Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams: choix de matchs de la semaine cinq de la NFL en direct sur Sky Sports | Nouvelles de la NFL

Les Cowboys de Dallas peuvent-ils ajouter à leur séquence de trois victoires consécutives en visitant les Rams de Los Angeles, champions en titre du Super Bowl, dans le cadre du double en-tête de la NFL dimanche en direct sur Sky Sports au cours de la cinquième semaine.

La Cowboys (3-1) a ouvert la saison avec une décevante défaite 19-3 contre les Buccaneers de Tampa Bay, un match au cours duquel ils ont également perdu leur quart partant Dak Prescott à cause d’une fracture du pouce. Mais en l’absence de Prescott, le remplaçant QB Cooper Rush a mené l’équipe dans une marche sensationnelle, remportant des victoires sur les Bengals de Cincinnati, les Giants de New York et, plus récemment, les Commanders de Washington.

Cinquième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Indianapolis Colts @ Denver Broncos Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event Double tête de la NFL dimanche Dolphins de Miami @ Jets de New York Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Cowboys de Dallas @ Rams de Los Angeles Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Cinquième semaine Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Bengals de Cincinnati @ Ravens de Baltimore Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Raiders de Las Vegas @ Chiefs de Kansas City Mardi, 1 h 15, Sky Sports NFL et événement principal

Rush – qui est devenu le premier QB des Cowboys de l’histoire de la franchise à remporter ses quatre premiers départs, après avoir également mené l’équipe à la victoire contre les Vikings du Minnesota lors de son départ solitaire la saison dernière – devrait à nouveau mener l’offensive dimanche, avec les blessés de Prescott. pouce “pas assez bien” pour qu’il joue, selon le propriétaire de l’équipe Jerry Jones.

Les Cowboys affronteront un Béliers (2-2) équipe cherchant à faire face à un début incohérent de sa défense du Super Bowl et désireuse de rebondir après une défaite face à ses rivaux de la NFC West, les 49ers de San Francisco, lundi soir. L’action à Los Angeles débute à 21h25, dimanche, en direct sur Sky Sports NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors de la quatrième semaine de la saison NFL. Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Rams de Los Angeles lors de la quatrième semaine de la saison NFL.

Avant cela, le triple en-tête de la NFL dimanche démarre avec une bataille de rivalité de division entre les Dauphins de Miami (3-1) et Jets de New York (2-2) en AFC Est – coup d’envoi, 18h. Les Dolphins sont sortis des blocs cette saison, commençant l’année 3-0, mais ont été secoués par la perte du quart-arrière Tua Tagovailoa à une commotion cérébrale lors de leur défaite de la quatrième semaine contre les Bengals. Teddy Bridgewater dirigera l’équipe à New York, affrontant le QB de deuxième année des Jets, Zach Wilson, qui les a menés à la victoire contre les Steelers de Pittsburgh lors de son premier départ de la saison dimanche dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le premier touché de Zach Wilson des Jets de New York en 2022 passe par le jeu de trucs «Philly Special» et le quart-arrière célèbre avec la danse «Griddy» de Justin Jefferson. Le premier touché de Zach Wilson des Jets de New York en 2022 passe par le jeu de trucs «Philly Special» et le quart-arrière célèbre avec la danse «Griddy» de Justin Jefferson.

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football pour une bataille AFC Nord entre les Corbeaux de Baltimore (2-2) et Bengals de Cincinnati (2-2), les champions en titre de la conférence AFC accueillant Lamar Jackson et co dans leur bâtiment – le coup d’envoi est à 1h20, tôt le lundi matin.

Ailleurs, l’action de la semaine cinq commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir alors que le Colts d’Indianapolis (1-2-1) se rendre au Broncos de Denver (2-2) – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Patrick Mahomes est venu avec plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés. Patrick Mahomes est venu avec plus de magie en lançant une passe de touché à Clyde Edwards-Helaire après un mouvement de rotation à 360 degrés.

Puis, lundi soir, la cinquième semaine se termine par une autre féroce rivalité de division, alors que Patrick Mahomes et le Chefs de Kansas City (3-1) héberger le Raiders de Las Vegas (1-3) dans l’AFC Ouest. Regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

