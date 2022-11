Dallas Mavericks vs Golden State Warriors : Stephen Curry ou Luka Doncic vainqueurs ? | Nouvelles de la NBA

À sa 14e saison, Stephen Curry mène les Warriors avec certains des meilleurs jeux de sa carrière, avec une moyenne de 31,4 points pour aller avec des sommets en carrière de 7,1 passes décisives et 6,8 rebonds par match.

Son tir à trois points a été impeccable et il continue de trouver le panier de toutes les zones du terrain.

Pour les Mavericks, Luka Doncic affiche une moyenne de 33,1 points en tête de la ligue avec 8,7 rebonds et 8,4 passes décisives par match. Doncic détenait le record de marquer 30 points ou plus pour le deuxième plus long sort de la NBA (8), et bien que ce sort ait été brisé par le Magic d’Orlando, il est sorti de cette stupeur lors du tout prochain match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, accumulant un impressionnant 49 points.

Aussi bons que Curry et Doncic aient été, aucun d’eux n’a eu le luxe d’un bon acte de soutien – peut-être un facteur qui rend leurs performances respectives encore plus impressionnantes.

La deuxième unité de Dubs est en grande partie composée de jeunes et d’inexpérience, un bon indicateur de l’avenir de cette franchise après son titre de champion 2022. Pourtant, malgré toute la promesse de meilleures perspectives à l’horizon, cela a rendu de plus en plus difficile pour Steve Kerr d’identifier une formation secondaire qui tire le meilleur parti de ses trois favoris (Curry, Draymond Green, Klay Thompson).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Golden State Warriors contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 6 de la saison NBA



Les jeunes garçons ont eu du mal à gagner des minutes de départ, et plus encore, ont été incapables de livrer lorsqu’ils ont été mis sous les projecteurs. De ce groupe, James Wiseman a été affecté à la G-League après un début de saison lent, et Jordan Poole, mémorable pour son affrontement de pré-saison avec Green, a signé une prolongation de contrat de 140 millions de dollars sur quatre ans et n’a pas ‘ t été en mesure de montrer quoi que ce soit pour elle. Moses Moody et Jonathan Kuminga ont vu leurs minutes diminuer régulièrement depuis la semaine d’ouverture.

La situation à Dallas, cependant, brosse un tableau similaire, et peut-être un peu plus préoccupant à la fois dans la forme et dans la permutation.

En effet, les Mavericks ont une fiche de 5-5 en conférence, sur une séquence de défaites, et ont en moyenne l’un des moins de points et de passes décisives de la Conférence Ouest.

Une partie de leurs malheurs cette saison peut être due à la perte de Jalen Brunson face aux New York Knicks l’année dernière en agence libre après avoir prospéré en jouant à côté de Doncic. La perte de Brunson a également coûté aux Mavericks l’un de leurs deux principaux manieurs de balle derrière Doncic, ce qui signifie que Spencer Dinwiddie a dû porter la majeure partie de cette charge cette saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Golden State Warriors contre les Minnesota Timberwolves lors de la semaine 7 de la saison NBA



Les tireurs autour de Doncic ont également eu du mal, et cela a été remarqué par le front office. Des nouvelles émanant de l’Associated Press lundi suggèrent que les Mavericks sont proches d’un accord avec le quadruple gardien All-Star Kemba Walker. La carrière de Walker a été interrompue en raison de blessures au genou, mais le joueur de 32 ans pourrait donner à la superstar Luka Doncic une aide indispensable en zone arrière.

Bien qu’il puisse sembler que les records et les guides de forme soient similaires, l’élan ne l’est pas : les Warriors connaissent une séquence de trois victoires consécutives tandis que les Mavericks en ont perdu quatre de suite.

Image:

Kyrie Irving se défend contre le gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic pendant les prolongations d’un match de basket NBA



Il ne s’agit pas seulement de Curry portant son équipe. Thompson et Green ont amélioré leurs capacités offensives. Avec la paire contribuant aux points, cela signifie moins de pression sur la cavalerie et plus de liberté pour Kerr d’expérimenter avec des formations et des positions.

D’un autre côté, Doncic a été la figure de proue, avec Dinwiddie qui se bat à ses côtés. Est-ce que cela fait de lui un candidat pire pour le MVP en cours d’exécution? Steph devrait-il mériter la gloire pour ses incroyables capacités à l’âge de 34 ans ? N’est-il pas plus logique pour Doncic de revendiquer le titre alors qu’il tire à lui seul les Mavs par la peau vers les séries éliminatoires? Qui sortira vainqueur ?

Le match de ce mercredi ne déterminera peut-être pas qui est le meilleur joueur, mais il se peut que vous disposiez de plus de preuves pour répondre à la question.