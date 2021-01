L’athlète de 32 ans se souvient avoir tellement envie d’être avec quelqu’un, cependant, certaines choses n’étaient tout simplement pas censées durer.

«Je suis devenu tellement engourdi, je suis juste f – roi froid et engourdi de sentir où rien ne me mettrait en phase, et je me souviens d’être assis et de prier comme, je veux juste me sentir à nouveau, je veux me battre à nouveau, je suis fatigué à travers les choses, tu sais être seul », a-t-il partagé. «Et puis, vous avez ces idées sur la façon dont les choses doivent se passer, ce que vous représenterez, ce que vous allez supporter, ce que vous voulez d’une relation, ce que vous voulez par amour. Et quand vous tomber qui s-t sort par la f-king window. «

« La plus petite chose peut vous couper le plus profondément, et je pense à cette année juste avec tout ce qui se passe », a-t-il poursuivi, « et agir comme si tout allait bien, mais putain, nous passons tous par là et je pense que le plus grand le truc c’est de savoir que ça va. Et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être tout pour tout le monde. «

Dale a déclaré qu’il voulait se rendre sur IG Live pour montrer à ses abonnés que « c’est réel ».

« Les choses que les gens traversent sont réelles », a-t-il expliqué, « Comprendre que ce que j’ai appris dans cette situation … Même si vous vous sentez déprimé, ça va mieux. Je pense beaucoup à ce que je voulais la vie. Ce que je voulais et comment les choses ont tellement changé cette année. Je me sens juste f-king détruit et j’ai pensé que les choses qui me feraient me sentir mieux, les choses que je pensais me faire me sentir mieux ont fini par me faire se sentir plus mal. »