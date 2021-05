Dalian Atkinson: Un ancien joueur d’Aston Villa a menacé d’emmener un policier «aux portes de l’enfer», a déclaré le tribunal | Actualités du football

Un policier accusé du meurtre de Dalian Atkinson a déclaré que l’ancien footballeur avait menacé de l’emmener « aux portes de l’enfer », a appris un tribunal.

Le PC Benjamin Monk, 42 ​​ans, a fait cette affirmation en disant aux enquêteurs qu’il avait donné un coup de pied à Atkinson pour le « contrôler et le retenir » lorsqu’il est tombé au sol après avoir reçu un taser.

Monk nie le meurtre et l’homicide involontaire coupable, tandis que la PC Ellen Bettley-Smith nie l’agression.

Le procès à Birmingham Crown Court a appris comment M. Atkinson, qui a joué pour des clubs tels que Aston Villa et Ipswich, a fait un arrêt cardiaque et est décédé après qu’un Taser a été utilisé sur lui pendant 33 secondes – six fois plus longtemps que la normale.

Mercredi, le procureur Alexandra Healy QC a résumé l’explication de Monk aux enquêteurs sur l’incident de Telford aux premières heures du 15 août 2016.

« Il a décrit comment, lorsqu’il approchait (la maison du père de M. Atkinson), il était au courant d’une dispute très bruyante dans la propriété, avec une voix beaucoup plus forte que l’autre », a-t-elle déclaré au tribunal.

« Il a expliqué que lorsque M. Atkinson est apparu à la porte de la maison, il était dans une rage évidente et a dit: » C’est le Messie « .

« Il a dit qu’il avait produit le Taser, mais M. Atkinson, que PC Monk ne connaissait pas, était apparemment indifférent lorsqu’on lui a présenté le Taser, en disant: » Je vais vous emmener aux portes de l’enfer « .

« PC Monk était, a-t-il dit, craintif pour lui-même, son partenaire et quiconque se trouvait dans (la propriété) », a ajouté le procureur.

Image:

Atkinson en action pour Aston Villa



Monk a déclaré aux enquêteurs – lors d’entretiens sous caution – qu’il avait tiré son Taser lorsque M. Atkinson s’est avancé vers lui.

« C’était totalement inefficace et il a donc dit à PC Bettley-Smith, qui à ce stade avait appuyé sur le bouton d’urgence de sa radio, de courir », a déclaré Mme Healy aux jurés.

«Après ce qui a dû être, a-t-il dit, peu de temps après, M. Atkinson a cessé de courir et donc eux, les officiers, ont également arrêté de courir.

Monk a déclaré aux enquêteurs que M. Atkinson lui avait insulté, s’était dirigé vers la maison et avait percuté la vitre de la porte d’entrée.

Le procureur a ajouté: « A cause de cela, inquiet pour les occupants de l’adresse, PC Monk a déployé le Taser pour une seconde fois. Encore une fois, il a été totalement inefficace. »

Monk a déclaré que M. Atkinson, 48 ans, s’était reposé sur une borne après la deuxième tentative de taser.

« M. Monk a dit qu’il avait chargé la troisième et dernière cartouche dans son Taser et M. Atkinson s’est dirigé vers lui, en parlant à nouveau de l’emmener aux » portes de l’enfer « », a déclaré Mme Healy.

« PC Monk a ensuite déchargé le Taser une fois de plus et à cette occasion, il a été, selon ses propres termes, » complètement efficace « .

« Il a dit que M. Atkinson est devenu » rigide « avec une incapacité neuromusculaire et qu’il est tombé en avant. Il a dit que si Taser n’avait pas fonctionné, » nous étions complètement foutus « . »

Les procureurs allèguent que les deux policiers étaient en colère au moment du troisième tir du Taser.

« M. Atkinson était appuyé sur son bras droit et se brossait la poitrine dans une tentative apparente de dégager les barbes du Taser et essayait, dit-il, de se lever », a déclaré Mme Healy.

Le procureur a déclaré à ce stade que Bettley-Smith l’avait frappé aux jambes avec sa matraque, ce qui n’aurait pas réussi à le maîtriser, alors Monk lui a donné un coup de pied – affirmant que c’était « pour contrôler puis retenir M. Atkinson ».

Les jurés ont été informés qu’ils devraient décider si Monk avait l’intention de causer des blessures vraiment graves.

En outre, a déclaré Mme Healy, ils doivent peser si la longue utilisation du Taser « et / ou les au moins deux coups de pied à la tête » ont contribué de manière significative à la mort.

Image:

Mary Ellen Bettley-Smith et Benjamin Monk nient les accusations portées contre eux



Elle a déclaré au tribunal: « L’accusation a déclaré qu’une fois que le dernier déploiement de Taser avait été totalement efficace, faisant tomber Dalian Atkinson au sol à la suite d’une incapacité neuromusculaire … les officiers n’agissaient plus en légitime défense.

«Au contraire, ils ont agi avec colère en raison de la peur que Dalian Atkinson venait de leur faire subir.

« Ayant eu peur plus tôt, ils en étaient fâchés », a déclaré le parquet.

«Donner deux coups de pied énergiques à la tête de M. Atkinson ne peut pas avoir été un acte de légitime défense.

« Il est difficile de voir comment un coup de pied à la tête pourrait être un acte raisonnable pris pour empêcher M. Atkinson de se lever. »

L’accusation affirme également que les accusés ont discuté de la manière d’expliquer leurs actions avant de donner leur version des événements.

L’avocat de Monk, Patrick Gibbs QC, a déclaré que son client ne contestait pas avoir donné deux coups de pied à M. Atkinson à la tête – mais l’a fait parce qu’il était « terrifié ».

Il a déclaré au jury: «Ce qui est en litige, c’est pourquoi a-t-il fait cela?

« Il a toujours dit qu’il était terrifié et que M. Atkinson, après que ce troisième Taser (utilisation) avait été efficace, au début du moins, il essayait de se lever. »

Il a exhorté les jurés à garder l’esprit ouvert jusqu’à ce qu’ils aient entendu toutes les preuves.

M. Gibbs a déclaré que la mort de l’ex-footballeur était « multifactorielle » et que les preuves médicales « faisaient partie du cas de médecine légale le plus complexe, sinon le plus médicalement complexe » que le pathologiste ait rencontré.

Richard Smith QC, l’avocat de Bettley-Smith, a déclaré au tribunal qu’elle «continue de dire que son utilisation de la matraque était légale».

Il a déclaré qu’elle « croyait sincèrement, dans le feu de l’action, dans les circonstances dans lesquelles elle se trouvait, que l’utilisation de cette matraque était nécessaire et raisonnable ».

L’ancien partenaire de M. Atkinson a également comparu devant le tribunal mercredi.

Elle a dit que dans les heures précédant l’incident avec la police, il lui avait dit: « Tu verras quand je serai mort, je suis le Messie. »

« Je ne l’avais jamais entendu dire cela auparavant », a déclaré Karen Wright au tribunal.

Elle a déclaré que dans les semaines qui ont précédé sa mort, il « était tout à fait convaincu qu’il allait être tué ou qu’il n’allait plus être avec nous ».

« Je lui ai dit » ne sois pas si idiot, tu n’allais pas mourir « », a-t-elle déclaré au tribunal.

Mme Wright a déclaré qu’il avait suggéré que « le NHS ou la police » le tuerait.

Elle a décrit comment il devait aller dans un hôpital privé pour un traitement rénal le lendemain, mais a soudainement retiré sa ligne de dialyse alors qu’ils regardaient la télévision.

Mme Wright a déclaré au tribunal qu’il avait décidé de conduire pour voir son frère et son père, bien qu’elle le « supplie » de rester car il était vers 1h du matin.

« Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes embrassés et je lui ai envoyé un texto pour lui demander de me contacter depuis le téléphone de Paul (son frère). »

C’est chez son père que s’est déroulée l’altercation avec la police.

Le procès continue.