Dallas Mavericks Down LA Lakers; Miami Heat bat les Milwaukee Bucks

La star de Dallas, Luka Doncic, a affiché un triple-double de 35 points, forçant deux fois les prolongations avec trois points alors que les Mavericks ont devancé les Lakers 119-115 lors d’un affrontement meurtrier de la NBA à Los Angeles jeudi.

Doncic a ajouté 14 rebonds et 13 passes décisives lors de son 10e triple-double de la saison.

Son recul à trois points avec six secondes à jouer dans le règlement – ​​son seul panier du quatrième quart – a noué le score à 101-101 et ils sont allés en prolongation lorsque Troy Brown a raté le buzzer.

Doncic a réussi un tir presque identique pour égaliser à 108-108 avec 47,8 secondes à jouer dans la première séance supplémentaire, et après deux ratés de LeBron James et un de Tim Hardaway Jr. de Dallas, ils sont allés à un deuxième OT.

“C’était très physique”, a déclaré Doncic, qui a été envoyé tentaculaire par un contrôle de la hanche de Russell Westbrook.

« Deux prolongations, beaucoup de minutes, il fallait rester concentré. L’énergie était un peu faible après deux prolongations, mais nous nous en sommes sortis.”

Christian Wood a ajouté 24 points, Hardaway en avait 22 et Spencer Dinwiddie a marqué six de ses 17 points lors de la deuxième prolongation pour Dallas.

Westbrook a mené les Lakers avec 28 points sur le banc. James, de retour en action après avoir raté un match avec une cheville douloureuse, a marqué 24 et attrapé 16 rebonds mais les Lakers ont perdu leur deuxième ligne droite.

À Portland, Donovan Mitchell de Cleveland a marqué 26 points alors que les Cavaliers ont résisté à une performance de 50 points de Damian Lillard dans une victoire par derrière de 119-113 contre les Trail Blazers.

Le tir en suspension de Mitchell avec 4:40 à jouer a mis Cleveland en place pour la première fois du match et ils ont tenu bon pour la victoire.

Jarrett Allen a ajouté 24 points et 10 rebonds pour Cleveland et Ricky Rubio a marqué neuf points lors de son premier match en plus d’un an.

Rubio avait été mis à l’écart depuis qu’il avait subi une déchirure du ligament du genou gauche en décembre 2021.

“Je pense que cela nous a donné un coup de pouce supplémentaire”, a déclaré Allen à propos du retour de Rubio. “Le revoir enfin ici… c’est une joie pour nous tous.”

Les Cavs ont renforcé leur emprise sur la quatrième place de la Conférence Est, devançant d’un match les 76ers de Philadelphie, qui ont été battus 133-114 à domicile par le Thunder d’Oklahoma City.

Les Celtics de Boston, quant à eux, ont remporté une victoire 109-98 à Brooklyn qui a porté leur avance sur les Nets au sommet de la Conférence Est à trois matchs.

La star des Celtics, Jayson Tatum, a enduré une nuit de tir difficile de sept contre 22 sur le chemin de 20 points et 11 rebonds.

Marcus Smart et Malcolm Brogdon ont ajouté 16 points chacun pour les Celtics, qui ont appris peu de temps avant le concours que Jaylen Brown – après une performance de 41 points lors de la victoire de Boston contre la Nouvelle-Orléans mercredi – serait mis à l’écart avec une tension musculaire à l’adducteur droit.

Les Nets disputaient leur premier match depuis que la superstar Kevin Durant est sortie en boitant d’une victoire contre Miami avec une entorse au ligament du genou droit, qui devrait le mettre à l’écart pendant plusieurs semaines.

Brooklyn, mené par 24 points de Kyrie Irving, s’est admirablement débrouillé au cours des trois premiers quarts, menant la bataille aller-retour jusqu’à neuf points en première mi-temps et jusqu’à cinq points au troisième quart avant que Boston ne se retire. .

Les Celtics se sont connectés sur 10 des 25 tirs du terrain au quatrième quart et ont réprimé défensivement, maintenant les Nets à 16 points dans la période sur six tirs sur 19.

“Nous sortons et courons, il est difficile pour les gens de l’arrêter”, a déclaré Smart.

Les Nets sont restés un demi-match devant les Milwaukee Bucks, qui sont tombés face au Heat 102-108 à Miami.

Gabe Vincent a marqué un sommet en carrière de 28 points, Bam Adebayo a ajouté 24 points et 12 rebonds et Jimmy Butler a récolté 17 points et 11 rebonds pour le Heat dans un affrontement d’équipes épuisées par les blessures.

Les Bucks, dont les multiples absents comprenaient le double joueur le plus utile de la NBA Giannis Antetokounmpo, menés par 15 au deuxième quart.

Une nuit après avoir établi un record de la NBA en effectuant ses 40 tentatives de lancers francs, le Heat a effectué 15 de ses 16 tentatives depuis la ligne de faute – exécutant sa séquence de lancers francs à 55 avant que Butler n’en rate un avec moins de 30 secondes. restant.

