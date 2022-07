Daley protestera contre l’intolérance LGBTQ+ aux Jeux du Commonwealth

BIRMINGHAM, Angleterre (AP) – Le médaillé d’or olympique Tom Daley protestera contre l’intolérance envers la communauté LGBTQ + lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Commonwealth jeudi.

Le plongeur britannique, qui est marié au réalisateur oscarisé Dustin Lance Black, jouera un rôle clé dans la cérémonie en tant que dernier porteur du Queen’s Baton Relay.

La directrice générale de la Fédération des Jeux du Commonwealth, Katie Sadier, a déclaré que l’organisation était en contact avec Daley, 28 ans, qui ne participe pas à Birmingham.

“Nous avons travaillé avec Tom et nous avons travaillé avec un groupe plus large”, a-t-elle déclaré. « Vous verrez des drapeaux Pride (à Birmingham). C’est une ville qui embrasse absolument les messages Pride and Pride et c’est certainement quelque chose sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec Tom Daley.

Les Jeux du Commonwealth sont un événement multisports de style olympique composé principalement d’anciennes colonies britanniques.

Daley figurera dans un documentaire intitulé “Tom Daley: Illegal To Be Me”, dont la sortie est prévue en août à la fin de l’événement à Birmingham.

Le double médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, qui prendra le relais de la cérémonie d’ouverture au stade Alexander jeudi, mettra en lumière la culture toxique envers l’homosexualité dans plus de la moitié des pays en compétition au cours des 11 prochains jours à Birmingham dans le documentaire de la BBC. .

“J’ai vécu l’homophobie toute ma vie, en compétition dans des pays où il est illégal d’être moi et où je ne me sens pas en sécurité pour quitter le lieu où je suis en compétition”, a-t-il déclaré à la BBC. « Si je me sens comme ça en tant qu’homme privilégié, je ne peux pas imaginer à quoi ressemble la vie quotidienne des personnes LGBTQ+ dans le Commonwealth. Nous voulions que ce soit quelque chose qui fasse réellement la différence.

La communauté LGBTQ + a manifesté jeudi à Birmingham pour saluer l’arrivée du Queen’s Baton à Aston Hall après son voyage de 25 jours à travers l’Angleterre.

Un public mondial massif devrait assister à la cérémonie d’ouverture, qui a été planifiée par Steven Knight, le créateur de la série à succès Peaky Blinders basée à Birmingham.

Plus de 5 000 athlètes sont arrivés en Angleterre pour la compétition et il a été rapporté que plus d’un million de billets ont été vendus.

Le drapeau Progress Pride est exposé dans toute la ville et les organisateurs font la promotion de l’inclusivité de la sixième édition des Jeux du Commonwealth qui se déroulent en Angleterre.

Mais Sadier a admis qu’il y avait des limites à l’action que la Fondation des Jeux du Commonwealth est capable de prendre en ce qui concerne l’intolérance envers la communauté LGBTQ+ de plusieurs nations participantes.

“Nous ne pouvons pas changer les règles dans les pays, mais ce que nous pouvons faire, c’est créer des opportunités pour que les gens discutent des problèmes dans un environnement sûr”, a-t-elle déclaré. “Chaque fois qu’on nous donne l’occasion de parler de nos valeurs, nous le faisons.”

___

Plus de sports AP : https://apnews.com/hub/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports

Courtney Walsh, l’Associated Press