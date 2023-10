Bienvenue dans « MS News Notes », une chronique dans laquelle je commente les actualités sur la sclérose en plaques (SEP) qui ont attiré mon attention la semaine dernière. Voici un aperçu de ce qui se passe :

Effets secondaires de la dalfampridine

Les effets secondaires qui pourraient survenir si vous utilisez la dalfampridine (vendue sous le nom de marque Ampyra) semblent être à peu près les mêmes que ceux indiqués sur l’étiquette du médicament, selon les recherches discutées dans le Actualités MS aujourd’hui histoire « Une étude examine les effets secondaires réels liés à la dalfampridine. » Mais l’étude n’est pas concluante quant à savoir si ces effets secondaires, qui ont été signalés à la Food and Drug Administration des États-Unis Système de notification des événements indésirablesont été causées par la dalfampridine ou par la SEP des patients.

J’ai utilisé de la dalfampridine – parfois appelée « médicament pour la marche » – pendant plusieurs années, et je pense que cela a un peu amélioré ma vitesse de marche. Je ne me souviens d’aucun effet secondaire, mais finalement, les bienfaits du médicament ont diminué et il ne semblait plus valoir son prix, alors j’ai arrêté de l’utiliser.

Selon l’histoire, « les effets secondaires courants comprenaient une infection des voies urinaires (IVU), des étourdissements et une aggravation de la SEP, ce qui correspond au profil connu de la thérapie. Cependant, des événements indésirables non signalés auparavant, tels que des lésions de la moelle épinière, ont également été identifiés.

lecture recommandée

Neural Sleeve nommé « meilleure invention » du Time

Le Neural Sleeve est un produit relativement nouveau de vêtements bioniques alimentés par l’IA, conçu pour aider les personnes comme moi qui ont le pied tombant à cause de la SEP ou d’autres problèmes médicaux. L’appareil est également un stimulateur électrique fonctionnel. Je porte parfois un appareil similaire sur ma jambe gauche pour m’aider à lever le pied.

Comme le détaille l’article « Neural Sleeve to aid walking with MS makes Time’s best inventions list », l’appareil est l’une des 200 inventions que les éditeurs du magazine considèrent comme « révolutionnaires,… changeant la façon dont nous vivons, travaillons, jouons et pensons à ce qui est possible ».

On m’a récemment offert l’opportunité d’essayer le Neural Sleeve. Naturellement, j’ai l’intention d’en parler dans une future chronique « MS Wire ».

La connexion vitamine D-MS

L’article « De faibles taux sanguins de vitamine D liés à une cognition plus faible et à un plus grand handicap » rend compte d’une étude qui a échantillonné le sang de 181 personnes atteintes de SEP.

Un taux sanguin adéquat de vitamine D est défini comme étant de 31 nanogrammes par millilitre ou plus. Mais dans ce groupe, l’étude a révélé que le niveau moyen de vitamine D était de 24,2 ng/mL. Un peu plus de 35 % des patients présentaient un taux compris entre 20 et 30 ng/mL, ce qui est jugé insuffisant. Un peu plus de 39 % avaient un taux inférieur à 20 ng/mL, ce qui est considéré comme déficient.

Les chercheurs rapportent que les tests effectués sur ces patients le jour de leur prise de sang ont montré que « la vitamine D est associée à un handicap moteur et cognitif dans la SEP ». Ils ont également noté que « dans la SEP, les niveaux de vitamine D sont associés à la vitesse de traitement de l’attention et de l’information… et à la mémoire de travail et verbale ».

Je prends un supplément de vitamine D depuis des années, sur les conseils de mon neurologue. Aide-t-il? Je ne sais pas, mais ce n’est pas cher et je doute que cela fasse du mal au niveau où je l’utilise.

Remarque : Multiple Sclerosis News Today est strictement un site Web d’actualités et d’informations sur la maladie. Il ne fournit pas de conseils médicaux, de diagnostic ou de traitement. Ce contenu n’est pas destiné à remplacer un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant un problème de santé. Ne négligez jamais un avis médical professionnel et ne tardez jamais à le demander en raison de quelque chose que vous avez lu sur ce site Web. Les opinions exprimées dans cette chronique ne sont pas celles de Multiple Sclerosis News Today ou de sa société mère, BioNews, et visent à susciter des discussions sur les questions liées à la sclérose en plaques.