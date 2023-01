Dallas Mavericks contre les Spurs de San Antonio ; Les Brooklyn Nets battent les Charlotte Hornets

Luka Doncic a marqué 51 points pour mener les Dallas Mavericks à leur sixième victoire consécutive tandis que les Brooklyn Nets ont prolongé leur séquence de victoires NBA à 11 samedi.

Doncic a ajouté neuf passes décisives, six rebonds, quatre interceptions et un tir bloqué dans une performance de maestro pour les Mavericks lors d’une victoire 126-125 à San Antonio.

“Je suis épuisé”, a déclaré Doncic. “Notre défense n’était pas excellente. À la fin, nous avons eu quelques arrêts. Dans l’ensemble, nous gagnons le match et c’est tout.”

Le gardien slovène de 23 ans a coulé deux lancers francs avec 4,1 secondes à jouer pour les derniers points de Dallas, puis a pris un rebond après que Tre Jones des Spurs ait raté une tentative de lancer franc égalisateur avec 2,1 secondes restantes pour sceller le triomphe des Mavs.

C’était le troisième effort de 50 points en cinq matchs pour le leader de la NBA Doncic, qui était incapable d’expliquer ses soirées les plus marquantes de la saison.

“Je ne sais pas”, a déclaré Doncic. “Certains matchs, ils vont me doubler (couvrir), certains matchs, ils vont me laisser diriger le pick and roll. J’accepte simplement la couverture et je pars de là.”

L’entraîneur des Spurs, Gregg Popovich, a plaisanté en disant que l’objectif de San Antonio avait été de maintenir Doncic à 50 points après qu’il en ait eu 60 dans un triple-double mardi lors d’une victoire à Dallas.

Christian Wood, qui a ajouté 25 points et sept rebonds pour Dallas, s’est émerveillé de ce qu’il considère comme un effort de style joueur le plus utile.

“C’est incroyable”, a déclaré Wood. “Au cours de mes sept années dans la ligue, je n’ai jamais vu personne faire ce qu’il est capable de faire.

« Il est sur une course incroyable. Il joue comme un MVP, clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue.”

Kyrie Irving de Brooklyn a marqué 28 points et Kevin Durant en a ajouté 23 pour donner aux Nets une victoire 123-106 à Charlotte, prolongeant leur séquence de victoires à 11.

Les Nets se sont améliorés à 24-12 et sont passés à la deuxième place de la Conférence Est, devenant seulement le deuxième club cette saison à atteindre 24 victoires.

LaMelo Ball a récolté 23 points et 11 passes tandis que Mason Plumlee a ajouté 22 points et 10 rebonds pour Charlotte, qui est tombé à 10-27.

À l’autre extrémité du spectre, les Timberwolves du Minnesota ont subi leur sixième défaite consécutive, une humble défaite à domicile 116-104 contre Detroit, le pire de la ligue (10-29).

Bojan Bogdanovic a marqué 28 points pour mener les Pistons tandis qu’Anthony Edwards en a marqué 30 dans une cause perdante.

Joel Embiid de Philadelphie a réalisé son cinquième triple-double en carrière avec 16 points, 13 rebonds et 10 passes décisives lors du triomphe 115-96 des 76ers à Oklahoma City.

Tobias Harris a mené les Sixers avec 23 points tandis que Shake Milton en a ajouté 18 et De’Anthony Melton avait 17 points pour Philadelphie.

Ja Morant a marqué 32 points et l’hôte Memphis Grizzlies a battu la Nouvelle-Orléans 116-101. Le Néo-Zélandais Steven Adams a récolté 21 points pour Memphis (22-13), qui a tiré à un match du leader de la Conférence Ouest, Denver.

Zion Williamson a marqué 20 points pour mener les Pélicans (23-13), qui ont perdu un demi-match derrière Denver.

Tyler Herro a coulé un 3 points au buzzer pour donner à Miami une victoire 126-123 à Utah. Bam Adebayo a mené le Heat avec 32 points tandis que Herro en a ajouté 29 pour Miami.

Julius Randle a marqué 35 points et capté 12 rebonds pour mener la défaite 108-88 de New York à Houston, qui a mis fin à la séquence de cinq défaites consécutives des Knicks.

Caris LeVert a marqué 23 points et les Cleveland Cavaliers ont mis fin à une séquence de trois défaites consécutives en devançant Chicago 103-102 lorsque DeMar DeRozan a raté un saut gagnant pour les Bulls au buzzer.

Myles Turner a marqué 34 points et Tyrese Haliburton en a ajouté 24 pour mener les Indiana Pacers sur les Los Angeles Clippers en visite 131-130. Chris Paul a marqué un sommet de 45 points pour les Clippers.

