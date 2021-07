Dalhausser de beach-volley sur son épreuve de quarantaine

TOKYO – Le duo américain de beach-volley Phil Dalhausser et Nick Lucena ont battu leurs adversaires brésiliens lors de leur deuxième match de poule, après quoi Dalhausser a parlé d’avoir été contraint de purger une quarantaine dans une chambre d’hôtel avant le début de la compétition.

Les Américains ont renversé la médaillée d’or olympique de Rio Alison Cerutti, et son coéquipier depuis 2019, Alvaro Morais Filho, 2-1 (24-22, 19-21, 15-13) dans un parc Shiokaze pluvieux et venteux mardi.

« Vous savez, nous étions meilleurs qu’eux de deux points, a déclaré Dalhausser. Je pense que ce n’était qu’une différence de deux points sur tout le match. C’est une équipe qui va se battre pour une médaille et gagner ce tournoi, donc obtenir une victoire contre eux était spécial.

« Nous le prendrons », a-t-il ajouté. « Surtout avec les choses auxquelles nous avons été confrontés, l’adversité et comme ne pas vraiment pouvoir s’entraîner contre une équipe. Moi étant mis en quarantaine, assis dans la chambre d’hôtel pendant cinq jours n’est pas exactement l’idéal quand vous êtes sur le point de jouer aux Jeux Olympiques. »

Dalhausser était en quarantaine depuis le 17 juillet, a confirmé USA TODAY Sports avec USA Volleyball après le match de mardi. On lui a d’abord dit à l’aéroport qu’il devrait purger une quarantaine obligatoire de 14 jours puisqu’il était assis devant Taylor Crabb, son coéquipier de volley-ball américain qui a été testé positif pour COVID-19 et s’est retiré des Jeux olympiques de Tokyo, un vol à destination de San Francisco en route vers les Jeux.

NE MANQUEZ JAMAIS UNE MÉDAILLE : Inscrivez-vous à notre newsletter olympique

VOUS VOULEZ UN ACCÈS DANS LES COULISSES DE TOKYO ? Inscrivez-vous aux textes olympiques pour obtenir un accès exclusif aux Jeux

Dalhausser a révélé que Lucena et lui avaient enfin pu s’entraîner le mercredi 21 juillet dernier à 22 heures, heure locale.

« Le pire dans tout ça (la quarantaine) était de ne pas savoir quand nous allions pouvoir nous entraîner », a-t-il déclaré. « Nous étions censés nous entraîner le lundi – ils ont dit non. Mardi – ils ont dit non. Et puis finalement mercredi, nous avons obtenu le OK. »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait fait pour se préparer à la compétition olympique dans sa chambre d’hôtel, Dalhausser a déclaré : « Regardant beaucoup de vidéos. Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la chambre pour vous entraîner. mes livres là-bas et j’utilisais ça pour un poids. Alors tu dois être un peu créatif. «

À l’origine dans un hôtel avec une petite chambre qu’il a décrite comme « pas jolie », Dalhausser a été relogé par les responsables de l’équipe américaine.

« Je suis très reconnaissant de faire partie de Team USA parce que les trois premiers jours, j’étais dans un hôtel qui n’était pas joli », a-t-il déclaré. « La nourriture n’était pas excellente. Et puis Team USA m’a fait sortir de là et m’a emmené au Hilton. Maintenant, je suis dans une bonne situation, mais les trois premiers jours ont été difficiles. »

Et la nourriture?

La coéquipière de Dalhausser, Lucena, a plaisanté: « Oh, ce gars a une personne à qui il sonne une cloche et … »

Les Américains ont une fiche de 1-1 en poule, après une défaite en ouverture samedi contre les Pays-Bas. Ils seront de retour sur le terrain jeudi à 11h, heure locale, pour affronter les Argentins Nicolas Capogrosso et Julian Amado Azaad.