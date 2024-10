Dallas Goedert exclu contre les Browns en raison d’une blessure aux ischio-jambiers paru à l’origine sur NBC Sports Philadelphie

L’ailier rapproché star des Eagles, Dallas Goedert, a subi une blessure aux ischio-jambiers au premier quart contre les Browns et ne reviendra pas.

Après un retour aux vestiaires, Goedert a rejoint l’équipe sur la touche mais a été exclu au début du troisième quart-temps.

Goedert s’est blessé lors du premier drive du match. Une troisième passe vers lui est tombée incomplète au troisième essai lorsque Rodney McLeod l’a repoussé. Cela a donné aux Eagles un trois-et-out pour commencer le match.

Au cours des quatre premiers matchs de la saison, Goedert affiche le meilleur rythme en carrière avec 24 attrapés pour 301 verges. Il a réalisé une performance monstre de 170 verges lors de la victoire contre la Nouvelle-Orléans lors de la troisième semaine.

Sans Goedert, les Eagles n’ont plus que deux ailiers rapprochés actifs avec Grant Calcaterra et Jack Stoll. Les Eagles ont en fait ouvert ce match avec 12 joueurs (deux bouts serrés) pour une course de cinq verges de Saquon Barkley.

Les Eagles sont entrés dans ce match en bien meilleure santé après la semaine de congé. AJ Brown, DeVonta Smith et Lane Johnson sont revenus à l’action dans celui-ci.

