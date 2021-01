Mais Moss a récemment annoncé que l’engagement était terminé et a publié lundi des vidéos sur la partie Instastory de son compte Instagram vérifié, affirmant qu’il se sentait enfin « à l’aise pour arriver ici après avoir eu le temps de traiter tout ce qui se passait ».

« Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont vu sourire sur les réseaux sociaux et dire que je ne semble pas aussi blessé ou accablé par cela, mais c’est la chose la plus lointaine », a-t-il déclaré. « Cette fois, c’est nul. »

L’ancien joueur de football a remercié ses amis et sa famille de l’avoir aidé à traverser cette période difficile et a souligné les défis liés à une telle relation publique.

« Les médias prendront les choses et courront avec eux. Les gens répandront des mensonges ou voudront toujours pointer du doigt », a déclaré Moss. « Mais le fait est qu’il n’y a personne à blâmer dans cette situation. »

Il a dit que sa relation avec Crawley avait ses « hauts et ses bas » et il a semblé réfuter sa déclaration antérieure selon laquelle elle avait pris conscience de leur rupture en même temps que le public.

« Les déclarations qui ont été faites ne sont pas sorties de nulle part », a-t-il dit. «J’aime Clare et je respecte suffisamment Clare pour lui faire savoir ce que je ressens, même si cela va à l’encontre des attentes de tout le monde.

Crawley avait précédemment publié une déclaration sur son compte Instagram vérifié qui disait: «J’ai été informée d’une déclaration« mutuelle »en même temps que vous étiez tous, donc j’ai eu besoin de temps pour vraiment digérer cela.

« Parlant de moi-même, mes intentions avec cette relation ont toujours été très claires, donc la vérité est que je suis écrasé », lit-on dans le communiqué. « Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais ou espérais et j’essaie toujours de traiter cela. »

Dans sa vidéo, Moss a déclaré qu’il souffrait et a insisté sur le fait qu’il était investi dans la construction d’une relation saine avec Crawley.

« Même si cela va être difficile, ce que vous verrez de moi, c’est d’essayer de mettre en pratique ce que je prêche et de continuer à faire de mon mieux chaque jour », a-t-il déclaré. « Tout en essayant de trouver un sentiment de normalité, je vais également essayer de trouver la joie et le bonheur chaque jour et continuer à partager cela. Tout le reste est entre les mains de Dieu. »