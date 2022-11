D’Alleman à Rochester en passant par PBL, Princeton a une histoire de grands moments dans les quarts de finale de l’État – Shaw Local

Princeton disputera son sixième quart de finale samedi. Voici un retour sur les cinq premiers matchs des quarts de finale des Tigers.

1989 : Princeton 27, Alleman 14 – Les Tigers ont secoué Alleman à Bryant Field, vengeant une défaite au premier tour l’année précédente. Tiger Style était Runnin ‘Wild alors que Chad Hamel a capté un touché de 49 verges de Doug Bruyn et a renvoyé un «scoop et score» de 51 verges sur un échappé causé par son coéquipier Jay Alter.

Schickel, qui a marqué deux touchés au sol, a bien résumé la situation en disant : « Avant, c’était : « Oh mon Dieu, c’est Alleman. Maintenant, c’est “Oh mon Dieu, c’est Princeton”.

Après avoir vengé avec succès la défaite de 1988, le joueur de ligne principal du PHS, Bill Kissick, a déclaré: “Maintenant, ils savent ce que nous avons ressenti l’année dernière.”

“Je suppose que vous pourriez dire que nous avons introduit les Western Big Six dans Tiger Style Football”, a déclaré Darryn Foley, senior de PHS.

“Nous pensions que nous pouvions les battre l’an dernier pendant environ 36 minutes. Cette année, nous y avons cru pendant 48 minutes », a déclaré l’entraîneur des Tiger, Randy Swinford.

Tiger Style était Runnin ‘Wild en 1989, jusqu’au match de championnat d’État.

2002 : Princeton 48, Rochester 21 – Les Rockets ont marqué les premiers, mais les Tigers ont marqué 35 points sans réponse pour ranger celui-ci tôt avec une avance de 35-7 à la mi-temps devant une foule de 1 900 personnes à Bryant Field. Caleb Baker a eu trois TDs précipités et un autre TD reçu. Braden Norman a ajouté deux touchés. PHS tomberait face à l’éventuel champion d’État 3A Addison Driscoll 23-3 en demi-finale et ne remporterait pas une autre victoire en séries éliminatoires pendant 13 ans. Sept ans plus tard, Rochester entamerait une séquence de cinq titres d’État consécutifs et huit en 10 ans.

2015: IC Catholique 37, Princeton 12 – Les Knights en visite menaient 21-12 à la mi-temps et ont blanchi les Tigers (16-0) en seconde période. C’était la première défaite de l’année pour les Tigers, qui sont allés 11-0 pour la première fois de l’histoire de l’école.

2019 : Princeton 38, Paxton-Buckley-Loda 12 – Alors que l’attaque des Tigers brillait derrière Ronde Worrels (2 TDs au sol) et Tyler Gibson/Branden Haring (2 passes TD), le “D” de Princeton a maintenu PBL à moins-5 yards au sol. Max Taylor a également ajouté un retour de dégagement de 70 verges pour un touché, mais a ensuite été expulsé avec une blessure au cou. Les Tigres ont perdu en demi-finale la semaine suivante à domicile contre Byron, 7-3, un arrêt pour revenir au pays pour la première fois en 30 ans.

2021 : IC Catholique 31, Princeton 7 – Une rediffusion instantanée de 2015 seulement cette fois à Elmhurst. Les Tigers, qui ont récolté en moyenne 43,4 points par match, ont été limités à un seul touché sur une course de 8 verges par Augie Christiansen avec 3:27 à faire dans le match. Les Tigers (10-2) n’avaient que 78 verges en seconde période avant leur série de 10 matchs marquants.

Kevin Hieronymus est le rédacteur sportif de BCR depuis 1986. Contactez-le à khieronymus@bcrnews.com