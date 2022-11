Dalip Tahil nie avoir été giflé par Jaya Prada après avoir perdu le contrôle lors du tournage d’une scène de viol dans Amitabh Bachchan avec Aakhree Raasta

Pendant longtemps, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Dalip Tahil a été giflé par Jaya Prada après que l’acteur ait perdu le contrôle lors du tournage d’une scène de viol dans Amitabh Bachchan avec Aakhree Raasta. Dalip a maintenant remis les pendules à l’heure sur cet incident particulier.

Clarifiant à Bollywood Hungama, Dalip a déclaré que cette information n’arrêtait pas d’apparaître sur son téléphone de temps en temps. Il a dit qu’il l’avait lu pendant une période de temps où il s’était laissé emporter et Jaya l’avait giflé après s’être sentie mal à l’aise pendant la scène.

Il a dit qu’il n’avait jamais partagé d’espace d’écran avec Jaya, même s’il souhaitait travailler avec elle dans un film, mais qu’il n’en avait jamais eu l’occasion. Il a dit qu’aucune scène de ce genre n’avait jamais eu lieu et qu’il n’avait pas non plus d’animosité envers la personne qui l’avait écrite. Il a poursuivi en disant qu’il aimerait demander à cette personne de lui montrer la scène parce que de telles choses n’ont jamais existé en premier lieu comme cela est rapporté.

“Permettez-moi de préciser que je n’ai jamais partagé d’espace d’écran avec Jaya Prada ji. J’avais envie de le faire mais je n’en ai jamais eu l’occasion. Aucune scène de ce genre ne s’est jamais produite. Je n’ai aucune animosité contre la personne qui l’écrit. J’aimerais que cette personne pour me montrer cette scène. Maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens créent des situations qui n’ont probablement jamais existé en premier lieu. Imaginez, une telle scène ne s’est jamais produite et elle est rapportée”, a-t-il déclaré au portail de divertissement.

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans HIIT: The First Case, qui mettait également en vedette Rajkummar Rao et Sanya Malhotra et faisait également partie de Mind The Malhotras. Dalip travaille dans l’industrie depuis des décennies et a travaillé dans plus de 100 films, dont Baazigar, Qayamat Se Qayamat Tak, Kaho Naa Pyaar Hai et plus encore dans sa carrière d’acteur.