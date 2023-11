Dallas échoue dans le thriller NFC East qui soulève des questions

Ce n’est pas la fin de la saison, mais les Cowboys ont échoué dans un autre gros match. Cette fois, les Cowboys ont subi une défaite de 28-23 contre les Eagles, dimanche à Philadelphie. Les Cowboys ont désormais une fiche de 0-2 contre les 49ers et les Eagles, deux prétendants au titre.

C’était un match avec des questions, comme pourquoi Dak Prescott lancerait-il une grosse passe de quatrième essai à Jalen Tolbert dans les deux dernières minutes du match au lieu de la lancer vers CeeDee Lamb de l’autre côté du terrain ? Cette même campagne a soulevé des questions sur les raisons pour lesquelles les Cowboys ont pris autant de temps.

Et cela n’inclut pas les points retirés du tableau, un touché parce qu’un genou gauche a été écarté avant la zone des buts et une conversion de deux points en raison d’un pied droit marchant sur la ligne de touche.

La deuxième rencontre entre les quarts Jalen Hurts et Dak Prescott était un thriller à Philadelphie. Voici nos cinq points à retenir :

À quoi ressemble le NFC Est maintenant ?

Ainsi, avec cette défaite, les Cowboys (5-3) comptent désormais 2,5 matchs de retard sur les Eagles (8-1) pour la première place de la NFC Est. Alors qu’il reste neuf matchs aux Cowboys, dont un affrontement dimanche soir contre les Eagles le 10 décembre, deux défaites contre les prétendants au titre NFC ne donnent pas beaucoup de confiance à cette équipe des Cowboys pour réussir une série éliminatoire approfondie. Les Cowboys doivent aussi s’inquiéter face à Washington (4-5). La grande victoire des Commanders contre les Patriots dimanche après-midi leur a également redonné un peu de vie. Il reste à Dallas deux matchs contre les Commanders, le jour de Thanksgiving et lors de la finale de la saison régulière le premier week-end de janvier. Il reste encore beaucoup de vie dans la saison, mais les défaites contre les 49ers et les Eagles suscitent des inquiétudes.

Points retirés du tableau

En deux séquences, les Cowboys ont perdu huit points. Menés 28-17 au quatrième quart, les Cowboys ont fait face à un quatrième et un but sur le 2 des Eagles. Dak Prescott a lancé une courte passe à l’ailier rapproché recrue Luke Schoonmaker, qui a effectué un plongeon sur la ligne de but. Il a été jugé qu’il s’agissait d’un touché qui aurait réduit l’avance des Eagles à 28-23, mais une rediffusion a montré que le genou gauche de Schoonmaker était au sol juste à l’extérieur de la zone des buts, emportant le score. Mais les Cowboys auraient une autre chance après que Jalen Tolbert ait capté une passe de touché de Prescott avec 6 :23 à jouer. C’était le premier touché en carrière de Tolbert. Les Cowboys, menés 28-23, ont opté pour une conversion de deux points. Eh bien, Prescott a descendu la ligne de touche des Eagles et est entré dans la zone des buts pour la conversion, mais la revue de rediffusion a montré que le pied droit de Prescott est sorti des limites au 2, annulant la conversion.

En rapport: Réaction nationale aux Cowboys-Eagles : Trevon Diggs et Dez Bryant critiquent l’arbitrage

CeeDee Lamb continue de briller

CeeDee Lamb a terminé avec un sommet en carrière de 11 attrapés pour 192 verges dans la défaite. Lamb a été fantastique depuis la défaite à San Francisco le 8 octobre. Au cours des trois derniers matchs, Lamb a réussi 30 attrapés pour 467 verges avec deux touchés. Lamb a déclaré qu’il n’était pas un receveur de machines à sous, mais les Cowboys le déplacent partout sur le terrain pour jouer. Les Eagles ont défendu Lamb en couverture de zone avec deux défenseurs proches de lui et en couverture d’homme à homme. Pourtant, c’était Lamb qui essayait de jouer pour mettre fin à la partie. Lors du dernier jeu du match, le lancer de Dak Prescott a été complété vers Lamb alors que le chronomètre touchait à sa fin, mais le receveur a été arrêté aux Eagles 4 pour mettre fin au match.

Alors qu’en est-il du Tush Push ?

Les parieurs n’étaient pas vraiment nécessaires dans ce match. Les équipes se sont combinées pour seulement trois bottés de dégagement. Pourquoi? Eh bien, les Eagles ont utilisé leur célèbre jeu Tush Push (ou Brotherly Shove), en faisant 3 contre 3, deux fois dans des situations de troisième et courte. Les Cowboys ont également opté pour des jeux de courte distance, convertissant deux jeux de quatrième essai. Dak Prescott a trouvé CeeDee Lamb pour 29 verges et Jake Ferguson pour 11 verges. Prescott a converti un quatrième et un au quatrième quart, même si c’était serré et que les Cowboys n’ont pas poussé Prescott. Au lieu de cela, Prescott a réussi à obtenir le premier essai dès le deuxième effort.

Aubrey établit un record, Turpin avec un long retour

Le botteur recrue Brandon Aubrey est une présence constante pour cette équipe des Cowboys. C’est peut-être son âge (28 ans) et le fait qu’il a joué dans la Major League Soccer et l’USFL. Mike McCarthy a déclaré qu’en marge, il y avait un « boum » lorsqu’il marquait des paniers. Aubrey a établi un record de la NFL avec son 19e placement consécutif lorsqu’il a converti un tir de 51 verges avec 1:15 à jouer en première mi-temps. Aubrey a égalisé la marque la semaine précédente avec deux paniers. Aubrey a battu le record établi par Travis Coons lors de la saison 2015 lorsqu’il jouait pour les Browns. Aubrey n’était pas parfait ; il a envoyé un coup d’envoi hors des limites et a également eu une tentative point après qui a donné le coup d’envoi du montant gauche en première mi-temps.

De plus, le retourneur KaVontae Turpin a effectué un retour de coup de pied de 48 verges et a capté une passe de touché. Turpin s’est blessé aux côtes en première mi-temps, a quitté le match pendant un moment et est revenu. Pourtant, à la fin du troisième quart-temps, il n’a pas lancé de coup d’envoi alors que Rico Dowdle l’a remplacé.

Alyssa Moon, fan des Eagles de Philadelphie, tente de lancer un ballon de football entre les poteaux de but lors d’une fête à l’extérieur du Lincoln Financial Field à Philadelphie, avant le match des Cowboys de Dallas, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Les fans des Eagles de Philadelphie passent devant une horloge des Cowboys de Dallas qui a été écrasée par des véhicules lors d’une fête à l’extérieur du Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Les fans des Eagles de Philadelphie arrivent pour le match des Cowboys de Dallas devant le Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Les fans des Eagles de Philadelphie arrivent pour le match des Cowboys de Dallas devant le Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Les fans des Philadelphia Eagles font la fête au sommet d’une caravane à l’extérieur du Lincoln Financial Field à Philadelphie, avant le match des Dallas Cowboys, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Scott Castner, fan des Eagles de Philadelphie, dans le canton de Warrington, en Pennsylvanie, prépare des hamburgers enveloppés de bacon dans le parking à l’extérieur du Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. Les Eagles affronteront les Cowboys de Dallas. (Tom Fox / Photographe)

Le quart-arrière des Dallas Cowboys Dak Prescott (4) se réchauffe le bras avant d’affronter les Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le quart-arrière des Philadelphia Eagles Jalen Hurts (1) réchauffe son bras alors qu’il lance avant d’affronter les Dallas Cowboys au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le garde des Cowboys de Dallas Zack Martin (70) et l’offensive sont excités lors des échauffements d’avant-match avant d’affronter les Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

L’ailier serré des Dallas Cowboys Jake Ferguson (87) marque un touché au premier quart alors qu’il est affronté par la sécurité des Philadelphia Eagles Reed Blankenship (32) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

L’ailier serré des Dallas Cowboys Jake Ferguson (87) marque un touché au premier quart alors qu’il est affronté par la sécurité des Philadelphia Eagles Reed Blankenship (32) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le kicker des Dallas Cowboys Brandon Aubrey (17 ans) regarde son but sur le terrain du deuxième quart contre la défense des Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le kicker des Dallas Cowboys Brandon Aubrey (17 ans) marque un but sur le terrain au deuxième quart pour placer l’équipe 17-14 contre la défense des Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le receveur large des Dallas Cowboys, CeeDee Lamb (88 ans), attrape une prise par-dessus l’épaule pour un premier match du deuxième quart contre les Eagles de Philadelphie au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons (11) limoge le quart-arrière des Philadelphia Eagles Jalen Hurts (1) à la fin du deuxième trimestre au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le secondeur des Dallas Cowboys Micah Parsons (11) limoge le quart-arrière des Philadelphia Eagles Jalen Hurts (1) à la fin du deuxième trimestre au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

L’ailier serré des Dallas Cowboys Jake Ferguson (87 ans) cache un deuxième quart-temps alors qu’il est affronté par le gardien des Eagles de Philadelphie Kevin Byard (31 ans) et le secondeur Nakobe Dean (17 ans) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le receveur des Dallas Cowboys CeeDee Lamb (88) effectue une capture et une course au deuxième quart contre le cornerback des Philadelphia Eagles Darius Slay (2) et le secondeur Zach Cunningham (52) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le genou de l’ailier serré des Dallas Cowboys Luke Schoonmaker (86) est posé sur la ligne de but, mais le ballon ne l’était pas car il a été abordé par la sécurité des Eagles de Philadelphie Reed Blankenship (32) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le genou de l’ailier serré des Dallas Cowboys Luke Schoonmaker (86) est posé sur la ligne de but, mais le ballon ne l’était pas car il a été abordé par la sécurité des Eagles de Philadelphie Reed Blankenship (32) au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)

Le grand receveur des Philadelphia Eagles AJ Brown (11) se libère du cornerback des Dallas Cowboys DaRon Bland (26) pour un touché du troisième trimestre au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. Le cornerback des Dallas Cowboys Stephon Gilmore (21) fait un dernier souffle tentative de plaquage. (Tom Fox / Photographe)

Le receveur large des Philadelphia Eagles AJ Brown (11) se libère du cornerback des Dallas Cowboys DaRon Bland (26) pour un touché au troisième quart au Lincoln Financial Field à Philadelphie, le 5 novembre 2023. (Tom Fox / Photographe)