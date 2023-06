Dallas stars tout sourire alors qu’ils se réunissent pour le 45e anniversaire du savon emblématique

LES stars de Dallas sont tout sourire alors qu’elles se réunissent pour le 45e anniversaire du très populaire feuilleton.

Les membres de la distribution ont réfléchi à l’émission, qui était centrée sur les riches éleveurs de pétrole et de bétail, les Ewings.

Audrey Landers (Afton Cooper), 66 ans, Linda Gray (Sue Ellen), 82 ans, Patrick Duffy (Bobby), 74 ans, Joan Van Ark (Valene), 79 ans, Charlene Tilton (Lucy), 64 ans et Steve Kanaly (Ray Krebbs) , 77 ans, rencontré en Californie.

Dallas a couru de 1978 à 1991 et était réputé pour ses combats de chats, ses rangées et Who Shot JR? suspense.

Ruthless JR, interprété par Larry Hagman, faisait partie du line-up original.

Il est décédé en 2012.

Sur l’héritage de la série, Linda a déclaré: « Parce que la série a duré tant d’années, le public a appris à connaître les personnages si sincèrement et ils se sont vraiment souciés de [them] et les personnages ont tous traversé tellement de choses.

«Je pense que les fans ont vraiment adoré se rapporter à des histoires plus grandes que nature.

« Je pense qu’ils étaient définitivement plus grands que nature pour pouvoir vivre par procuration à travers ces personnages. Dallas était si influent.

Patrick a ajouté: « Parfois, je regarde et je pense que nous avons fait cela.

« Si vous pensez à pratiquement tous les drames familiaux à l’exception de Breaking Bad, nous nous sommes accrochés à la prémisse qui n’avait pas commencé avec Dallas, mais avec Peyton Place, mais qui a ensuite été oubliée et Dallas a pris le relais.

« La façon dont Dallas a été écrit, c’est un modèle d’écriture standard pour les émissions qui se déroulent sur n’importe quelle période de temps, de quelques épisodes à des années.

« Mais oui, tout a commencé avec nous. J’y ai vraiment pensé avec Succession.