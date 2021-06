Dallas Mavericks embauche Jason Kidd comme entraîneur-chef et Nico Harrison comme directeur général | Nouvelles de la NBA

Les Dallas Mavericks ont embauché Jason Kidd, membre du Temple de la renommée, comme nouvel entraîneur-chef et ont nommé Nico Harrison, directeur général de Nike, comme directeur général, ont rapporté vendredi plusieurs médias.

Harrison est proche du propriétaire des Mavericks Mark Cuban et les deux ont travaillé ensemble pour identifier Kidd comme entraîneur-chef, a rapporté ESPN.

Le 17 juin, Rick Carlisle a démissionné après 13 saisons en tant qu’entraîneur-chef, un jour après que le directeur général de longue date Donnie Nelson a été limogé après 24 saisons avec la franchise.

Le GM Harrison a des relations avec des joueurs de toute la NBA en raison de son temps avec Nike, et ESPN a déclaré qu’il avait développé une relation étroite avec le gardien de la NBA Luka Doncic alors qu’il l’aidait à naviguer dans son rôle d’endosseur Nike.

Jeudi, le jour où les Indiana Pacers ont embauché Carlisle pour entraîner leur équipe, il a approuvé Kidd pour son ancien travail.

Image:

Kidd jouant pour les Mavericks en 2009



« Il est difficile de mettre le doigt dessus », a déclaré Carlisle à ESPN à propos d’un couple Kidd-Mavericks. « C’est juste le sentiment que j’avais que ce serait mutuellement bénéfique. J’espère que Jason Kidd sera le prochain entraîneur des Mavs parce que lui et Luka (Doncic) ont tellement de choses en commun en tant que joueurs. »

En tant que joueur, Kidd a été 10 fois All-Star et a passé une partie de sa carrière avec les Mavericks, qui l’ont sélectionné au deuxième rang au repêchage de 1994, puis l’ont échangé en 1996. Kidd est revenu jouer à Dallas de 2008 à 2012. et les a aidés à remporter le titre NBA 2011.

Kidd a également joué avec les Phoenix Suns, les New Jersey Nets de l’époque et les New York Knicks. Le meneur a pris sa retraite après la campagne 2012-13 et se classe au 2e rang de l’histoire de la NBA pour les passes décisives (12 091) et les vols (2 684).

En tant qu’entraîneur, Kidd a rejoint les Nets pour leur deuxième saison à Brooklyn, la même année où l’équipe a acquis Kevin Garnett et Paul Pierce dans le but d’accélérer leur fenêtre de compétition dans l’Est. Ils sont allés 44-38 en saison régulière, battant les Raptors de Toronto lors d’un premier tour de sept matchs avant de s’incliner face à l’éventuel champion de la Conférence de l’Est, Miami Heat, en cinq.

Une lutte de pouvoir s’est ensuivie dans le front office, Kidd visant à ajouter des responsabilités de prise de décision concernant le basket-ball en plus du rôle d’entraîneur ; cela s’est terminé avec son départ pour Milwaukee, où il a entraîné les Bucks à un record de 139-152 sur plus de 3 saisons, menant notamment la conversion de Giannis Antetokounmpo en principal gestionnaire de balle de Milwaukee. Les Bucks ont atteint les séries éliminatoires à deux reprises (2015, 2017), sortant à chaque fois au premier tour avec une défaite de six matchs.

Après un an d’absence, Kidd a rejoint les Lakers en 2019, lorsqu’ils l’ont engagé en tant qu’assistant principal de Frank Vogel.