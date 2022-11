Dallas est le point zéro du mouvement de jeunesse derrière l’USMNT

Quelque part au-dessus des nuages, Fernando Clavijo doit sourire. Maintenant que la liste finale de 26 joueurs de l’équipe nationale des États-Unis pour la Coupe du monde 2022 au Qatar a été confirmée, nous pouvons voir les empreintes digitales du FC Dallas de l’arrière vers l’avant.

Cinq des 26 joueurs de l’équipe de l’entraîneur-chef Gregg Berhalter ont un lien avec le club texan. Weston McKennie, Kellyn Acosta et Jesus Ferreira sont tous d’anciens joueurs de l’académie de Dallas. L’arrière droit Shaq Moore a également passé une partie de sa carrière de jeune au FCD. Après avoir quitté l’Université Furman, Walker Zimmerman a passé ses cinq premières saisons professionnelles avec le club. Reggie Cannon et Ricardo Pepi, deux noms en lice pour aller au Qatar mais finalement omis de l’équipe finale, se sont également hissés à l’académie du FC Dallas.

D’une certaine manière, les joueurs qui figuraient dans l’annonce de la liste de mercredi sont une célébration de l’émergence des académies MLS, et il n’y avait pas de plus grand pionnier que le FC Dallas et Clavijo, le défunt directeur technique du club décédé en 2019 après un long combat avec cancer.

Remontez à 2012, lorsque Clavijo a pris l’académie de Dallas, qui à l’époque était déjà l’une des meilleures de la MLS, et a commencé à la renforcer. Deux ans plus tard, l’entraîneur Oscar Pareja arrive, et le projet mis en place et porté par ces deux hommes est vite remarqué dans le milieu du football américain.

“Je pense que Dallas, au départ, en raison de ses installations, a pu attirer des joueurs que, en général, d’autres clubs n’ont pas pu attirer”, a déclaré l’ancien entraîneur américain des moins de 20 ans, Tab Ramos. “En plus de cela, vous avez un beau stade et vous avez les bonnes personnes qui dirigent le club, ce que Fernando faisait à l’époque et Oscar en tant qu’entraîneur-chef de la première équipe. Il semblait juste que Dallas était une machine bien huilée avant tout le monde est venu dans la ligue. Je pense qu’ils étaient juste en avance sur le match par rapport à tout le monde.

Le développement est une chose, mais le temps de jeu en est une autre, et c’est un autre aspect dans lequel le FC Dallas se démarque de ses pairs. Pareja n’a pas hésité à jouer avec des joueurs de l’académie du club, mais cela a été fait méthodiquement, les joueurs n’étant pas forcés ou précipités prématurément dans des situations de jeu. C’était une approche pratique qui a récolté des fruits.

“C’est formidable d’avoir le développement des joueurs, mais en fin de compte, il faut aussi que ce soit un endroit qui fasse confiance au processus et permette réellement à ces joueurs de jouer”, a déclaré le directeur sportif de US Soccer, Earnie Stewart. “Je pense que le FC Dallas est l’un des fondateurs de l’identification de ce à quoi le développement doit ressembler, de sa mise en œuvre dans sa propre région, puis de son suivi. Si vous croyez en ce que vous faites, vous devez créer un lieu où ces joueurs pourront en fait, entrez sur le terrain et jouez au plus haut niveau de la MLS. Je pense qu’ils ont prouvé à beaucoup de gens que ce modèle fonctionne vraiment comme ils le font.”

Cela suscite une question évidente : pourquoi n’est-ce pas la norme pour toutes les autres équipes de la MLS ? Pourquoi si peu d’équipes MLS ont-elles suivi le modèle de Dallas et se sont-elles penchées sur le développement des jeunes ? Certains clubs ont – l’Union de Philadelphie, les Red Bulls de New York, le Real Salt Lake et le Sporting Kansas City proposent également des programmes annoncés – mais pour beaucoup, les obstacles sont trop difficiles à gérer.

“Je pense que le défi majeur que vous allez toujours avoir est qu’une fois que vous avez mis ces jeunes joueurs sur le terrain, les jeunes joueurs font souvent des erreurs, et cela vous coûte à certains moments”, a déclaré Stewart. “Vous avez un équilibre de développement, puis vous vous assurez que le produit gagne des matchs sur le terrain. Parfois, cela ne va pas toujours de pair, et cela peut être un défi à des moments où vous ne gagnez pas quelques matchs dans un ligne, ou à quoi les fans s’attendent-ils à ce moment-là, ou la propriété.”

Walker Zimmerman, à gauche, et Kellyn Acosta ont chacun passé une partie de leurs années de formation au football au FC Dallas avant de se lancer dans des carrières internationales avec l’USMNT. Jérôme Miron – USA TODAY Sports

Au milieu de l’échec de la qualification pour Russie 2018, il était difficile pour quiconque de l’extérieur de croire que le football américain et la MLS réussissaient à développer des talents. Il y avait un écart flagrant entre les équipes à leur sortie, dirigées par Clint Dempsey et Tim Howard, et la nouvelle génération qui n’avait jusqu’alors produit que Christian Pulisic au niveau de l’équipe senior. L’échec de la qualification pour les Jeux olympiques de Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020 a encore exposé la notion de “génération perdue” dans le football américain.

Pourtant, pendant cette période au niveau de l’équipe nationale des jeunes, il y a eu un changement et la qualité apportée par les joueurs du FC Dallas dans les camps était évidente. Le club avait établi une identité quant à la façon dont il voulait jouer, et il se démarquait sur le terrain d’entraînement en service international.

“Je me souviens d’avoir été le directeur technique de la jeunesse à US Soccer et nous disions tous:” Wow, Dallas est l’endroit d’où viennent tous les joueurs, ou la plupart d’entre eux “”, a déclaré Ramos. “Vous pouviez sans aucun doute dire qui étaient les enfants du FC Dallas. Il y avait quelque chose chez le joueur de Dallas qui était différent. Le joueur de Dallas avait cette intensité à son sujet, ils avaient cette volonté de faire tout ce qu’il fallait pour gagner, en plus d’avoir le compétence.”

Mercredi soir à New York, l’impact du FC Dallas sur l’équipe nationale était incontestable. C’est le club, avec la vision de Clavijo et la candidature de Pareja, qui a élevé le jeu. D’autres franchises ont développé une approche similaire, mais dans leur propre style. Par exemple, Philadelphie comptait quatre joueurs qui composaient l’équipe américaine U20 qui a remporté le Championnat des moins de 20 ans de la CONCACAF 2022 de manière dominante et a qualifié les États-Unis pour Paris 2024, ses premiers Jeux olympiques depuis Pékin 2008.

Parfois, la route a été semée d’embûches, mais à l’intérieur du football américain, il y a un sentiment de récompense et le sentiment que le développement des jeunes continuera d’augmenter.

“De là où se trouvait la MLS il y a 25 ans à ce qu’elle est aujourd’hui, avec des propriétaires commençant ou ayant déjà investi dans des académies et considérant cela comme une voie, c’est extrêmement important”, a déclaré Stewart. “Ce n’est pas une coïncidence s’il y a une récolte de talents qui se présente. Cela prend une longue période de temps, ce n’est pas comme si vous pouviez commencer quelque chose aujourd’hui et que vous l’auriez demain.

“Assis sur cette chaise à US Soccer, c’est aussi très satisfaisant pour US Soccer. En même temps, je dirais qu’il y a un tout autre niveau auquel nous pouvons aller, et avec tout ce que nous avons ici dans ce pays, nous nous devons nous occuper de la prochaine phase de cela et créer des talents plus grands et meilleurs.”

L’amélioration du développement des jeunes aux États-Unis est le produit du travail de milliers de personnes à travers le pays et au-delà, mais le rôle de l’académie du FC Dallas et la vision de Clavijo et Pareja ne peuvent jamais être sous-estimés. Le FC Dallas a sans doute été le berceau du mouvement play-your-kids, contribuant à donner un nouveau visage au football américain qui sera désormais présenté au monde au Qatar.