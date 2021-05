Dalima Chhibber appelle le facteur X de Luis Suarez Atletico Madrid, Aditi Chauhan veut que Barcelone remporte la Liga

La Ligue approche de la fin de la saison et la course au titre est très serrée car les trois grands – Atletico Madrid, Real Madrid et FC Barcelona – battez-vous pour le titre national. Ce week-end, l’Atletico Madrid affrontera le FC Barcelone (samedi) tandis que le Real Madrid affrontera Séville, quatrième et on s’attend à ce que ces deux matches puissent donner une vision plus claire du vainqueur éventuel. Avant les grands matches, les footballeurs de l’équipe féminine indienne Dalima Chhibber et Aditi Chauhan se sont réunis sur la page Facebook de la Liga pour discuter des dernières étapes de la saison.

Dalima et Aditi sont tous deux de fervents fans du Barca, dans une conversation franche, les deux ont révélé qu’ils voulaient que l’équipe de Messi remporte le titre, Aditi a déclaré: «Barcelone continue de nous donner des crises cardiaques, mais je pense que nous avons encore une chance. Les derniers matches de cette ligue sont très intéressants maintenant mais j’espère que Barcelone pourra changer les choses cette saison.

Elle était émerveillée par la forme de Messi dans le match contre Valence: «Vous pouviez voir un autre type de Messi sur le terrain. Il courait partout en essayant de chasser le ballon et de faire plus d’attaques et cette confiance se manifestait également dans son coup franc. Je pense que c’est juste le pur éclat de Messi dans le jeu. Cependant, oui, nous avons concédé le deuxième but, c’est là que je me suis un peu inquiété, mais je suis content que nous ayons obtenu les 3 points dont nous avions besoin ».

Pour Dalima, l’inclusion de Suarez dans l’équipe de l’Atletico Madrid s’est avérée être le facteur important: «Je pense que Suarez a été le facteur X du succès de l’Atletico Madrid parce que cette équipe, pendant si longtemps, manquait de buteur et à cause de lui , ils ont un convertisseur et un buteur. Nous pouvons également tout à fait voir que dans les statistiques, il est l’un des 4 meilleurs attaquants de la Liga et il obtient ces objectifs cruciaux. Même avec Barcelone quand il a joué, il a été l’un des facteurs majeurs et sa combinaison avec Messi, sa posture et son sang-froid dans cette situation difficile, pouvoir se convertir a été formidable. Je pense que cela a changé le succès de l’Atletico et c’est pourquoi nous pouvons les voir marquer autant de buts et cela stimule le concours. Par conséquent, pour moi, il a été le facteur X. «

Quand Aditi a demandé à Dalima qui était le meilleur entraîneur parmi les 4 meilleures équipes, Dalima a choisi Zizou, elle a dit: «Je dirais certainement Zidane parce que j’ai vu la cohérence de son travail. Honnêtement, Madrid a fait face à de nombreuses blessures, mais toujours tactiquement, il a été capable de gérer l’équipe et d’obtenir de si bons résultats, c’est vraiment louable. Cela fait plus de quatre ans pour lui avec le club si vous regardez les statistiques, vous verrez qu’il a été cohérent. Par conséquent, je pense que cela a été un travail louable pour lui en tant qu’entraîneur. «

Assistez à l’action LaLiga en direct sur Facebook Watch

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici