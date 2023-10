ARLINGTON — Un autre match à domicile. Une autre performance dominante.

Les Cowboys ont battu les Rams de Los Angeles avec une victoire fulgurante de 43-20, portant la fiche de l’équipe à 5-2 avant le match NFC Est de dimanche contre les Eagles de Philadelphie (7-1). Voici cinq points à retenir d’un après-midi qui a commencé sur une note bien différente.

Un penalty a tout changé

Quel que soit le match que les Cowboys et les Rams devaient disputer dimanche, il a été séparé de la chronologie lors du troisième instantané de la mêlée. Une pénalité de 5 mètres a introduit une nouvelle séquence d’événements dans le continuum du football, transformant un début trépidant de Dallas en un début torride.

Dak Prescott a été abandonné lors du premier jeu lorsque le plaqueur gauche Chuma Edoga, le remplaçant de Tyron Smith, a cédé un sac à l’ailier défensif Michael Hoecht. Deux jeux plus tard, Prescott a de nouveau été limogé.

Mais sur ce dernier, la sécurité des Rams, Quentin Lake, a été signalée pour contact illégal.

“Merci mon Dieu pour cela”, a déclaré Prescott.

Prescott a répondu en réussissant 6 sur 7 pour 77 verges, ponctué d’un touché de 18 verges dans la circulation vers l’ailier rapproché Jake Ferguson. Les Cowboys ont pris une avance de 33-3 à la fin du deuxième quart et ont à peine regardé en arrière dans une attaque qui comprenait des scores de la défense et des équipes spéciales.

Le cornerback DaRon Bland a enregistré son troisième choix six de 2023 avant que tout autre joueur de la NFL n’en enregistre un deuxième. L’ailier défensif Sam Williams a bloqué un botté de dégagement qui a abouti à une sécurité.

La journée aventureuse de Turpin

KaVontae Turpin l’a presque eu.

Sur un botté de dégagement au quatrième quart, le receveur des Cowboys a enregistré ce qui aurait été le premier touché retour de sa carrière en saison régulière. Le demi de coin Nahshon Wright, cependant, a été signalé pour avoir retenu, effaçant le gain de 88 verges.

Ce moment faisait partie de l’après-midi mouvementé de Turpin.

Après une sécurité au deuxième quart, Turpin a renvoyé le coup franc de 63 verges sur la ligne des 13 verges des Rams. L’étincelle a déclenché la première des deux réceptions de touché de CeeDee Lamb. Turpin a également commis un faux départ en attaque, confirmant une troisième et trois tentatives. Prescott l’a quand même converti avec une course de 9 verges.

Au troisième quart, Turpin a effectué un retour de coup d’envoi à 9 mètres de profondeur dans la zone des buts. Il a été plaqué sur la ligne des 16 verges des Cowboys.

Je fais toujours le tri dans la vie sans Goodwin

Le demi de coin des Cowboys CJ Goodwin veut rejouer cette saison. Il s’est déchiré un muscle pectoral lors de la défaite de la semaine 5 contre les 49ers de San Francisco, a finalement besoin d’une intervention chirurgicale et est dans la réserve des blessés. Il renforce sa poitrine gauche dans l’espoir de reporter l’opération à l’année prochaine, mais rien ne garantit qu’il pourra rejouer en 2023.

En attendant, son absence se fait sentir.

Dallas a demandé à un certain nombre de joueurs différents d’atténuer le départ de l’as. Par exemple, le receveur recrue Jalen Brooks a été actif lors de la victoire de la semaine 6 contre les Chargers de Los Angeles. Il a cependant eu du mal à jouer le tireur et est devenu un scratch en bonne santé dimanche lors du premier match suivant le laissez-passer.

Dimanche, c’était le tour de Wright. En plus d’avoir commis la pénalité qui a annulé le touché de Turpin, il a eu du mal lors d’un précédent match avec l’équipe de retour de botté de dégagement, incapable de ralentir un tireur des Rams en tête-à-tête. Cela a abouti à ce que Turpin soit plaqué sans gain.

Le coordonnateur des équipes spéciales, John Fassel, a fait preuve de créativité dimanche.

Il a utilisé Sam Williams – oui, un ailier défensif de 262 livres – comme tireur face au receveur Jalen Tolbert. Williams, qui a chronométré 4,46 secondes dans la course de 40 verges lors du moissonneuse-batteuse de 2022, a battu une double équipe en couverture de dégagement pour enregistrer un tacle. Wright a aidé à l’arrêt.

Cette situation évolutive n’a pas coûté une victoire aux Cowboys dimanche, mais alors que la date limite des échanges approche mardi, la valeur de Goodwin et l’impact de sa défaite continuent de se faire sentir.

Agneau, clic offensant

Prescott a complété 25 passes dimanche.

L’agneau représentait près de la moitié d’entre eux.

L’offensive a connu son meilleur match depuis que Mike McCarthy a dépassé le jeu pendant l’intersaison. Montrant qu’une roue grinçante fait gagner de la graisse, Lamb continue de prospérer après avoir exprimé son mécontentement face à son implication dans le jeu de passes. Il a attrapé 12 des 14 cibles pour 158 verges et deux scores, ajoutant une course de 12 verges pour faire bonne mesure.

Le 8 octobre, Lamb était visiblement frustré lorsqu’il a été limité à quatre attrapés sur cinq cibles pour 49 verges contre San Francisco. Dans les jours qui ont suivi, il a eu des conversations privées séparées avec McCarthy et Prescott sur la situation, notamment sur la manière dont il gère la frustration et sur son futur rôle.

Lamb a suivi avec deux performances dominantes.

Il a d’abord capté sept passes pour 117 verges lors d’une victoire contre les Chargers. Entre cela et la sortie de dimanche, Lamb a réalisé en moyenne 9,5 attrapés, 10,5 cibles et 137,5 verges au cours des deux derniers matchs après 5,4 réceptions, sept cibles et 71,6 verges lors des cinq premiers.

Pendant ce temps, Prescott a complété 25 passes sur 31 pour 304 verges et quatre touchés. Il a été intercepté une fois dans la zone rouge, mais ce ballon a été dévié sur la ligne de mêlée.

“Encore une fois, j’ai commencé tôt”, a déclaré Lamb. « En quelque sorte, nous avons ouvert l’offensive et nous avons tout ouvert. Tu sais? Nous donnons simplement la possibilité d’annoncer n’importe quel jeu sans aucune restriction. … Rester ouvert. C’est tout ce que je peux faire. À mon poste, il compte sur moi et je compte sur lui. Nous avons construit la confiance en arrivant. C’est la quatrième année ensemble. Beaucoup de représentants en banque.

Cuisine à la maison

C’est une bonne chose que les Cowboys voyagent ensuite pour affronter les Eagles de Philadelphie.

Cela donnera une meilleure indication de qui est cette équipe.

À l’heure actuelle, Dallas a pleinement démontré qu’il peut dominer ses adversaires au stade AT&T. En trois matchs à domicile, le club a battu les Jets de New York, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams par un score combiné de 111-33. Les Cowboys ont égalé un record de franchise dimanche avec leur 11e victoire consécutive à domicile.

Loin d’Arlington, c’est une autre histoire.

L’équipe a une fiche de 2-2 sur la route, étant dominée par 87-86.

«Nous devons faire mieux lors des matchs à l’extérieur», a déclaré l’ailier défensif hybride Micah Parsons, qui a enregistré un sac dimanche. « Évidemment, tout le monde sait que l’avantage du terrain est une réalité. Nous devons donc continuer à gagner et rester cohérents. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire une semaine et pas la semaine suivante. Il faut que ce soit cohérent. Ce sera une excellente occasion de le montrer.

L’ailier défensif des Dallas Cowboys Sam Williams (54) est levé par l’ailier défensif DeMarcus Lawrence (90) après avoir bloqué un botté de dégagement pour une sécurité pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys DeMarcus Ware reçoit sa veste Ring of Honor des mains d’une pom-pom girl des Dallas Cowboys à la mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

DeMarcus Ware, membre du Temple de la renommée du football professionnel, à gauche, reçoit une veste du propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, lors de sa cérémonie d’intronisation à la bague d’honneur à la mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Cowboys de Dallas et les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023. Arlington. (Chitose Suzuki / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys DeMarcus Ware sourit alors qu’il boutonne sa veste Ring of Honor aux côtés du propriétaire Jerry Jones lors d’une cérémonie d’intronisation à la Ring of Honor lors d’un match de football de la NFL le dimanche 29 octobre 2023 à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, s’exprime aux côtés de l’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys, DeMarcus Ware, alors qu’il est intronisé au Ring of Honor à la mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys DeMarcus Ware reçoit un bol de la bague d’honneur d’une pom-pom girl des Dallas Cowboys lors d’une cérémonie d’intronisation à la bague d’honneur lors d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles le dimanche 29 octobre 2023 à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

DeMarcus Ware, membre du Temple de la renommée du football professionnel, est vu lors de la cérémonie d’intronisation de sa bague d’honneur à la mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Cowboys de Dallas et les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023 à Arlington. (Chitose Suzuki / Photographe du personnel)

Le nom de DeMarcus Ware, membre du Temple de la renommée du football professionnel, est dévoilé lors de la cérémonie d’intronisation de sa bague d’honneur à la mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Cowboys de Dallas et les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023 à Arlington. (Chitose Suzuki / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Cowboys de Dallas, DeMarcus Ware, se tient aux côtés d’autres membres du Ring of Honor après que Ware ait été intronisé à la mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys DeMarcus Ware pose pour une photo avec sa famille après avoir été intronisé sur le Ring of Honor à la mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

Un tableau vidéo félicite l’ancien ailier défensif des Dallas Cowboys DeMarcus Ware lors d’une cérémonie d’intronisation au Ring of Honor lors d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles le dimanche 29 octobre 2023 à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

L’ancien ailier défensif des Cowboys de Dallas, DeMarcus Ware, frappe les joueurs alors qu’ils se dirigent vers les vestiaires pendant la mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. Ware a été intronisé dans le Ring of Honor à la mi-temps. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

Le cornerback des Dallas Cowboys DaRon Bland (26 ans) célèbre alors qu’il renvoie une interception pour un touché lors de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)

La défense des Cowboys de Dallas célèbre un pick-six du cornerback DaRon Bland (26 ans) lors de la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles, le dimanche 29 octobre 2023, à Arlington. (Elías Valverde II / Photographe du personnel)