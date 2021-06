L’avocat d’un PC accusé du meurtre de Dalian Atkinson a affirmé que l’ex-footballeur n’était pas immobile au sol lorsqu’il a reçu deux coups de pied dans la tête « en dernier recours » après que l’officier ait manqué d’options.

Le QC de la défense Patrick Gibbs a également fait valoir que la durée d’un déploiement de 33 secondes du Taser par le PC Benjamin Monk était la preuve la plus claire qu’il avait été délivré par erreur « dans une confusion et une panique totales ».

Les procureurs affirment que Monk a utilisé une force illégale et déraisonnable par colère, avant la mort de l’ancien attaquant d’Aston Villa, de Sheffield Wednesday et d’Ipswich Town Atkinson en août 2016.

Monk, 43 ans, a plaidé non coupable à d’autres chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire, tandis que sa petite amie de l’époque, la Pc Mary Ellen Bettley-Smith, âgée de 31 ans, nie avoir agressé Atkinson avec une matraque près du domicile de son père à Telford, dans le Shropshire.

S’adressant jeudi au jury de 11 membres à Birmingham Crown Court, M. Gibbs a déclaré que les preuves suggéraient que Monk était effrayé plutôt qu’en colère lors d’une confrontation de six minutes avec l’ancienne star de la Premier League.

M. Gibbs a déclaré au tribunal: « Il y avait quelque chose dans la façon dont il (Atkinson) s’est présenté dans la rue qui a obligé (un témoin à l’intérieur d’une maison) à se protéger contre les balles et à dire à sa femme de faire la même chose. »

Affirmant que Monk et Bettley-Smith n’avaient « jamais vraiment récupéré » de leur première impression d’Atkinson, M. Gibbs a ajouté: « Les événements passent de 0 à 60 en une minute environ parce que c’est tout ce qu’il a fallu pour que son état psychotique se manifeste et pour le Taser à tirer et à Mlle Bettley-Smith d’appuyer sur son bouton d’urgence. »

Après qu’un premier tir de Taser n’ait eu aucun effet sur Atkinson, a déclaré M. Gibbs, l’ex-footballeur avait brisé un panneau de porte en verre dans la maison de son père, laissant Monk avec « toutes les raisons de craindre le pire ».

M. Gibbs a déclaré au jury: « Il (Monk) n’avait pas tort de s’inquiéter pour l’occupant.

« D’après ce que nous savons maintenant, cet incident aurait pu se terminer très différemment si M. Atkinson était rentré dans la maison. »

Au cours de ses observations, M. Gibbs a déclaré à propos de Monk: « Il savait qu’il faisait face à une personne agressive, irrationnelle, apparemment puissante qui semblait ne pas être sensible à la raison.

« Il savait qu’il n’y avait pas de cartouche (Taser) quatre. Ce qu’il ne savait pas, c’est que deux voitures (de police) et quatre policiers n’étaient qu’à une minute environ.

« M. Monk était-il en colère ou avait-il peur à ce moment-là ? Il avait certainement eu assez peur quelques instants auparavant pour s’enfuir.

M. Gibbs a affirmé qu’il était très facile de disséquer les six minutes dans l’environnement aseptisé d’une salle d’audience, mais « c’est assez différent de voir ces six minutes vous arriver en temps réel sans savoir ce qui va se passer ensuite ».

Témoin après témoin, les témoins ont parlé des tentatives initiales de pacifier Atkinson, a déclaré M. Gibbs, ajoutant que Monk avait utilisé « son dernier recours en dernier lieu » et seulement lorsqu’il n’avait plus d’autres options.

M. Gibbs a demandé : « Quelle est la preuve qu’il était en colère plutôt qu’effrayé ?

« Il n’y a pas de mots de colère dirigés contre M. Atkinson. Après une analyse appropriée, vous aurez peut-être du mal à échapper à la conclusion que l’accusation dit qu’il était en colère parce qu’ils le doivent.

« Parce que ce n’est qu’en alléguant de la colère qu’ils peuvent éviter la conclusion par ailleurs sensée qu’il a agi comme il l’a fait dans le feu de l’action – peut-être avec brio, peut-être pas si brillamment – pour se protéger, pour protéger sa petite amie en probation (policier) et le occupant (de la maison). »

Affirmant que les preuves médico-légales montraient qu’Atkinson n’était pas immobile avant d’être frappé à coups de pied, M. Gibbs a invité les jurés à déterminer si la troisième demi-minute de décharge d’un Taser était le résultat d’une « prise convulsive » de l’arme.

M. Gibbs a ajouté que le jury avait maintenant entendu le contexte des coups de pied, qui ont laissé deux empreintes de lacets sur le front d’Atkinson.

L’avocat a déclaré au jury: « Bien qu’il soit toujours horrible d’imaginer ces coups de pied, vous comprenez mieux à quel point, en panique, si c’était le cas, ils auraient pu être délivrés en dernier recours dans le feu de l’action. «

Le procès continue.