le tour d’Internet. Pendant quelques mois, elle est restée silencieuse, pensant à la dignité de sa famille, et elle a finalement rompu son silence et révélé comment son mari, Nikhil, avait nié s’être marié avec elle.

Dans une note énigmatique écrite en hindi, Dalljiet a écrit une révélation déchirante. Elle a dévoilé ses vêtements, son chooda, son Mandirtout est au Kenya chez son mari. Les vêtements de son fils et ses livres sont tous là, mais son mari les nie et dit qu’ils ne se sont jamais mariés. Non seulement cela, elle s’est également demandé si elle ne s’était jamais mariée avec Nikhil. Cependant, Dalljiet a rapidement supprimé la note de son compte IG.





Nous espérons que Dalljiet trouvera la paix dans son nouveau voyage !

